تحليل شامل لدور الصين الرائد في خفض الانبعاثات الكربونية عالمياً، من خلال تفوقها في تقنيات الطاقة المتجددة وتصدير الحلول الخضراء التي تفوق انبعاثات دول كبرى.

في الوقت الذي يركز فيه العالم عادةً على الانتقادات الموجهة لانبعاثات الصين التاريخية، كشفت البيانات الحديثة عن تحول جذري في هذا المسار، حيث تقود بكين الآن جهوداً غير مسبوقة لخفض البصمة الكربونية العالمية. ورغم أن الصين تنتج جزءاً كبيراً من ثاني أكسيد الكربون العالمي وتواصل تشغيل محطات للفحم، إلا أن الإجمالي الكلي لانبعاثاتها يشهد انخفاضاً ملموساً في ظل السياسات الجديدة والاستثمارات الهائلة في القطاع الأخضر. يشير هذا التحول إلى أن الامتنان الواجب التعبير عنه تجاه الجهد الصين ي في إنقاذ كوكب الأرض يستحق النظر فيه بجدية، خاصة مع اقتراب مؤتمرات المناخ السنوية.

تراجع الانبعاثات الصينية بنسبة 3.1 في المئة

أظهرت الأرقام الصادرة عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف انخفاض انبعاثات الصين بنسبة 3.1 في المئة خلال الربع الثالث من العام، وهو تراجع يعادل إجمالي انبعاثات دولة أستراليا بالكامل إذا ما تم حساب التغير على مدار عام كامل. وعلى الرغم من توقعات بانخفاض إجمالي انبعاثات الصين خلال عام 2026 بحوالي واحد في المئة فقط، فإن الاتجاه العام يؤكد مساراً نزولياً قوياً مدفوعاً بعوامل مثل ارتفاع أسعار النفط والغاز وشتاء معتدل. هذا التراجع في المعدل الكلي دفع بعض المسؤولين، مثل مفوض المناخ في الاتحاد الأوروبي فوبكه هوكسترا، إلى الشكوى من أن تعهدات بكين لا تزال تقل عن المطلوب، إلا أن حجم التخفيضات الفعلية يفوق التوقعات بكثير.

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تفوق الصين في إنتاج الطاقة المتجددة محلياً

في الداخل، تجاوز إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية في الربع الثالث نظيره في الفترة نفسها من العام الماضي بمقدار 110 تيراواط/ساعة، وهو رقم يمثل أكثر من ضعفي نمو إجمالي الطلب المحلي على الكهرباء. وبالنسبة لقطاع الطاقة الشمسية وحده، ركبت الصين وحدات خلال السنوات الأربع الماضية قدرات تفوق كل دول العالم مجتمعة، حيث بلغ حجم قدرتها في عام 2025 نحو 378 جيجاوات، وهو رقم يتجاوز إجمالي كل الوحدات التي ركبتها الولايات المتحدة طوال تاريخها. كما كانت الصين مسؤولة عن قرابة 70 في المئة من نمو قدرات طاقة الرياح في العالم العام الماضي، مما يؤكد هيمنتها كقوة محورية في التحول للطاقة النظيفة.

الصادرات الخضراء تخفض انبعاثات الدول الأخرى

تعد الصين اللاعب الوحيد المؤثر عندما يتعلق الأمر بمساعدة بقية العالم على خفض الانبعاثات الكربونية من خلال صادراتها، حيث تشير دراسة من مؤسسة كاربون بريف إلى أن صادرات تقنيات الطاقة النظيفة مثل السيارات الكهربائية والألواح الشمسية ستخفض الانبعاثات خارج حدود الصين بنسبة 2 في المئة خلال 12 شهراً فقط. وعلى مدار العمر الافتراضي لهذه التقنيات والمعدات، ساهمت في تجنب ما يصل إلى 6.8 مليارات طن من الانبعاثات عالمياً العام الماضي، وهو رقم يقارب الانبعاثات السنوية للولايات المتحدة والهند معاً. وقد ارتفع حجم الانبعاثات التي تم تفاديها، المقاسة بالطن، بنسبة 25 في المئة العام الماضي، مما يفوق المخاوف الأوروبية بشأن صناعة سياراتها المحلية.

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المعادن الأرضية النادرة والهيمنة الصناعية

لا تقتصر مساهمة الصين على التصنيع النهائي، بل تمتد لاحتكار المواد الخام الحاسمة، حيث مسؤولة عن نحو 70 في المئة من استخراج المعادن الأرضية النادرة و90 في المئة من عمليات معالجتها في العالم. هذه المعادن ضرورية لأي جهة تصنع محركات عالية الأداء ومكونات أخرى تستخدم في توربينات الرياح والسيارات الكهربائية وأنظمة الطاقة النظيفة، مما يعزز موقعها الاستراتيجي في سلاسل التوريد العالمية. إن مبيعات معدات طاقة الرياح والطاقة الشمسية حول العالم ستنتج قدراً من الكهرباء يوازي ما تنتجه 100 محطة طاقة تعمل بالفحم، وهو إنجاز لا يشمل حتى تحليل المعادن الأرضية النادرة المستخدمة في المغناطيسات الخام.

التركيبة السكانية تسرع خفض البصمة الكربونية

بالإضافة إلى العوامل التقنية والصناعية، تلعب التركيبة السكانية دوراً حاسماً في مستقبل الانبعاثات الصينية، حيث تتوقع الأمم المتحدة أن ينخفض عدد سكان الصين إلى النصف بحلول عام 2100. يعني هذا الانخفاض تراجع الحاجة إلى المساكن، مما يساهم في انخفاض استهلاك الإسمنت والصلب، وهما مصدران كبيران للانبعاثات، كما أن الصينيين يستهلكون بوتيرة أقل نسبياً مع تقدمهم في العمر مقارنة بالغرب. وتشير اتجاهات الزواج وانخفاض معدلات المواليد إلى أن هذا التراجع السكاني ليس على وشك الانعكاس، مما يعني أن البصمة الكربونية للفرد سترتفع بأقل من 10 في المئة بحلول عام 2060، مما يعزز الانخفاض الإجمالي المرتقب في الانبعاثات.