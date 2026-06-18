تستعرض الصحف البريطانية الرئيسية أداء المنتخب الإنجليزي في مباراته ضد كرواتيا، مع التركيز بشكل كبير على الدور الحاسم لهاري كين كقائد هجومي ومحور فني في تحقيق الفوز الثمين.

أبرزت الصحافة الإنجليزية الصادرة اليوم الانتصار الثمين والمستحق الذي حققه المنتخب الإنجليزي ضد نظيره الكرواتي في مباراة حاسمة أثرت بشكل كبير في الحسابات الفنية. ركزت التقارير بشكل خاص على الدور المحوري والقيادي للمهاجم المخضرم هاري كين ، الذي قاد خط هجوم "الأسود الثلاثة" ببراعة، وتميز بتحركاته الذكية ومساهمته الحاسمة في حسم نقاط المباراة، مما374 دفع وسائل الإعلام البريطانية إلى إعادة تسليط الضوء على قيمته الفنية كأحد الأعمدة الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في التشكيلة الوطنية في المحافل الكبيرة.

وصفت صحيفة "ذا تايمز" العريقة الأداء الإنجليزي بأنه متين ومتزن من الناحية التكتيكية، مشيرة في تحليلها إلى أن هاري كين قدم درساً في قيادة الهجوم تحت الضغط، حيث تجاوز دوره مجرد التهديف أو التواجد في منطقة الجزاء، ليصبح المحطة المرجعية التي ارتكز عليها المدرب في بناء خطته الهجومية. وأضافت أن حنكة كين وخبرته الواسعة في الملاعب الدولية كانت المفتاح الرئيسي لكسر الدفاعات الصعبة لل equipo الكرواتي، وخلق المساحات اللازمة لزملائه للتحرك والسيطرة على مجريات اللقاء.

من ناحيتها، ركزت صحيفة "ديلي تلغراف" على الفعالية الهجومية المطلقة للاعب الإنجليزي، واصفة نجاحاته المتواصلة بأنها الصمام الأمان الذي يضمن لبريطانيا التفوق في اللحظات الحاسمة. وأوضحت في تقريرها الرياضي أن كين أثبت مرة أخرى أنه المهاجم المتكامل الذي يجمع بين غريزة التهديف العالية والقدرة على صناعة اللعب والمساهمة الدفاعية عند الحاجة، معتبرة أن الفوز على منافس قوي مثل كرواتيا يبعث برسالة قوية لجميع الخصوم حول جاهزية المنتخب الإنجليزي للمضي قدماً نحو تحقيق أهدافه.

وفي السياق نفسه، خصصت صحيفة "الجارديان" مساحة واسعة للإشادة بالعبقرية التكتيكية لهاري كين، موضحة أنه فرض سيطرته الذهنية على مدافعي كرواتيا طوال التسعين دقيقة. وذكرت أن التناغم الكبير بين كين وخط الوسط الشاب كان المحرك الأساسي للهجمات الإنجليزية السريعة والمتتالية، معتبرة أن هذا الفوز ليس مجرد ثلاث نقاط في رحلة البطولة، بل خطوة معنوية هائلة تؤكد نضج الفريق وقدرته على تجاوز التحديات الصعبة بفضل القيادة الحكيمة لهدافه التاريخي على أرضية الملعب





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