العراق يتجاوز إنتاج النفط 5 ملايين برميل ويتفاوض مع أوبك لرفع الحصة

كشف وزير النفط العراقي باسم محمد خضير أن الإنتاج تجاوز 5 ملايين برميل رغم التزام الحصة، مع تفاوض الشركات الأمريكية لزيادة الطاقة لـ 10 ملايين بحلول 2030.

أعلن وزير النفط العراقي باسم محمد خضير في السادس من نوفمبر الحالي أن معدلات إنتاج النفط الخام في البلاد قد تجاوزت عتبة الخمسة ملايين برميل يومياً، متجاوزاً بذلك الحد الأقصى المسموح به دولياً. وقد نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) تصريحات الوزير مؤكداً أن هناك فجوة واضحة بين الطاقة الإنتاجية الفعلية والطاقة التصديرية المسموحة للعراق في السوق العالمية.

تجاوز الطاقة الإنتاجية حدود أوبك المسموحة

كشف وزير النفط العراقي باسم محمد خضير أن العراق ينتج حالياً أكثر من خمسة ملايين برميل من النفط يومياً بشكل فعلي ومستمر. وبينما تفرض منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) على العراق طاقة إنتاجية بحدود أربعة ملايين وثلاثمائة ألف برميل يومياً، فإن الإنتاج الحقيقي يتجاوز هذا السقف بكثير. وأكد الوزير أن وزارة النفط العراقية ملتزمة تماماً بالالتزامات التعاقدية وسقف الصادرات الذي تحدده منظمة أوبك، على الرغم من هذا الفارق الكبير بين الإنتاج الفعلي والتصاريح الممنوحة.

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مفاوضات لرفع حصص التصدير العراقية دولياً

يؤكد وزير النفط العراقي باسم محمد خضير وجود حوار نشط ومستمر مع منظمة أوبك يهدف إلى رفع سقف الصادرات العراقية المسموح بها. ويجادل العراق من خلال هذه الحوارات بأنه يتمتع بخصوصية تاريخية وطبيعة ظروف مر بها خلال العقود الخمسة الماضية، مما يستوجب مراعاة احتياجاته الخاصة. ويصر العراق على حقه في رفع معدلات الإنتاج بشكل رسمي، وذلك بهدف توفير العائدات المالية الضرورية التي تحتاجها الدولة لتطوير البنية التحتية وتنفيذ الخطط الحكومية الطموحة بشكل كامل.

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خارطة طريق طموحة للإنتاج حتى عام 2030

يسير العراق بخطوات ثابتة ومخطط لها بدقة نحو تنفيذ خططه الطموحة لرفع معدلات إنتاج النفط الخام إلى عشرة ملايين برميل يومياً بحلول العام 2030. ويأتي هذا الهدف الضخم بالتعاون الوثيق مع كبريات الشركات النفطية العالمية التي تمتلك الخبرة والتقنية اللازمة لتحقيق هذا الإنجاز. وتهدف هذه الخطة الاستراتيجية إلى تعزيز الأمن الطاقةي العراقي وزيادة حصته في السوق العالمية بشكل مستدام وآمن.

الشركات الأمريكية تتنافس على استثمارات كبرى

تخوض شركات نفطية أمريكية ضخمة حالياً مفاوضات جدية مع الحكومة العراقية للفوز باستثمارات عملاقة في حقول نفطية حيوية. وتبرز شركتا إكسون موبيل وشيفرون كأبرز المتنافسين في هذه العملية، حيث يتنافسان للحصول على عقود في حقل غربي القرنة الأول وحقل مجنون. ويُعد هذان الحقلان من أهم الحقول العملاقة في العراق، بالإضافة إلى وجود حقول أخرى في محافظة ذي قار، بهدف دعم خطط العراق الجارية لزيادة الطاقات الإنتاجية للنفط الخام بشكل جذري.