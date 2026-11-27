أقيم العرس الجماعي في قلعة الجاهلي بالعين بحضور الشيخ هزاع بن زايد، حيث تزوج 191 عروسا من أبناء المنطقة في مناسبة تعكس التكافل الاجتماعي وتدعم مستهدفات عام الأسرة 2026.

في حدث اجتماعي بارز جسد قيم التكافل والتلاحم في المجتمع الإماراتي، شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين ، العرس الجماعي الذي أقامته دولة الإمارات لـ191 عروضا من أبناء منطقة العين. وقد نُظمت هذه المناسبة في قلعة الجاهلي ، وسط حضور لافت لشيوخ الدولة وكبار المسؤولين ووجهاء المنطقة، في أجواء احتفالية تعكس عمق الجذور الثقافية والهوية الوطنية الراسخة.

تفاصيل العرس الجماعي في قلعة الجاهلي

تم تنظيم الحفل تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وهو ما يعكس الاهتمام الملكي والرسمي بتمكين الشباب وتأسيس الأسر المستقرة. حضر العرس كل من سمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان وأنجاله، والشيخ الدكتور سعيد بن محمد بن خليفة آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، والشيخ محمد بن خليفة بن محمد آل نهيان. كما شارك في الحفل عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين ووجهاء وأعيان المنطقة، بالإضافة إلى أقارب العرسان وجمع من المدعوين والمهنئين.

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الجهات المنظمة وفقرات الاحتفال التراثي

تضمن العرس الجماعي، الذي نظمته مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، بتنسيق مع ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، ومبادرة "مديم" التابعة لدائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، عدداً من الفقرات والفعاليات التراثية المميزة. وشملت هذه الفعاليات الأهازيج التراثية وعروض الفنون الشعبية وإلقاء القصائد، إلى جانب عرض جوي مميز، في أجواء عكست أصالة الموروث الإماراتي وقيمه الاجتماعية الراسخة التي تجمع بين الحداثة والتراث.

رسائل التهنئة ودعم الأسرة المستقرة

وهنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان العرسان وذويهم بهذه المناسبة السعيدة، متمنياً لهم حياة أسرية تنعم بالسكينة والسعادة والاستقرار، وأن يوفقهم الله في تأسيس أسر متماسكة تقوم على المودة والرحمة، بما يعزز الترابط الأسري ويسهم في بناء مجتمع متماسك ومستقر. وأكد سموه حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، المتواصل على دعم أبناء الوطن وتمكين الشباب من تأسيس أسر مستقرة ومتماسكة، تشكّل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية والازدهار، وتسهم في ترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة القائمة على المودة والرحمة والتكافل الاجتماعي.

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مستهدفات عام الأسرة 2026 ومبادرة مديم

ويأتي تنظيم العرس الجماعي انسجاماً مع مستهدفات "عام الأسرة 2026"، الذي يسلّط الضوء على مكانة الأسرة ودورها المحوري في بناء المجتمع، ويعزز القيم الإماراتية الأصيلة القائمة على الترابط والتراحم والتكافل. كما تجسّد هذه المناسبة الحرص على تشجيع الشباب على الزواج، وتيسير متطلباته وتخفيف الأعباء المرتبطة به، وترسيخ ثقافة الزواج القائم على الاعتدال والتيسير، بما يدعم تأسيس أسر إماراتية مستقرة ومتماسكة. وقد قدم معالي شامس علي خلفان الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الحكيمة على دعمها المتواصل للشباب الإماراتي.

ردود فعل العرسان والمجتمع المحلي

من جانبهم، أعرب العرسان وذووهم عن بالغ شكرهم وامتنانهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على رعايته الكريمة للعرس الجماعي، ولسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، على تشريفه الحفل ومشاركتهم فرحتهم. مؤكدين أن حضور سمو الشيوخ لهذه المناسبات الاجتماعية يجسّد عمق الروابط التي تجمع القيادة بأبناء الوطن، ويعكس اهتمامها المتواصل باستقرار الأسرة الإماراتية ورفاهها. كما ثمّن الحاضرون هذه المبادرات الوطنية التي تسهم في تيسير الزواج وتخفيف أعبائه، وتمنح الشباب بداية ميسّرة لحياتهم الزوجية.