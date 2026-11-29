الصين تعزز سوق الكهرباء الموحدة لاستهداف 70% تداولات سوقية بحلول 2030 مع استثمار 750 مليار دولار في البنية التحتية للطاقة النظيفة والنقل.

تقترب الصين من إكمال مسار طويل الأمد لبناء سوق وطنية موحدة لتداول الكهرباء، مما يمثل تحولاً جذرياً عن النظام التقليدي الذي كان يعتمد على عقود طويلة الأجل ومباشرة بين المصانع وشركات الكهرباء المملوكة للدولة. تستهدف بكين الآن تحويل 70% من استهلاك الكهرباء إلى تداولات مبنية على آليات السوق بحلول عام 2030، بهدف إطلاق سوق وطنية موحدة بالكامل في عام 2035.

تطورات السوق وأهداف الطاقة النظيفة

تسعى الصين لرفع حصة مصادر الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى 50% على الأقل اعتباراً من عام 2030، مقارنة بحوالي 40% المسجلة في العام الماضي. ويؤكد المسؤولون التنفيذيون ومحللو قطاع الطاقة أن البلاد تسير بخطى ثابتة لتحقيق هذه الأهداف الزمنية الصعبة، خاصة مع الزيادة الكبيرة في حجم الطاقة المتداولة.

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وفقاً للبيانات الرسمية، بلغ حجم الكهرباء المتداولة في الصين 6.6 تريليونات كيلوواط/ساعة في العام الماضي، مع ارتفاع بنسبة 20% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مقارنة بعام 2025. وقد استحوذت التداولات السوقية على 64% من إجمالي استهلاك الطاقة في البلاد، وهي قفزة هائلة مقارنة بحصة تقل عن 15% قبل عقد من الزمن.

تحديات التسعير والمرونة التشغيلية

يرى مويي يانغ، كبير محللي سياسات الكهرباء في مركز أبحاث "إمبر" في المملكة المتحدة، أن الصين تحقق تقدماً ملموساً وإن كان متفاوتاً، مضيفاً أن المشروع تحول إلى جهد اقتصادي مشترك يضم المصانع وشركات الكهرباء والحكومات المحلية. ومع ذلك، تظل العقبة الرئيسية تتمثل في توفير تسعير موثوق مع تفكيك النظم القائمة على العقود طويلة الأجل في سوق تولد طاقة تفوق بكثير ما تنتجه أمريكا وأوروبا مجتمعتين.

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أظهرت البيانات أن غالبية التداولات لا تزال تتم عبر عقود متوسطة وطويلة الأجل، حيث لم تتجاوز حصة التداولات الفورية 5% من الإجمالي، مقارنة بتغطية شبه شاملة في أسواق متقدمة مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة. ويشدد ديفيد فيشمان من مجموعة "لانتاو" في شنغهاي على أن السوق قد تصبح عديمة الجدوى إذا اقتصر التحول على الانتقال من الأسعار المنظمة حكومياً إلى سوق تهيمن عليها العقود طويلة الأجل.

تجدر الإشارة إلى أن المخططين في قطاع الطاقة الصيني بدأوا بزيادة حصة الكهرباء المولدة من الفحم ضمن العقود قصيرة الأجل لإفساح المجال أمام مصادر أقل تكلفة. كما ذكرت إيزادورا وانغ من مركز أبحاث "ترانزيشن آسيا" أن العديد من المصانع تعمل على مدار الساعة بلا مرونة في تعديل الاستهلاك، مما يحد من قدرتها على استيعاب فائض الطاقة المتجددة أو تخفيف الضغط عن الشبكة.

الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية

تشير منظمات مثل "جلوبال إنرجي مونيتور" إلى ارتفاع معدل تقليص الطاقة المتجددة، حيث بلغ حجم الهدر المقدر في طاقة الرياح والطاقة الشمسية 360 تيراواط/ساعة خلال الأشهر الستة المنتهية في يونيو، بزيادة تقارب 50% سنوياً. ويعزو تشي تشين من مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA) ذلك إلى عدم مواكبة آليات التوزيع وحوافز الاستثمار للتوسع المتسارع في مشاريع الطاقة النظيفة.

في خطوة لتعزيز الربط، أعلنت الصين عن إنفاق بقيمة 5 تريليونات يوان (750 مليار دولار) على شبكات النقل والتوزيع حتى عام 2030، بزيادة 80% مقارنة بالسنوات الخمس السابقة. ويتوقع محللو بنك "جولدمان ساكس" توجيه هذا الإنفاق أولاً لإكمال خطوط النقل فائقة الجهد لربط مناطق الغرب الغنية بالموارد بالمناطق الصناعية في الشرق.

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ستستهدف الاستثمارات أيضاً تقنيات حديثة مثل أنظمة التحكم، وبرمجيات التوزيع، والمحولات عالية التقنية، والعدادات الذكية، إلى جانب إنشاء أنظمة تخزين واسعة النطاق بالبطاريات ومراكز بيانات للذكاء الاصطناعي. ومن الأمثلة على التقدم الحالي، عمل سوق الكهرباء في المنطقة الجنوبية بكامل طاقتها، حيث تضم إنتاجاً من خمس مقاطعات ومناطق بمشاركة 290 ألف جهة فاعلة في السوق.

آفاق المستقبل وتوقعات القطاع

يؤكد لي وينشوان، الرئيس التنفيذي لشركة "بي سي جي باور"، التي تمتلك أكثر من ألف مشروع لتوليد الكهرباء، أن شركته تبيع نحو 70% من إنتاجها مباشرة للمصانع، بينما تطرح النسبة المتبقية في السوق الفورية الناشئة. ويراهن على أن حصة الكهرباء المباعة عبر تداولات السوق سترتفع بشكل ملحوظ بحلول عام 2030 مع نضوج هيكل السوق.

ويضيف أن هذا التحول سيساعد في معالجة "عدم التوافق" بين توقيت توليد الطاقة المتجددة وفترات ذروة الطلب، مما يعزز كفاءة النظام الكهربائي الوطني. ومع استمرار الدعم الحكومي والتوسع في البنية التحتية، يبدو أن الصين جاهزة لتقود التحول العالمي نحو أسواق طاقة أكثر ديناميكية واستدامة.