الحكومة العراقية تؤكد تشكيل مقر مسيطر في الجرف لتنسيق الجهود الأمنية مع الشرطة والحشد الشعبي، في خطوة لتأمين مناطق النفط ومحاربة التهريب.

أعلنت الحكومة العراقية رسميًا عن صدور أمر ديواني بتشكيل " المقر المسيطر" في منطقة الجرف، وذلك بهدف تنظيم القيادة والسيطرة على القطاعات الأمنية المتواجدة في تلك المنطقة الاستراتيجية. ويأتي هذا القرار ضمن خطة شاملة لتوحيد إدارة التشكيلات الأمنية لضمان استقرار المنطقة ومواجهة التهديدات الأمنية المحتملة.

تفاصيل المقر ووحده العسكرية المشاركة

أوضح البيان الحكومي أن المقر الجديد سيضم لواءً من الجيش العراقي ولواءً من الشرطة الاتحادية، بالإضافة إلى لواءين تابعين لقوات "الحشد الشعبي". وسيتميز هذا التجمع العسكري بوجود تنسيق مكثف بين هذه المكونات الثلاثة لتحقيق سيادة واضحة للقانون.

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يتولى المقر المسيطر مهام القيادة المباشرة على جميع القطاعات الأمنية المرتبطة به، بما يضمن توحيد إجراءات الإدارة والتشغيل ضمن نطاق المسؤولية المحدد له بدقة. ويهدف هذا الهيكل الجديد إلى القضاء على التداخل الوظيفي بين القوات المختلفة وتقليل الهشاشة الأمنية في المنطقة.

من المتوقع افتتاح المقر في السادسة صباح غدٍ الجمعة، وسينسق عمله بشكل وثيق مع قيادة شرطة بابل وقيادات عمليات كربلاء والأنبار وبغداد. هذا التنسيق المتبادل يهدف إلى خلق شبكة أمان متكاملة تغطي المحيط الجغرافي للمنطقة وتحمي البنى التحتية الحيوية منها.

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خطة توزيع المسؤوليات الأمنية

جاء هذا الإعلان عقب نشر وثيقة صادرة عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، تتضمن موافقة رئيس الوزراء علي الزيدي على خطة لتوزيع المسؤوليات الأمنية في منطقة الجرف. وتهدف هذه الخطة إلى تحديد أدوار واضحة لكل جهة لضمان فعالية العمليات الأمنية وعدم وجود فراغ قيادي.

وفقًا للخطة المعتمدة، يتولى الجيش العراقي مسؤولية تأمين أحد القواطع الرئيسية، بينما تُسند إلى الشرطة الاتحادية المسؤولية الأمنية عن مركز ناحية جرف النصر. هذا التقسيم الجغرافي والدوري يضمن مراقبة دقيقة لكل نقطة استراتيجية ويعزز من سرعة الاستجابة للحوادث الطارئة.

إلى جانب ذلك، يتولى "الحشد الشعبي" مسؤولية قاطع آخر من القواطع، في حين تُكلف شرطة الطاقة بمهمة تأمين ومسك خطوط نقل النفط في القاطع المتبقي. هذا التفويض الخاص لشرطة الطاقة يركز بشكل مباشر على حماية البنى التحتية الحيوية للطاقة ومنع أي محاولات اختراق أو تخريب.

إجراءات أمنية وتقنيات أمنية جديدة

تشمل الخطة الأمنية أيضًا فتح نقطتي تفتيش تابعتي لشرطة بابل والأنبار، مما يعزز من قدرة السلطات على مراقبة الحركة البشرية والمركبية ومنع تهريب المواد المحظورة. كما يُخصص فوج مكافحة "الإرهاب" الموجود في معسكر الحامية قوة احتياط للقائد العام للقوات المسلحة في المنطقة.

هذه القوة الاحتياطية مُعدة خصيصًا للتعامل مع الحالات الطارئة بسرعة وكفاءة عالية، مما يضمن وجود رد فعال وفوري في حال حدوث أي اختراق أو اعتداء. وبموازاة ذلك، يُعلن عن الشروع في إعادة فتح طريق "المسيب والبهبهاني وتقاطع الفاضلية وعامرية الفلوجة" أمام حركة السير بشكل تدريجي وآمن.

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دواعي التشكيل وخلفية الملفات الأمنية

تعود خلفيات هذا الملف إلى إعلان الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء أمر بدخول القوات المسلحة إلى منطقة جرف الصخر (جرف النصر) في محافظة بابل، التي تقع على بعد 100 كيلومتر جنوب بغداد. وقد منحت الحكومة مهلة تنتهي غدٍ لكتائب حزب الله لمغادرة المنطقة، في خطوة لتفادي أي تصعيد محتمل.

وُضعت هذه الإجراءات على خلفية شبهات تتعلق بتهريب النفط، وهو ما دفع الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات وقائية صارمة. صرح المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي بأن الحكومة وضعت خطة واضحة لتطهير المنطقة من أي جهة تعبث بالثروة النفطية، والتي تُعد ملكًا لجميع العراقيين بموجب الدستور العراقي.

من الجدير بالذكر أن وكالة الأنباء العراقية أفادت بدخول القوات المسلحة بحالة الإنذار القصوى "ج" قبيل إعادة انتشار في الجرف، وذلك لضمان جاهزية تامة للعمليات. وقد تم إلقاء القبض على مدير عام شركة خطوط الأنابيب النفطية، علي عبدالكريم الموسوي، على خلفية اعترافات أمام القضاء بوجود عمليات تهريب في جرف الصخر.

هذا الاعتقال يأتي كجزء من سلسلة إجراءات قضائية وأمنية تهدف إلى محاربة الفساد وتأمين العائدات النفطية للبلد. وتؤكد هذه التطورات على عزم الحكومة العراقية على تنفيذ سياسات صارمة لحماية الموارد الطبيعية وضمان سيادة الدولة على أراضيها بكل المقاييس.