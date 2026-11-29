كشف مسؤولون عراقيون عن تكليف ثلاث شركات خاصة بإدارة المنافذ الحدودية مع إيران، في خطوة متزامنة مع تشكيل قوة مهام أمريكية جديدة لتطبيق العقوبات. تهدف هذه الإجراءات إلى تشديد الرقابة ومنع تهريب الأسلحة، وسط مطالبات أمريكية بإغلاق معظم المعابر الحدودية.

كشفت مصادر عراقية مطلعة عن استعدادات جدية لتكليف ثلاث شركات خاصة بتولي إدارة المنافذ الحدودية مع إيران، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على حركة البضائع وتنفيذ العقوبات الأمريكية ضد طهران. يأتي هذا التطور عقب اجتماعات دبلوماسية مكثفة بين مسؤولي الأمن القومي العراقي ونظرائهم الإيرانيين، بالإضافة إلى التنسيق المباشر مع القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم".

تكليف شركات خاصة لإدارة المعابر الحدودية مع إيران

أوضح مصدر عراقي أن ثلاث شركات خاصة، مدعومة بفريق يضم 20 عنصراً مدرباً، ستباشر مهام الإدارة والرقابة على المنافذ الحدودية العراقية المجاورة لإيران. وربط المصدر هذه الترتيبات الإدارية بتشكيل "قوة مهام خاصة"، أعلن عنها "سنتكوم" في السابع من نوفمبر الجاري، والرامية إلى تشديد الرقابة الحدودية وضمان الامتثال للعقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.

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لقاء العبودي وعراقجي لبحث ضبط الحدود مع إيران

بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي، خلال زيارته إلى طهران في اليوم السابق للتعليق، ملف المنافذ الحدودية وضبط الحدود مع وزير خارجية إيران عباس عراقجي. وناقش الجانبان، حسبما أفاد المكتب الإعلامي للمستشار، خطط انتشار القوات العراقية التي أوصى بها القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، بهدف تعزيز السيطرة على الحدود.

موقف حكومة علي الزيدي من استخدام الأراضي العراقية

أكد العبودي خلال المحادثات، الموقف الثابت والمبدئي لحكومة علي الزيدي، بعدم السماح باستخدام الأراضي أو الأجواء العراقية كنقطة انطلاق لتهديد أمن واستقرار دول الجوار أو المنطقة. جاء هذا التأكيد انطلاقاً من حرص الحكومة العراقية على إرساء علاقات متوازنة قائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار، مع معالجة موضوع المنافذ غير الرسمية التي لا تخضع لسلطة الدولة الاتحادية.

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قوة "البوابة الحديدية" الأمريكية لتنفيذ العقوبات على إيران

في السابع من الشهر الجاري، وجّه قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر بتشكيل قوة مهام تحمل اسم "البوابة الحديدية"، تتخذ من مدينة تامبا بولاية فلوريدا مقراً لها. تضم هذه القوة نحو 20 عسكرياً ومدنياً، وتتمثل مهمتها الرئيسية في التنسيق مع المؤسسات الحكومية الأميركية لمنع نقل الأسلحة المتطورة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، والمواد المشمولة بالعقوبات، والحد من تدفقات الإيرادات غير المشروعة عبر الحدود البرية والبحرية لإيران.

مطالب أمريكية بإغلاق معظم المنافذ الحدودية العراقية

في تطور مرتبط بالإجراءات ذاتها، كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في السابع من الشهر نفسه، أن وزارة الخزانة الأمريكية طلبت رسمياً من بغداد إغلاق جميع المنافذ الحدودية مع إيران، باستثناء منفذين فقط، أحدهما يقع في إقليم كوردستان. وتهدف السياسة الأمريكية من خلال هذا الطلب إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران، مما يدفع بغداد للبحث عن آليات جديدة، مثل الاعتماد على الشركات الخاصة، للوفاء بالمتطلبات الأمنية والدولية.