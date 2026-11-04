الصين تعتبر تجنب استئناف الأعمال العدائية في الشرق الأوسط أولوية قصوى

أكدت بكين أن منع عودة القتال في الشرق الأوسط يتصدر جهودها الدبلوماسية، مع تكثيف الاتصالات بإيران وعُمان والسعودية لدفع المنطقة نحو الحوار وخفض التوتر.

أكدت الصين ، يوم الأربعاء، أن تجنّب استئناف الأعمال العدائية في الشرق الأوسط يمثل أولوية قصوى لجهودها الدبلوماسية مع دول المنطقة. جاء ذلك على لسان الناطقة باسم وزارة الخارجية الصين ية ماو نينغ خلال مؤتمر صحافي، في ظل أزمة متواصلة منذ ثمانية أشهر لم تتوقف تداعياتها على المنطقة.

وكثّفت بكين تحركاتها في الأيام الأخيرة للتوصل إلى حل لهذه الأزمة، بعد أن وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديدا جديدا لإيران نهاية الأسبوع. وحذّرت الناطقة من أن استئناف القتال قد يجلب كارثة لسكان المنطقة.

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آليات الوساطة الصينية في أزمة الشرق الأوسط

أعلنت الصين أنها ستدعم إيران والولايات المتحدة في حل النزاعات عبر المفاوضات، وفق ما أوضحته ماو نينغ. كما تدعم بكين التوصل إلى تسوية سياسية لمسألة اليمن.

وبحسب الناطقة، تهدف هذه الجهود إلى الوصول إلى حل مناسب وشامل يتيح إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. وتأتي هذه الدعوة في وقت يعتمد فيه العالم على استقرار هذا الممر البحري الحيوي.

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استضافت الصين، وهي من أهم الشركاء الاقتصاديين لإيران، اجتماعات متتالية يوم الاثنين في بكين، جمعتها بمسؤولين إيرانيين وعمانيين وسعوديين. وخلال هذه الاجتماعات دعت بكين الأطراف إلى العودة إلى طاولة المفاوضات.

مواقف الأطراف الإقليمية من التصعيد في المنطقة

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى حماية طرق الشحن البحري والتحلّي بروح العقلانية، وذلك خلال اجتماعات منفصلة عقدها مع مستشار الأمن القومي السعودي مساعد بن محمد العيبان، ومع نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري كني.

من جهته، اجتمع الرئيس الصيني شي جينبينغ مع سلطان عمان هيثم بن طارق في إطار محادثات أجريت في بكين هذا الأسبوع. وحذّر شي خلال اللقاء من تحوّل الشرق الأوسط إلى ساحة صراع وتنافس جيوسياسي بين القوى الكبرى.

زيارات المبعوث الصيني إلى إيران وعُمان والسعودية

قال ناطق باسم الخارجية الصينية للصحافيين إن بكين ستوفد مبعوثها للشرق الأوسط في وقت لاحق من هذا الشهر إلى كل من إيران وعُمان والسعودية. ويأتي هذا التحرك ضمن مسار دبلوماسي يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية.

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ووصف الناطق هذه الزيارات بأنها دبلوماسية مكثّفة تهدف إلى الدفع باتجاه عقد محادثات سلام وتخفيف التوتر. وبذلك تسعى الصين إلى لعب دور الوسيط بين الأطراف الإقليمية والدولية، مع التركيز على منع أي تصعيد عسكري جديد في المنطقة.