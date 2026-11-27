إعلان الصين عن اكتشاف مكمن دادونغقو للذهب في لياونينغ باحتياطي 1444 طناً، بقيمة سوقية نظرية تبلغ 165 مليار دولار، مع إمكانية بلغة مجموع المكمنين 300 مليار دولار.

أعلنت الحكومة الصين ية رسمياً عن اكتشاف أكبر منجم للذهب في تاريخ البلاد منذ عام 1949، حيث أكدّت وزارة الموارد الطبيعية الصين ية في نوفمبر 2025 العثور على احتياطيات ضخمة في مقاطعة لياونينغ. يقدر حجم هذا المكمن الضخم بنحو 1444 طناً من الذهب ، مما يجعله الأكثر أهمية من نوعه في الدولة الآسيوية منذ عقود طويلة.

القيمة السوقية والتكاليف الاقتصادية المحتملة

تُقدّر القيمة السوقية النظرية لهذا المكمن، الذي يُعرف باسم دادونغقو Dadonggou، بنحو 165 مليار دولار أمريكي، وذلك استناداً إلى أسعار الذهب الفورية التي بلغت تقريباً 3550 دولاراً للأونصة في الوقت الراهن. ورغم هذه الأرقام الضخمة، يؤكد الخبراء أن هذه القيمة تمثل ثروة نظرية ولا تعكس عائداً اقتصادياً فورياً، إذ تعتمد الجدوى المالية الفعلية على حجم الذهب القابل للاستخراج تقنياً وتجارياً.

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تعتمد العائدات الحقيقية على تكاليف عمليات التعدين المعقدة، وعمليات المعالجة الصناعية، بالإضافة إلى الاستثمارات الهائلة المطلوبة لبناء وتطوير البنية التحتية اللازمة لاستخراج الموارد من الأعماق. كما تشير التقديرات الأولية إلى أن المكمنين الرئيسيين للذهب في الصين، بما في ذلك دادونغقو ومكمن وانغو Wangu، قد تصل قيمتهما الإجمالية المشتركة إلى نحو 300 مليار دولار، مما يعكس الثروة المعدنية الهائلة التي تمتلكها البلاد.

اكتشاف وانغو ومساهمته في الثروة الوطنية

لا يقتصر الاكتشاف الضخم على دادونغقو فحسب، إذ أشارت التقديرات السابقة إلى أن مكمن وانغو Wangu الواقع في مقاطعة هونان يحتوي على أكثر من 1000 طن من الذهب، وفقاً لنتائج الاستكشاف الأولية التي أُعلن عنها في عام 2024. كانت التقديرات الأولية في ذلك الوقت قد قدرت قيمة المكمن بنحو 83 مليار دولار، مستندة إلى أسعار الذهب السائدة وقت الإعلان عن اكتشافه.

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ومع ارتفاع الأسعار الحالي، قد تصل القيمة النظرية لمكمن وانغو إلى نحو 114 مليار دولار، مما يقرب القيمة السوقية الإجمالية لكلا المكمنين من 300 مليار دولار. ومع ذلك، لا تزال الكميات النهائية القابلة للاستخراج في مكمن وانغو غير مؤكدة تماماً، وتترتب على استكمال عمليات المسح الجيولوجي والتقييم الفني الدقيق لتحديد الكمية الدقيقة التي يمكن تحويلها إلى إنتاج فعلي.

الخصائص الجيولوجية ودراسة دو جيا العلمية

تتجاوز أهمية اكتشاف دادونغقو قيمته المالية البحتة، إذ كشفت دراسة حديثة نشرتها مجلة Ore Geology Reviews عن خصائص جيولوجية غير تقليدية تفتح آفاقاً جديدة لاستكشاف مكامن ذهب مشابهة. قاد الباحث دو جيا Duo Jia من جامعة العلوم والتكنولوجيا في بكين فريق البحث الذي حلل بيانات أكثر من 200 بئر حفر، إلى جانب التحليلات الميدانية والمجهرية للصخور وبلورات الكوارتز لتحديد الظروف التي أسهمت في تكوّن هذا الكنز.

أوضح البحث أن الذهب في المكمن يوجد داخل نطاقات صخرية أفقية أو ذات ميل محدود، وهو نمط يختلف جذرياً عن غالبية المكامن المجاورة التي يتركز فيها الذهب داخل عروق كوارتز شديدة الانحدار. خلص العلماء إلى أن تكوّن هذا الكنز ارتبط بمرحلة انتقال القشرة الأرضية في المنطقة من الانضغاط إلى التمدد خلال العصر الطباشيري المبكر، ما أدى إلى تشكل صدوع جيولوجية منخفضة الميل انتقلت عبرها السوائل الحاملة للذهب قبل ترسيبه.

الجدوى الفنية وآفاق الإنتاج المستقبلي

تشير البيانات الجيولوجية التفصيلية إلى أن تركيز الذهب في صخور دادونغقو يتراوح بين 0.3 و1 غرام للطن، بمتوسط رسمي يبلغ نحو 0.56 غرام للطن. وقد أظهرت الاختبارات الأولية لمعالجة الخام معدلات استخلاص تتراوح بين 65% و91%، وهي نتائج تقنية إيجابية تعزز من فرص النجاح التجاري للمشروع.

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يُصنّف المكمن على أنه مناسب للتعدين المكشوف، مما يسهل عمليات الاستخراج مقارنة بالمكامن العميقة، كما اجتاز تقييماً أولياً للجدوى الاقتصادية كخطوة تمهيدية نحو التطوير الكامل. تعكس هذه الاكتشافات الإمكانات الهائلة لقطاع التعدين الصيني، وتبرز دور البحث الجيولوجي والتقنيات الحديثة في تحديد الموارد، خصوصاً مع تزايد الاهتمام العالمي بالذهب كأصل استراتيجي وأداة للتحوط من التقلبات الاقتصادية.