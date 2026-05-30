الصندوق الضخم للترامب وفصل الموافقة وكيفية تحريك القائمين على الموازنة

يأتي هذا التقرير بينما يشهد الكونغرس رغبة متزايدة في تنظيم صندوق 1.8 مليار دولار يقترحها الرئيس دونالد ترامب، مع توترات شديدة حول الرقابة والشفافية في الصينس. يتناول النص التركيز السياسي على الصندوق، وجوده في قلب الصراع بين الجمهوريين، ومحاولتهم توجيه رأي البرلمان والفقرة المرتبطة به.

في الأسبوع المقبل، يواجه الجمهوريون في مجلس الشيوخ خيارًا حاسمًا عند عودتهم من عطلة العيد، إذ سيضطرون إلى الاختيار بين دعم صندوق مثير للجدل بقيمة 1.8 مليار دولار يُقترح من قبل الرئيس دونالد ترامب تحت مسمى "مكافحة تسييس الدولة" لخدمات حلفائه السياسيين، أو مواجهة صمام تصفية جديد يضعه الرئيس الذي أنهى مؤخرًا مسيرة الانتخابية لاثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين يطالبون بضوابط ورقابة قبل التصويت.

خلال اجتماع يستمر ساعتين مع القائم بأعمال وزير العدل تود بلانش قبيل عطلة الذكرى، أبدى نحو نصف أعضاء الأغلبية الجمهورية، البالغ عددهم 53 عضوًا، تحفظهم على المشروع، ما دفع إلى تعليق خطط إقرار مشروع قانون بقيمة 72 مليار دولار يهدف إلى تمويل حملة ترامب لتشديد سياسات الهجرة حتى نهاية ولايته. ومع استعداد قيادات الحزب الجمهوري لإعادة طرح المشروع للتصويت، والذي يمول وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ودوريات الحدود، تضغط قيادة الحزب على وزارة العدل للتوصل إلى ضوابط تقلل من تحركات الديمقراطيين الذين يخططون لطرح تعديلات متكررة بهدف عرقلة الصندوق وإحراج الرئيس.

ويستند الصندوق، الذي يهدف إلى تعويض من يقول إنهم تضرروا من "تسييس" مؤسسات الدولة باستخدام أموال دافعي الضرائب، إلى تسوية قانونية بين وزارة العدل ومصلحة الضرائب لإنهاء دعوى غير مسبوقة كان ترامب قد طالب فيها بتعويض يصل إلى 10 مليارات دولار، على خلفية ما اعتبره سوء تعامل مع سجلاته الضريبية. أثار الإعلان عاصفة من الانتقادات، إذ عبّر مشرعون عن مخاوفهم بشأن احتمال قيام ترامب بمعاملات خاصة، واحتمال دفع تعويضات لمؤيدي الرئيس الذين لجأوا للعنف واعتدوا على أفراد الشرطة في السادس من يناير 2021.

أخبر بلانش المشرعين في أحاديث خاصة أن الصندوق لن يدفع أموالاً لأفراد عائلة ترامب أو أي شخص مدان بارتكاب جريمة، وفقًا لمعلومات مطلعة، لكن المشرعين يريدون تلك التأكيدات مكتوبة، إلى جانب شروط الأهلية ومزيد من الرقابة من الكونغرس في اختيار مفوضي الصندوق وشكل من أشكال الرقابة القضائية. أحد كبار موظفي الحزب الجمهوري صرح: "ما سيحدد الخطوة التالية هو ما إذا كان هناك 51 عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ يعتقدون أن هذه نتيجة مرضية أم لا، ولا أعتقد أن كل عضو سيشعر بالضرورة بنفس القدر من الرضا".

وحتى مع فرض قيود، يرى محللون جمهوريون أن هذا الصندوق قد يتحول إلى عبء سياسي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، حين يواجه الحزب رياحًا معاكسة نتيجة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وحرب على إيران لا تحظى بتأييد واسع، فضلاً عن تراجع معدلات تأييد ترامب حتى داخل صفوف الجمهوريين أنفسهم. أحدهم طلب عدم الكشف عن اسمه قائلًا: "لا أحد يعتقد أن هذه قضية رابحة، حتى أولئك الذين يشغلون مقاعد آمنة في مجلسَي النواب والشيوخ ولا يضطرون عادة إلى القلق بشأن الانتخابات.

حتى هؤلاء الناس لا يريدون أن يكون لهم أي دور في هذا الأمر". لم يبدي مشرعون آخرون رغبة في مواجهة هذه القضية، بعد أن أسهم ترامب في هزيمة عضوي مجلس الشيوخ الجمهوريين جون كورنين وبيل كاسيدي في الانتخابات التمهيدية. وحمّل السيناتور رون جونسون وزارة العدل مسؤولية الإعلان العلني عن الصندوق، معتبراً أن ذلك جاء في توقيت حساس تزامن مع استعداد مجلس الشيوخ للنظر في مشروع تمويل وكالة الهجرة والجمارك.

قال جونسون: "في رأيي، أُسيء التعامل مع الأمر بالكامل من خلال الإعلان عنه. مثل هذه الملفات من الأفضل إنجازها بهدوء ضمن الصلاحيات التي منحها الكونغرس… التوقيت كان سيئًا للغاية"





