بكين وواشنطن تتجهان نحو استئناف الحوار التجاري في يناير مع توقعات برفع رسوم جديدة، بينما تمدد الصين تعليق قيود المعادن لتجنب تصعيد الحرب التجارية.

تتجه العلاقات الاقتصادية بين الصين و الولايات المتحدة بشكل متزايد نحو مرحلة تفاوضية جديدة، حيث يبذل الجانبان جهوداً متبادلة لحماية الهدنة الجمركية القائمة ومنع أي تصعيد في الحرب التجارية التي تؤثر على الأسواق العالمية. وفي الوقت الذي توضح فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نواياها بفرض رسوم جديدة على واردات من الصين وعدة اقتصادات أخرى، فإن بكين تعلن عن استعدادها الجاد لاستئناف الحوار لتحقيق تقدم تدريجي في الملفات التجارية العالقة.

الرد الصيني على التهديدات الجمركية الأمريكية

وصف غوا جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في تصريحات أدلى بها يوم الأربعاء، احتمال فرض رسوم أمريكية جديدة على صادرات بلاده بأنه مجرد مناورة سياسية تهدف إلى كسب الوقت لاغير. كما نفى المتحدث الرسمي صحة الاتهامات المتكررة التي تتهم الصين بإحداث فائض في الطاقة الإنتاجية، واصفاً ما يُثار بشأن هذا الموضوع بأنه ادعاء لا أساس له من الصحة على الإطلاق.

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وقد دعا غوا جياكون كل من واشنطن وبكين إلى الالتزام التام بتنفيذ التفاهمات التي توصل إليها رئيسا البلدين، والعمل الجاد من أجل الحفاظ على استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما. وجاء هذا الموقف الصيني الصريح رداً مباشراً على تقارير إعلامية أفادت بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستعد للإعلان رسمياً عن رسوم جمركية جديدة على واردات من الصين والاتحاد الأوروبي وأكثر من اثنتي عشرة اقتصاداً أخرى.

آلية الإجراءات الأمريكية الجديدة واستهداف الصناعات

تأتي خطوة فرض الرسوم الجديدة في إطار مساعي الإدارة الأمريكية لإعادة بناء منظومة الرسوم الحمائية بشكل شامل، وذلك بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية في شهر فبراير من العام الماضي رسوماً سابقة فرضتها واشنطن على منتجات من الصين ودول أخرى. وتستهدف هذه الإجراءات المقترحة اقتصادات تتهمها الإدارة الأمريكية الحالية بإلحاق الضرر بالصناعة المحلية من خلال دعم الشركات المصنعة لديها بشكل غير عادل.

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ووفقاً للتقارير المتاحة، من المتوقع أن تكون الرسوم المفروضة على المنتجات الصينية أوسع نطاقاً بكثير من السابق، مع عدم منح أي استثناءات لهذه المنتجات في حال تنفيذ الإجراء. ومع ذلك، يُرجح أن تظل هذه الرسوم ضمن الحدود التي تسمح بها الهدنة التجارية القائمة بين البلدين، مما يعني أنها لن تصل إلى حد كسر الاتفاق بالكامل في المرحلة الحالية.

وقد أشارت تقارير سابقة إلى احتمال فرض رسوم إضافية بنسبة تصل إلى 7.5 في المئة على السلع الصينية، وهو ما قد يعيد إجمالي الرسوم الأمريكية على بعض المنتجات الصينية إلى نحو 20 في المئة. وقد صرحت بكين سابقاً أن هذا المستوى من الرسوم يتماشى مع التفاهمات التجارية القائمة بين الجانبين، مما يعكس رغبة الطرفين في البقاء ضمن أطر محددة لتجنب الكارثة.

توقعات استئناف المحادثات في يناير ونتائج القمة

في المقابل، تبدو الصين متفائلة بشكل ملحوظ بإمكانية إحراز تقدم إضافي في المحادثات التجارية عند استئنافها مجدداً في شهر يناير، بالتزامن مع اقتراب موعد انتهاء الهدنة الجمركية التي أبرمها البلدان قبل عام كامل. وأكد تشو قوانغ ياو، نائب وزير المالية الصيني السابق الذي تولى المنصب بين عامي 2010 و2018، أن الجانبين سيفتحان فصلاً جديداً لتحسين العلاقات التجارية رغم استمرار بعض الخلافات الأساسية.

وأضاف تشو قوانغ ياو، الذي أشرف على ملفات الرسوم الجمركية والمفاوضات التجارية الهامة خلال فترة ولايته، أن المفاوضين سيواصلون الحوار الدائم وتحقيق تقدم تدريجي في القضايا العالقة. وأشار إلى أن القضايا المرتبطة بتحقيق واشنطن في فائض الطاقة الإنتاجية الصينية بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، يمكن تسويتها بالكامل من خلال التفاوض المباشر والبناء على الثقة المتبادلة.

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خطوات تعزيز الاستقرار التجاري ومخرجات القمة

تأتي هذه التوقعات الإيجابية بعد اللقاء التاريخي الذي جمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في مدينة شينزين، حيث أظهر الجانبان رغبة واضحة في البناء على العلاقة الشخصية القوية بين الرئيسين. وقد سعى القادة إلى الحفاظ على استقرار العلاقات الثنائية بينهما، رغم تجدد التوترات الحادة بشأن ملفات اقتصادية وتقنية حساسة تثير قلق الأسواق.

وفي خطوة تعكس تمسك بكين القوي بالهدنة القائمة، قامت الصين بتمديد تعليق قيود تصدير بعض المعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة، في محاولة جادة لتجنب أي اضطراب في التفاهمات التجارية القائمة. وقد جاء هذا القرار بعد أيام فقط من القمة التي جمعت ترامب وشي، مما يعكس الإرادة المشتركة في كبح التصعيد.

وتضع التطورات اللاحقة المحادثات التجارية أمام اختبار جديد وحاسم، إذ تسعى واشنطن بكل قوة إلى حماية صناعتها المحلية وإعادة ترتيب سياستها الجمركية بشكل جذري. وفي المقابل، تحاول بكين الحفاظ على انسيابية التجارة الدولية وتجنب عودة التصعيد العسكري أو الاقتصادي، وسط ترقب كبير من الأسواق العالمية لما ستكشفه الرسوم الجديدة ونتائج المفاوضات المرتقبة مطلع العام المقبل.