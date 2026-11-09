العربي يستعيد الصدارة في دوري الدرجة الأولى بفوز كاسح على الاتفاق

استعاد نادي العربي صدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم برصيد 19 نقطة، بعد فوزه على الاتفاق بثلاثية نظيفة في الجولة التاسعة، متقدماً على الإمارات.

تصدرت لعبة الكراسي الموسيقية منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم عقب ختام مباريات الجولة التاسعة، حيث شهد جدول الترتيب تبادلاً سريعاً للمراكز بين الأندية المتصدرة خلال فترة زمنية قصيرة. وقد تأرجحت الصدارة بين نادي الإمارات و نادي العربي خلال 24 ساعة فقط، في منافسة ساخنة أعادت رسم الخارطة التنافسية للدوري.

تبادل المراكز بين العربي والإمارات

اعتلى نادي الإمارات قمة الترتيب مؤقتاً برصيد 18 نقطة، وذلك بعد فوزه الصعب على نادي الذيد بنتيجة 2-1. وقد عزز هذا الفوز مكانة الفريق في اللحظات الأولى من انتهاء المباريات، مما جعل الجماهير تتطلع لاستمرار المسيرة بنجاح.

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ولم تطل الصدارة المؤقتة للإمارات كثيراً، حيث استعاد نادي العربي الصدارة بعد مرور 24 ساعة بالضبط. حقق العربي فوزاً كبيراً على نادي الاتفاق بنتيجة ثلاثية نظيفة (3-0)، مما رفع رصيده النقطي إلى 19 نقطة، متقدماً بذلك على منافسه المباشر بنقطة واحدة.

فورت فيرتوس والفرق المتصدرة

لم تقتصر التغييرات المثيرية للمراكز على المركزين الأول والثاني فحسب، بل امتدت لتشمل بقية الفرق في المراكز المتقدمة من الجدول. نجح نادي فورت فيرتوس، المعروف بـ"الحصان الأسود"، في التقدم إلى المركز الثالث برصيد 16 نقطة.

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في المقابل، تراجع نادي الذيد، الذي كان يحتل المركز الثالث قبل انطلاق الجولة التاسعة، إلى المركز السابع. هذا التغيير الجذري يعكس ديناميكية المنافسة العالية في الدوري، حيث لا توجد أي نتيجة مضمونة لأي فريق.

يأتي خلف فورت فيرتوس ثلاثة فرق متقاربة في الرصيد النقطي، وهي نادي العروبة، ونادي دبا الفجيرة، ونادي الحمرية. جميع هذه الفرق تتقاسم المركزين من الرابع إلى السادس برصيد 14 نقطة لكل منها، في سباق محموم لتحديد أوضاعها في الصدارة.

أرقام الجولة والهدافين

شهدت مباريات الجولة التاسعة تسجيل 18 هدفاً بشكل عام، فيما أصدر الحكام 36 بطاقة ملونة طوال المواجهات. وتعتبر هذه الأرقام دليلاً على الطبيعة التنافسية والعنيفة أحياناً للمباريات في هذه الفئة العمرية.

على صعيد الهدافين، يتقاسم بهاء سيف، لاعب نادي الإمارات، وجوناتان لاثيا، مهاجم نادي دبا الفجيرة، صدارة قائمة الهدافين برصيد 5 أهداف لكل منهما. هذا التفوق الفردي يضيف بعداً آخر لإثارة الدوري ومتابعته خلال الأسابيع المقبلة.

أوضاع الفرق الوسطى والسفلى

في وسط جدول الترتيب، تتساوى فرق نادي بالم سيتي، ونادي دبا الحصن، ونادي الفجيرة برصيد 12 نقطة لكل منها. أما نادي الجزيرة الحمراء فيحتل المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط، يليه نادي البطائح ونادي غلف يونايتد برصيد 8 نقاط لكل منهما.

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ويتذيل القائمة نادي سيتي ونادي الاتفاق برصيد 4 نقاط لكل منهما. جاء هذا التأخر عقب خسارة نادي سيتي أمام فورت فيرتوس، وخسارة نادي الاتفاق أمام العربي، مما يزيد من الضغط على هذين الفريقين في الجولات القادمة لتجنب الهبوط أو تحقيق نتائج إيجابية.

مستقبل الدوري والجولة القادمة

تنطلق منافسات الجولة العاشرة يوم 20 نوفمبر الجاري، وتقام على مدار ثلاثة أيام. تتضمن الجول أربع مواجهات تجمع فرقاً متقاربة جغرافياً، مما يضيف بعداً عاطفياً وجماهيرياً للمباريات. سيحضر نادي الحمرية جاره الذيد في لقاء محلي، في حين يستقبل نادي الفجيرة فريق العروبة في إحدى أبرز مباريات الجولة.

كما يلتقي نادي دبا الحصن بجاره دبا الفجيرة في لقاء مرتقب على المستوى المحلي. يستضيف نادي بالم سيتي فريق نادي سيتي في دبي، بينما يلتقي نادي العربي المتصدر مع نادي الجزيرة الحمراء.

ويستقبل نادي الإمارات فريق الاتفاق، في إطار سعي فرق المقدمة إلى مواصلة المنافسة على الصدارة. تتطلع جماهير نادي أم القيوين، المدعومة من النادي، إلى تحقيق حلم الصعود إلى دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخ النادي، مما يجعل كل نقطة تحصدونها ثمينة للغاية.