الطرح الأولي لسبيس إكس قد يثري أفراد إدارة ترامب وتثير مخاوف أخلاقية

تقارير بلومبرج تشير إلى أن طرح سبيس إكس العام سيمنح مسؤولين بامتيازات مالية ضخمة، مع تسليط الضوء على صلاتهم بالحكومة وإعفاءاتهم الأخلاقية، ما يثير جدلاً حول النزاهة والشفافية.

كشف تقرير حديث لبلومبرج أن الطرح العام الأولي لشركة سبيس إكس قد يفضي إلى تعميق الفجوة المالية بين بعض أفراد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ، الذين سيستفيدون من الزيادة المتوقعة في قيمة أسهم الشركة.

ووفقًا لتصريحات عشرة مسؤولين حكوميين، بدءًا من المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وحتى رئيسة إدارة المشروعات الصغيرة كيلي لوفلر، فإنهم يمتلكون حصصًا في سبيس إكس أو في شركة الذكاء الاصطناعي إکس إيه آي التي اندمجت مع سبيس إكس في فبراير الماضي. وقد أظهرت إقراراتهم المالية العامة، التي قُدمت في العام الماضي، أن قيمة ممتلكاتهم تتراوح بين تسعة ملايين وتسعة مائة ألف دولار وما يصل إلى ثلاثة وأربعين مليونًا ومائة ألف دولار، مع احتمال أن يكونوا قد باعوا جزءًا أو كلًّا من هذه الحصص منذ ذلك الحين دون الحاجة إلى إبلاغ إضافي للسلطات.

تُعد سبيس إكس شركة رائدة في قطاع الفضاء وتستعد لإطلاق أكبر طرح عام أولي على الإطلاق، حيث من المتوقع أن يكتمل الطرح الأسبوع المقبل. إذا حققت الشركة تقييمًا مستهدفًا لا يقل عن 1.8 تريليون دولار، فقد يتحول إيلون ماسك إلى أول تريليونير في التاريخ، كما سيُنتج عن ذلك عدد من المسؤولين والمستثمرين الذين سيصبحون مليارديرات، وستُمنح موظفو الشركة حوافز مالية قد تصل إلى ملايين الدولارات.

تُظهر العقود الفيدرالية التي تربط سبيس إكس بالحكومة الأمريكية حجم التفاعل بين القطاعين؛ فقد بلغت قيمة التعاملات الفيدرالية في السنة المالية 2025 حوالي أربعة مليارات دولار، وفي الشهر الماضي أُضيف إلى ذلك عقدين بقيمة إجمالية 6.5 مليارات دولار لتوفير أقمار صناعية للاتصالات ورصد التهديدات الجوية. من جانب آخر، استغل إيلون ماسك خبرته داخل الحكومة لتعيين عدد من مرتاديه السابقين في مناصب حساسة خلال إدارته لوزارة كفاءة الحكومة.

من بين هؤلاء تم تعيين بول ماكينيرني، مهندس سبيس إكس السابق، رئيسًا للمعلومات في وزارة الداخلية، حيث تُقدّر حصته في سبيس إكس بين خمسة وعشرين ومليون دولار وبين خمسة ملايين دولار. وعلى عكس القواعد المعتادة التي تلزم المسؤولين بتخارج استثماراتهم أو الإفصاح عنها خلال 45 يوماً من أي عملية بيع، حصل ماكينيرني على إعفاء أخلاقي يتيح له الاستمرار في حيازته دون تدخل.

وقد صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية أن ماكينيرني سيتجنب المشاركة في أي قضية قد تؤثر على مصالحه المالية، مؤكدًا أن قراره يعكس إيمانه بمهمة إدارة ترامب ورغبته في تحسين كفاءة الحكومة لصالح دافعي الضرائب. بالإضافة إلى ماكينيرني، يُظهر التقرير أن ستيف ويتكوف يمتلك أسهمًا في سبيس إكس عن طريق صندوق استثماري يُدعى "3 جي إنفستورز"، حيث تتراوح قيمتها بين مليون وخمسة ملايين دولار. ولم يرد في بيان البيت الأبيض أي تعليق على إفصاحات ويتكوف.

وفي ظل غياب الوضوح حول ما إذا كان المسؤولون قد عدلوا ممتلكاتهم منذ إعلانها، تشير القوانين إلى أن بيع الأسهم يتوجب الإبلاغ عنه خلال 45 يوماً، إلا أن حصص الشركات الخاصة تُعفى من هذا الشرط. من المقرر أن تُتاح الإفصاحات المالية الجديدة المقدمة في مايو للجمهور بحلول منتصف يونيو. تسعى سبيس إكس إلى جمع ما يصل إلى 75 مليار دولار في هذا الطرح، ما سيجعلها الأكبر تاريخيًا.

ومع ذلك، حذر محامون مختصون في أخلاقيات العمل الحكومي، مثل كاليب بيرنز من شركة وايلي راين، من أن حجم الصفقة وتورط حليف سياسي مقرب من ترامب يثيران مخاوف جدية حول النزاهة والشفافية، معتبرين أن هذه الحالة غير مسبوقة في تاريخ الطروحات العامة





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