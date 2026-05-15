الصين تسعى للسلام في الخليج وترامب يضغط نووياً على إيران وسط صراع سياسي في واشنطن

تحليل شامل للمطالب الصينية بوقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز، والضغوط الأمريكية للتوصل لاتفاق نووي مع طهران، والجدل التشريعي في الكونجرس حول صلاحيات الحرب.

تتصدر الصين المشهد الدبلوماسي العالمي في الوقت الراهن من خلال دعوتها الصريحة والملحة إلى ضرورة التوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز بشكل خاص على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن.

جاءت هذه التحركات والمطالبات على هامش القمة رفيعة المستوى التي جمعت بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، حيث شددت وزارة الخارجية الصينية في بيان رسمي صادر عنها على أن استعادة الممرات البحرية الحيوية تمثل استجابة ضرورية وملحة لدعوات المجتمع الدولي لضمان تدفق التجارة العالمية واستقرار الأسواق الاقتصادية. وترى بكين أن إرساء سلام مستدام في منطقة الخليج العربي ليس مجرد مطلب إقليمي عابر، بل هو ضرورة استراتيجية قصوى لمنع انزلاق المنطقة نحو صراع عسكري أوسع قد يؤثر بشكل مباشر وكارثي على الاقتصاد العالمي بأكمله، مؤكدة أن استعادة الاستقرار تتطلب تضافر كافة الجهود الدولية لإنهاء حالة العداء والتوتر السائدة في المنطقة.

من جانب آخر، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهجه التصعيدي والضاغط تجاه طهران، حيث أعلن في مقابلة تلفزيونية موسعة عبر برنامج هانيتي على شبكة فوكس نيوز أنه لم يعد يمتلك الصبر الكافي للانتظار، مطالبا إيران بالتوصل إلى اتفاق نووي جديد وواضح مع واشنطن لإنهاء حالة الجدل المستمرة. وفي لفتة لافتة ومثيرة للجدل، أشار ترامب إلى أن مسألة الاستحواذ على اليورانيوم المخصب من إيران تندرج تحت بند العلاقات العامة والصورة الذهنية أمام العالم أكثر من كونها تهديدا أمنيا مباشراً يمس الأمن القومي الأمريكي، رغم إصرار الإدارة الأمريكية في خطاباتها الرسمية على ضرورة نقل مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج الحدود الإيرانية ووقف كافة أنشطة التخصيب بشكل نهائي.

وفي المقابل، تلتزم طهران بموقفها الرافض لهذه المطالب، مؤكدة حقها السيادي في تطوير التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية وفقاً لما تنص عليه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بل وذهبت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إلى التحذير من أن بلادها تملك القدرة التقنية على رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى تسعين بالمئة في حال تعرضها لهجوم عسكري خارجي، وهو المستوى الذي يسمح تقنياً بصناعة الرؤوس النووية، مما يزيد من تعقيد المشهد الدبلوماسي. أما على الصعيد السياسي والتشريعي الداخلي في الولايات المتحدة، فقد شهد مجلس النواب حالة من الانقسام الحاد والصراع السياسي الذي عكس الفجوة العميقة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

فقد فشل الديمقراطيون بفارق ضئيل جداً في تمرير قرار يهدف إلى كبح الحملة العسكرية التي يقودها الرئيس ترامب ضد إيران، حيث تطلب القرار المقترح حصول الكونجرس على تفويض رسمي وصريح بالأعمال القتالية قبل الاستمرار في أي صراع عسكري. وقد انتهى التصويت بحالة من التعادل في الأصوات، مما أدى إلى عدم تمرير القرار لعدم حصوله على الأغلبية المطلوبة، وذلك رغم انضمام ثلاثة نواب جمهوريين إلى صفوف المعارضة ضد توجهات الرئيس، بينما وقف نائب ديمقراطي واحد فقط ضد القرار.

هذا التوتر التشريعي يأتي في وقت يحذر فيه الديمقراطيون من جر الولايات المتحدة إلى حرب طويلة الأمد ومستنزفة دون وجود استراتيجية خروج واضحة، مشيرين إلى التداعيات الاقتصادية الملموسة التي يعاني منها المواطن الأمريكي والمتمثلة في ارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية والمنتجات الأساسية نتيجة الغارات الجوية المشتركة بين واشنطن وتل أبيب. وفي المقابل، يدافع الجمهوريون والبيت الأبيض بقوة عن شرعية تحركات ترامب باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، معتبرين أن العمليات العسكرية المحدودة ضرورية لحماية الأمن القومي من التهديدات الوشيكة، ومؤكدين أن الدوافع وراء تحركات الديمقراطيين هي دوافع حزبية بحتة تهدف للضغط السياسي قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر والتي ستحدد موازين القوى في الكونجرس





