توسع الصين لليوان الرقمي بحوافز للبنوك واستخدامات محلية وعبر الحدود لتقليل الاعتماد على الدولار وتعزيز التجارة وتتبع الأموال والحد من الاحتيال.

توسع الصين ل ليوان ال رقمي ب حوافز لل بنوك و استخدامات محلية و عبر الحدود ل تقليل ال اعتماد على ال دولار و تعزيز ال تجارة و تتبع ال أموال والحد من ال احتيال . يبذل البنك المركزي الصين ي جهودا كبيرة لزيادة استخدام ا ليوان ال رقمي داخل البلاد وخارجها، مما يضع بكين على مسار مختلف عن مسار الولايات المتحدة في تشكيل مستقبل النقد.

يقدم بنك الشعب الصيني حوافز سياسية وتوجيهات خلف الكواليس للبنوك لتوسيع تداول اليوان الرقمي في مجالات تتراوح من جوائر اليانصيب إلى رسوم الكهرباء الخضراء والإنفاق المالي. وتتضمن هذه الخطوات أيضا الضغط على البنوك لتعزيز استخدام اليوان الرقمي في المعاملات عبر الحدود، خاصة على طول مسارات مبادرة الحزام والطريق، حيث يتسابق المقرضون لتطوير وسائل منها القروض وخطابات الاعتماد والسندات





