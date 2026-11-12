الصناعي يركز على الأمن الصحي كركيزة للأمن الوطني في كونهس أبوظبي العسكري 2026

أكد أحمد بن علي الصايغ أن الأمن الصحي أساسي للأمن الوطني في كونهس الطب العسكري بأبوظبي 2026، مع استعراض خطط الجاهزية للطوارئ.

أكد معالي أحمد بن علي الصايغ ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن الأمن الصحي يشكل ركيزة أساسية لا غنى عنها في منظومة الأمن الوطني الشامل للدولة، مشيراً إلى أن التحديات الصحية الكبرى التي قد تمس حياة أفراد المجتمع واستمرار الخدمات الأساسية الحيوية تتطلب استجابة متكاملة ومتناسقة على مستوى الحكومة ككل. وشدد معاليه على أن مفهوم الجاهزية المستدامة يعني بالضرورة القدرة على الحفاظ على تقديم الرعاية الصحية الأساسية خلال حالات الطوارئ الحرجة، وفي الوقت ذاته، الاستعداد الفوري لأي تحديات صحية مستجدة بمجرد ظهورها، بما يضمن حفظ صحة وسلامة المجتمع بأكمله دون انقطاع.

استراتيجيات الوقاية والجاهزية

جاءت تصريحات معالي الوزير خلال مشاركته الفاعلة في الجلسة الحوارية المتخصصة بعنوان "الصحة في صميم المرونة الوطنية"، التي عُقدت ضمن الأعمال الرسمية للكونجرس العالمي السادس والأربعين للطب العسكري - أبوظبي 2026. وقد شاركت في هذه الجلسة نخبة من القيادات الصحية العسكرية والمدنية، بما في ذلك بودي غونادي صادقين، وزير الصحة في جمهورية إندونيسيا، ومنصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، واللواء الركن الدكتورة عائشة سلطان الظاهري، رئيس الإدارة التنفيذية للصحة العسكرية في وزارة الدفاع ورئيس اللجنة الدولية للطب العسكري.

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تعزيز التنسيق بين القطاعات

ناقشت الجلسة بشكل معمق سبل الاستعداد الفعّال للتحديات الصحية المستجدة، وتعزيز آليات التنسيق بين القطاعات المدنية والعسكرية المختلفة. كما ركز النقاش على أهمية الحفاظ على استمرار الرعاية الأساسية للمواطنين خلال الأزمات، بما يعكس القيمة العالية لتبادل الخبرات الدولية في بناء نظم صحية أكثر قدرة على الصمود والمرونة في مواجهة الطوارئ المتوقعة أو المفاجئة، مما يعزز الثقة في قدرة المنظومة الوطنية على إدارة المخاطر.

حماية البنية التحتية الرقمية

أوضح معالي أحمد بن علي الصايغ أن الأمن الصحي لا يقتصر على الخدمات السريرية فحسب، بل يتطلب حماية أفراد المجتمع مع الحفاظ على توفر الخدمات التي يعتمدون عليها بشكل يومي. وأشار إلى أن المستشفيات وسلاسل الإمداد الطبي وأنظمة المعلومات الصحية تمثل بنية تحتية حيوية، حيث إن أي هجوم إلكتروني على أي منشأة صحية قد يمس سلامة المرضى بشكل مباشر. وأكد أن فقدان الوصول إلى السجلات والأنظمة الأساسية يؤخر تقديم الرعاية الطبية، ما يجعل حماية هذه الأنظمة الرقمية جزءاً لا يتجزأ من حماية الإنسان نفسه.

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تجارب الاستجابة للأزمات

تتولى الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مسؤولية تنسيق تطبيق الخطط الوطنية متعددة القطاعات للاستجابة لتفشي الأمراض المعدية وحوادث الإصابات الجماعية وحالات الطوارئ الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية. وأشارت التقارير إلى أن فرق الطوارئ الصحية استجابت فوراً مع بدء الأزمة الإقليمية في 28 فبراير، وحافظ مقدمو الخدمات في القطاعين الحكومي والخاص على توفر الرعاية العاجلة والحرجة والروتينية، مع التفعيل السريع لخدمات الصحة النفسية لدعم المتأثرين.

نتائج التدابير الوقائية

في مايو الماضي، تعاملت الجهات الصحية بالتزامن مع الاستجابة للوضع الإقليمي مع احتمالات دخول حالات من فيروس هانتا والإيبولا إثر تفشيهما خارج الدولة عبر تقييم المخاطر المحتملة ومراجعة الجاهزية في منافذ الدخول والتنسيق مع الجهات المعنية. ولم تُسجَّل أي حالة مؤكدة في الدولة بفضل منظومة صحية ونهج حكومي متكامل يعمل بكفاءة وفاعلية، ويستبق المخاطر الصحية قبل تحولها إلى تحديات تمس المجتمع بشكل مباشر.

دروس إدارية وتوجهات مستقبلية

أكد معالي الوزير أن القرار الأول في أي أزمة هو تحديد الخدمات التي يجب ألا تتوقف، مثل غسيل الكلى ورعاية الأمومة والأدوية الأساسية، معثّناً على جهود مؤسسة الإمارات للدواء وشركائها في الحفاظ على توفر الأدوية رغم الضغوط على سلاسل الإمداد. ولفت إلى أن أهم درس من التجربة هو بناء العلاقات بين الجهات المعنية واختبارها عملياً قبل وقوع الأزمة، مع أهمية وصول تنبيهات الإنذار المبكر للهواتف المتحركة بما فيها هواتف الزوار، وداعياً إلى إدراج الدروس المستفادة في الخطط المستقبلية لضمان نجاح التغيير المستهدف.