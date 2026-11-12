العبار يؤكد متانة السوق العقاري الإماراتي وخطط إعمار للتوسع

محمد العبار مؤسس إعمار العقارية يصف السوق بـ "الشتاء الاقتصادي" ويؤكد ثبات المبيعات رغم التحديات، مع خطط للتوسع في الهند والشرق الأوسط.

أكد محمد العبار ، المؤسس والعضو المنتدب لشركة " إعمار العقارية"، أن القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة أثبت مرونة استثنائية وقدرته على مواجهة الصعوبات الإقليمية الحالية. وشدد العبار خلال مشاركته في جلسة حوارية بمنفعل " بلومبرغ إنفست دبي 2026" على أن انتظام العملاء في سداد أقساط وحداتهم العقارية، واستمرار وتيرة أعمال الإنشاء والتطوير وفقاً للجداول الزمنية المحددة، تعكس ثقة عميقة في استقرار السوق.

تقييم السوق ومواقف الأطراف المعنية

أشار محمد العبار إلى أن السوق اجتاز اختباراً حاسماً خلال الأشهر الثمانية الماضية، معتبراً أنه لو كانت هناك فقاعة عقارية قائمة لانفجرت خلال هذه الفترة بالتحديد. وثمن العبار الإجراءات الصارمة التي يتبعها مصرف الإمارات المركزي في تنظيم وتمويل الشركات العقارية، مما ساهم في تعزيز سيولة الشركات وتجنب المخاطر المالية الكبيرة.

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وصف محمد العبار المرحلة الاقتصادية الراهنة بأنها "شتاء اقتصادي"، مؤكداً أهمية الاحتفاظ بمستويات مرتفعة من السيولة وتجنب الإفراط في الاقتراض. وأشار إلى أن خبرته الطويلة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية السابقة عززت قناعته بضرورة الاستعداد للتقلبات المحتملة قبل وقوعها، خاصة في القطاع العقاري الذي يتأثر بشكل مباشر بالدورات الاقتصادية العالمية.

التأثير المباشر والآثار الاقتصادية

كشف محمد العبار عن أن الشركة تحتفظ بمبيعات عقارية متراكمة تبلغ نحو 160 مليار درهم، مع استمرار العملاء في سداد التزاماتهم بالمستويات نفسها التي سبقت الأزمة. وذكر أن إعمار العقارية سجلت مبيعات بنحو 80 مليار درهم خلال العام الماضي، مما يعكس قوة الطلب على العقارات في ظل التغيرات الجيوسياسية. وأضاف أن تأثر نشاط مراكز التسوق ومبيعات التجزئة بالتطورات الإقليمية لا يزال قائماً، لكنه متفائل بإمكانية تحسن الأوضاع وانعكاس ذلك إيجاباً على حركة الأسواق.

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خطط التوسع والإستراتيجية المستقبلية

أوضح محمد العبار أن الشركة قررت تأجيل طرح مناقصة برج ضخم في دبي إلى حين هدوء الأوضاع الإقليمية، دون الكشف عن اسم المشروع أو موقعه الدقيق. ومع ذلك، أكد عدم وجود أي تأخير في المشاريع التطويرية الحالية، حيث تتجه بعض المشاريع نحو التسليم قبل مواعيدها المحددة، رغم ارتفاع تكاليف مواد البناء بنحو 5%. وأشار إلى أن الأخبار الإيجابية بشأن الاستقرار تنعكس سريعاُ على النشاط العقاري في المنطقة.

وصف محمد العبار دولة الإمارات بمركزاً استراتيجياً لإدارة الأعمال والاستثمارات في المنطقة، مؤكداً أن الشرق الأوسط يمثل "نيويورك الجديدة" للمستثمرين، حيث تضم المنطقة نحو 500 مليون نسمة. ولفت إلى استمرار أعمال إعمار في مصر وسوريا، مشيراً إلى أن زيارته لمدن سورية كشفت عن إمكانات استثمارية كبيرة في الموارد الطبيعية والمعادن والزراعة. كما توقع أن تصبح الهند إحدى أبرز أسواق التوسع خلال السنوات الخمس المقبلة، مشبهاً الفرص المتاحة فيها بتلك التي وفرتها الصين سابقاً.

ختاماً، شدد محمد العبار على ضرورة تطوير أسواق رأس المال الإماراتية وتعميق سيولتها، بما يدعم تمويل الشركات ويوسع الخيارات الاستثمارية المتاحة. ودعا إلى تبني مفهوم الاستثمار المسؤول الذي يجمع بين تحقيق العوائد المالية والمساهمة في تنمية المجتمعات، مؤكداً أن نجاح الأعمال يجب أن ينعكس إيجاباً على حياة الأفراد والاقتصادات التي تعمل فيها الشركات في المنطقة.