العرض المسرحي تكافح التناقضات بين الوجود والأمل والفقد: إصدار اليوم الثالث لمهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي

تواصلت مساء السبت في المركز الثقافي لمدينة دبا الحصن، فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي، بحضور أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح في دائرة الثقافة مدير المهرجان.

وشهد جمهور اليوم الثالث العرض المسرحي التونسي "صوتان تحت الجلد"، لفرقة "ميروار للأعمال المسرحية"، من تأليف نور الدين همامي، وإخراج ثريا بوغانمي، وتمثيل نادية بن عبيد وحازم البوهلالي. يصور العرض - مازجاً بين الأداء الحركي والكلمة الشعرية - مواجهةً بين رجل وامرأة، يتجادلان حول معنى الوجود والأمل والفقد، وإمكانية العيش في عالم غير محتمل.

وعلى الرغم من أن العمل لا يحدد طبيعة العلاقة بين الشخصيتين، فإنهما تبدوان كوجهين لشخصٍ واحد، ومع ذلك، أظهر العرض المرأة أكثر رغبةً وقدرةً على مقاومة أسباب الانكسار، في حين جسّد الرجل حالة الإنسان الذي فقد الشغف لمواصلة المسير





