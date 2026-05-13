الضباب نظام بيئي حي يعالج الهواء وتحليل سموم الفورمالديهايد، حذر من حصاده وضرورة إدراج نشاطه في نماذج المناخ والطقس

دراسة علمية حديثة أجراها باحثون في جامعة ولاية أريزونا كشفت أن الضباب ليس مجرد رذاذ مائي عالق، بل هو نظام بيئي مائي حي يضم ملايين البكتيريا النشطة التي تعمل مرشحات طبيعية لتنقية الهواء من الملوثات السامة. كما أظهرت الدراسة أن قطرات الضباب الدقيقة تشكل موطناً مؤقتاً لكائنات دقيقة، أبرزها بكتيريا الميثيل، التي تتغذى على مركبات الكربون البسيطة مثل الفورمالديهايد السام وتحللها إلى ثاني أكسيد الكربون. ووفقاً للنتائج التي توصلت إليها الباحثة ثي ثونغ ثونغ كاو، فإن كمية من ماء الضباب بحجم الكشتبان تحتوي على نحو 10 ملايين بكتيريا، وهي كثافة عددية تضاهي تركيز الأحياء الدقيقة في المحيطات.

الضباب نظام بيئي حي ببكتيريا تنقّي الهواء وتحليل سموم كالفورمالديهايد، وتحذير من حصاده وضرورة إدراج نشاطه بنماذج المناخ والطقسكشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون في جامعة ولاية أريزونا أن الضباب ليس مجرد رذاذ مائي عالق، بل هو نظام بيئي مائي حي يضم ملايين البكتيريا النشطة التي تعمل مرشحات طبيعية لتنقية الهواء من الملوثات السامة.

وأظهرت الدراسة أن قطرات الضباب الدقيقة تشكل موطناً مؤقتاً لكائنات دقيقة، أبرزها بكتيريا الميثيل، التي تتغذى على مركبات الكربون البسيطة مثل الفورمالديهايد السام وتحللها إلى ثاني أكسيد الكربون. ووفقاً للنتائج التي توصلت إليها الباحثة ثي ثونغ ثونغ كاو، فإن كمية من ماء الضباب بحجم الكشتبان تحتوي على نحو 10 ملايين بكتيريا، وهي كثافة عددية تضاهي تركيز الأحياء الدقيقة في المحيطات.

واعتمد الفريق البحثي في تجاربه على مراقبة ضباب الإشعاع الذي يتكون في الوديان الساكنة ليلاً، وأثبتت الفحوص المجهرية أن هذه البكتيريا لا تكتفي بالبقاء في حالة سكون، بل تنمو وتنقسم داخل القطرات، ما يحولها إلى مفاعلات حيوية طبيعية تخلص الغلاف الجوي من المواد الكيميائية الضارة حتى في غياب ضوء الشمس. وحذر الباحثون من أن التوسع في مشاريع حصاد الضباب لاستخدامه مصدراً لمياه الشرب قد يؤدي إلى إزالة هذه الكائنات النافعة من الهواء، مؤكدين ضرورة إعادة النظر في نماذج التنبؤ بالمناخ والطقس لإدراج النشاط البيولوجي الليلي للميكروبات كعامل أساسي في جودة الهواء





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bacteria Air Pollution Formaldehyde Air Quality Nighttime Biota

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ياس ووتروورلد أبوظبي تعيد «ليالي الأضواء»أعلنت ياس ووتروورلد أبوظبي عن عودة فعالية «ليالي الأضواء» لتقدم لضيوفها وعشاق المغامرات مزيجاً من الموسيقى والأضواء المبهرة أيام الجمعة 16، و23، و30 أكتوبر من الساعة 10 صباحاً ولغاية الساعة 10 ليلاً.

Read more »

عمومية تعاونية الشارقة تقر توزيع أرباح 20% | صحيفة الخليجأقرت الجمعية العمومية لتعاونية الشارقة، توزيع عائد على رأس المال بنسبة 10 في المئة وتوزيع عائد على مشتريات المساهمين بنسبة 10 في المئة، وذلك عن أعمال التعاونية لعام 2020.

Read more »

مجموعة الرستماني تقدم 10 ملايين درهم لحملة «100 مليون وجبة» | صحيفة الخليجأعلنت مجموعة الرستماني التبرع بمبلغ 10 ملايين درهم، ما يعادل 10 ملايين وجبة لحملة «100 مليون وجبة»، الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام ف

Read more »

10 إجراءات لجاهزية المبنى المدرسي في الامتحانات النهائية | صحيفة الخليجاعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، 10 إجراءات لضمان جاهزية المبنى المدرسي خلال امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري 2021-2022، المقررة انطلاقتها خلال الفترة 10-17 يونيو/ حزيران المقبل.

Read more »

شرطة دبي تحصل على تقييم 100% من دبي الرقمية | صحيفة الخليجحصلت القيادة العامة لشرطة دبي على تقييم 100% من هيئة دبي الرقمية في معيار «إمكانية الوصول لأصحاب الهمم» للمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية؛ حيث حقق تطبيق شرطة دبي نسبة 10/10...

Read more »

نيابة الجنسية والإقامة تنظر 10 آلاف و576 قضية خلال 2022 | صحيفة الخليجسجلت النيابة العامة الاتحادية - نيابة الجنسية والإقامة - 10 آلاف و576 قضية خلال العام الماضي، بينما بلغ عدد القضايا التي تصرفت فيها 10 آلاف و790 قضية.

Read more »