الصين تفرض عقوبات على وزير الدفاع الفلبيني وعائلته

أعلنت الصين فرض عقوبات على وزير الدفاع الفلبيني غيلبرتو تيودورو وزوجته وطفله، تشمل منعهم من دخول الصين وهونغ كونغ وماكاو، على خلفية تصريحاتهم تجاه نزاع بحر الصين الجنوبي.

أعلنت الصين الخميس فرض عقوبات على وزير الدفاع الفلبين ي غيلبرتو تيودورو وأفراد عائلته على خلفية تصريحات غير مسؤولة، وذلك في تصعيد إضافي للتوترات بين بكين ومانيلا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن تيودورو وزوجته وطفله سيُحظر دخولهم إلى البر الرئيسي للصين، إضافة إلى هونغ كونغ وماكاو. وأضاف في بيان أن المنظمات والأفراد في الصين لن يُسمح لهم بالضلوع في أي معاملات أو تعاون أو نشاطات أخرى معه ومع زوجته وطفله. واعتبرت الخارجية أن خطاب تيودورو يقوض المصالح المشروعة للصين ويفسد العلاقات بين الصين والفلبين، من دون أن تذكر بالتحديد أي تصريحات تقصد.

وتشهد علاقة البلدين منذ أعوام توترات خصوصا عبر مناوشات في بحر الصين الجنوبي الذي تطالب الصين بالسيادة الكاملة عليه، رغم حكم قضائي دولي قضى بأن ذلك يفتقد لأساس قانوني. وكان تيودورو انتقد خلال قمة عقدت في سنغافورة الشهر الماضي ما تقوم به بكين في المنطقة البحرية المتنازع عليها، مشددا على أن مانيلا لن تضحي بوحدة أراضينا وسيادتنا.

وردا على سؤال بشأن هذه التصريحات الأسبوع الماضي، قالت متحدثة باسم الخارجية الصينية إن تيودورو يُعرف عنه تشويه صورة الصين، وأن ما يهمه هو تحقيق مكاسب شخصية أنانية. وأضاف المتحدث الصيني في بيانه أن أبناء وطنهم وغيرهم ممن يخضعون لسيطرتهم يعانون معاناة أشد بكثير. سأواصل تأدية واجبي والدفاع عن أمتنا في مواجهة الممارسات الشائنة التي يرتكبونها هنا، وفي مياهنا الإقليمية أيضا.

وتأتي هذه العقوبات في إطار إجراءات صينية متصاعدة ضد المسؤولين الفلبينيين الذين يعبرون عن مواقف مناوئة لبكين في النزاع البحري. وتعتبر الصين أن بحر الصين الجنوبي جزء لا يتجزأ من أراضيها، وتؤكد أن أنشطتها هناك مشروعة وقانونية، في حين تتمسك الفلبين بحكم التحكيم الدولي الذي صدر عام 2016 وأكد عدم وجود أساس قانوني لمطالب الصين. وتثير هذه التطورات قلق المجتمع الدولي الذي يخشى من تفاقم التوترات في المنطقة الحيوية للتجارة العالمية.

ويحاول كل من البلدين كسب الدعم الدولي في النزاع، حيث تسعى الصين إلى تعزيز وجودها العسكري في الجزر المتنازع عليها، بينما تطلب الفلبين دعم حلفائها ومن بينهم الولايات المتحدة. وقد شهدت الأشهر الأخيرة عدة حوادث احتكاك بين سفن خفر السواحل الصينية والفلبينية في المنطقة، مما يزيد من احتمالية التصعيد العسكري. وتشدد بكين على أنها لن تتردد في اتخاذ إجراءات لحماية سيادتها، وتعتبر العقوبات على تيودورو رسالة واضحة لأي مسؤول يتجرأ على انتقاد سياساتها في بحر الصين الجنوبي.

ويشير المحللون إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق سياسة الصين الشاملة التي تهدف إلى ردع أي أصوات معارضة في المنطقة، وترسيخ هيمنتها على البحار. ومن المتوقع أن ترد الفلبين بإجراءات دبلوماسية مماثلة أو بتعزيز التعاون العسكري مع الولايات المتحدة. وتبقى الأوضاع متوترة في بحر الصين الجنوبي الذي يحوي ممرات ملاحية حيوية وثروات بحرية هائلة، مما يجعله بؤرة للتنافس الجيوسياسي بين القوى الكبرى





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