الصندوق الأسود للأرض في تسمانيا: أضخم أرشيف مناخي عالمي يكتمل 2026

تستعد تسمانيا الأسترالية لاستضافة الصندوق الأسود للأرض، منشأة فريدة بحجم هائل تعمل 24/7 لتسجيل وحفظ بيانات المناخ والبيئة العالمية باستخدام الطاقة الشمسية، لتكون سجلاً تاريخياً يوثق أزمة التغير المناخي ويحفز العمل العاجل للأجيال القادمة.

أعلنت الجهات المشرفة على مشروع الصندوق الأسود للأرض في تسمانيا الأسترالية عن اقتراب اكتمال بناء المنشأة بحلول ديسمبر 2026، لتكون أضخم أرشيف مناخي في العالم يعمل على مدار الساعة لتسجيل وحفظ بيانات المناخ والبيئة للأجيال المقبلة.

يستلهم المشروع فكرة الصندوق الأسود في الطائرات لكن بحجم كوكبي، حيث يبلغ طوله 16 متراً وارتفاعه 4 أمتار، ويُصنع من الفولاذ المقوى والخرسانة شديدة التحمل لتحمل الكوارث الطبيعية والبشرية مثل الأعاصير والزلازل والحرائق والفيضانات والهجمات. وقع الاختيار على تسمانيا لموقعها النائي واستقرارها الجيولوجي والسياسي، وسيتم تركيبها قرب مطار صغير في منطقة معزولة لضمان استمرار عملها حتى لو تعرضت مناطق أخرى لأزمات.

تعتمد المنشأة بالكامل على الطاقة الشمسية عبر 36 لوحاً شمسياً محمياً طبقات زجاجية قوية، لتشغل أنظمة التخزين الرقمية وجمع البيانات دون حاجة لمصادر خارجية. يجمع الصندوق الأسود للأرض كميات هائلة من البيانات من وكالات الفضاء وهيئات الأرصاد الجوية والجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وتتدفق بشكل مستمر إلى قاعدة بيانات ضخمة تُعرف بالمؤشر الحيوي. هذا المؤشر لن يكون أرشيفاً ثابتاً بل سجلاً زمنياً متجدداً يوثق التغيرات البيئية وتطور المناخ واستجابة البشرية للأزمة عبر السنوات.

يهدف المشروع إلى تقديم سجل موضوعي وغير منحاز للأحداث التي تؤدي إلى تدهور الكوكب، وتحميل المسؤولية للأجيال الحالية، وإلهام تحرك عاجل لإنقاذ المستقبل. يذكر أن المشروع بدأ في 2021 وتموله مؤسسات غير ربحية أسترالية. إلى جانب الصندوق الأسود، يعمل القائمون على مشروع آخر باسم نداء استغاثة المناخ، يتضمن إنشاء مسلة تكنولوجية بارتفاع 50 متراً مزودة بتلسكوب راديوي لإرسال إشارات إلى الفضاء تحمل رسالة تحذير عالمية بشأن خطر التغير المناخي.

يبرز التساؤل حول ما إذا كان الصندوق الأسود سيكون مجرد أرشيف يوثق أخطاء البشرية، أم أداة فاعلة تدفع العالم إلى اتخاذ إجراءات حقيقية لتجنب الكارثة قبل فوات الأوان. يمثل المشروع دعوة للوعي الجمعي وللمسؤولية التاريخية للبشرية في مواجهة أخطر أزمات العصر





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الصندوق الأسود للأرض تسمانيا المناخ الأرشيف المناخي المؤشر الحيوي

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