يتصدر النادي العربي دوري الدرجة الأولى برصيد 22 نقطة متفوقاً بفارق نقطة على الإمارات، بينما يواجه الاتفاق خطر الهبوط بقيادة بالوتيلي وسط جولة حاسمة.

يحتفظ الفريق الرياضي العربي بصدارة الترتيب في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على منافسه المباشر نادي الإمارات ، وذلك عقب اختتام الجولة العاشرة من المنافسات المحلية التي شهدت منافسة شرسة على مراكز الصدارة والنجاة من الهبوط.

تصدر اللاعب ياسين بنطيب نجم النادي العربي قائمة هدافي البطولة برصيد سبعة أهداف، بعد أن أحرز ثنائية مهمة خلال مباراة الفريق الأربعة ضد الجزيرة الحمراء، ليلحق به ستة لاعبين آخرين برصيد خمسة أهداف لكل منهم في سباق الهدافين.

نتائج الجولة العاشرة والترتيب الحالي

أدار الفريق العربي قبضته على القمة من خلال الفوز المستحق على نظيره الجزيرة الحمراء بهدفين نظيفين، مما سمح له بتعزيز رصيده النقطي ليصل إلى 22 نقطة، بينما حلق فريق الإمارات في المركز الثاني برصيد 21 نقطة، ليحافظ الفريقان على صدارة الجدول بشكل متقارب.

في المراتب التالية، احتل كل من فريق العروبة وفريق فورت فيرتوس المراكز الثالثة والرابعة على التوالي برصيد 17 نقطة لكل منهما، بينما جاء فريق الذيد في المركز الخامس برصيد 16 نقطة، تليهما فريقا دبا الفجيرة وبالم سيتي اللذان يشتركان في المركزين السادس والسابع برصيد 15 نقطة لكليهما.

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معركة البقاء وخطر الهبوط المتصاعد

تشهد مناطق متأخرة من جدول الترتيب منافسة حادة على طوق النجاة، حيث يظل وضع الفريق الرياضي سيتي في المركز الرابع عشر وفريق الاتفاق في المركز الخامس عشر والأخير، وكلاهما يمتلكان رصيداً نقطيًا منخفضاً جداً قدره نقطة واحدة فقط.

يواجه فريق الاتفاق بقيادة المدرب الإيطالي ماريو بالوتيلي ضغوطاً كبيرة للبقاء في الدوري، حيث خسروا 21 نقطة في الجولات الماضية، وتوقف فوزهم الوحيد في مباراة واحدة بينما تعادلوا في مباراة وخسروا سبع مواجهات أخرى من أصل تسعة لعبوها.

على الجانب الآخر، سجل فريق سيتي ثمانية هزائم من أصل عشرة مباريات لعبها، وفاز في مباراة واحدة وتعادل في أخرى، بينما يقف فريق البطائح في المركز الثالث عشر برصيد ثماني نقاط، مما يبعدهم قليلاً عن منطقة الخطر المباشر.

توقعات الجولات القادمة وجدول المباريات

تستمر الجولات القادمة في توفير فرص للفرق المهددة بالهبوط مثل فريق الراقي، والجزيرة الحمراء، وغلف يونايتد، حيث يملك كل من الأخيرين تسع نقاط فقط، مما يضعهم جميعاً في دائرة المنافسة على تجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

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تنطلق مواجهات الأسبوع الحادي عشر في 27 من الشهر الجاري بمباراتين هما مواجهة السيتي مع فريق الفجيرة، وفريق غلف يونايتد ضد بالم سيتي، لتستمر الأجواء المشحونة في استكمال منافسات الدوري.

في 28 من الشهر، تقام ثلاث مواجهات هامة تشمل ديربي رأس الخيمة بين الإمارات ومضيفه الجزيرة الحمراء، إضافة إلى لقاء دبا الحصن مع الذيد، واستقبال الاتفاق للفريق الحمرية، مما يضاعف من حدة التنافس.

تختتم مباريات الجولة يوم 29 بمواجهتين أخريين حيث يلاقي فريق دبا نظيره البطائح، ويواجه دبا الفجيرة فريق فورت فيرتوس، بينما يتواجد الفريق العربي في الراحة الأسبوعية بعد تأكيده للصدارة الحالية.