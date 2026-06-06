الصراع بين النيل والأمازون: من يحمل لقب أطول نهر في العالم؟

جدل علمي حول أطول نهر في العالم بين نهر النيل ونهر الأمازون، مع تفاصيل عن المنابع والتغيرات الجيولوجية.

ما بين نهر النيل العظيم و نهر الأمازون تحتدم المنافسة حول أطول نهر في العالم، وهو صراع يبرز ويتجدد كل حين. يُعد نهر الأمازون أكبر نظام نهري في العالم من حيث حجم المياه ومساحة الحوض، لكن مسألة كونه أطول نهر على وجه الأرض لا تزال موضع جدل علمي، إذ تعتمد الإجابة على تحديد منبعه الحقيقي، وهو سؤال أثار خلافات بين الجغرافيين والباحثين لعقود.

ويمتد الأمازون لمسافة تقارب 6400 كيلومتر، إذ ينبع من جبال الأنديز في بيرو ويعبر أمريكا الجنوبية قبل أن يصب في المحيط الأطلسي. أما نهر النيل فيمتد لمسافة تتجاوز 6600 كيلومتر ويتدفق من الجنوب إلى الشمال عبر شمال شرق قارة إفريقيا، ويعبر 11 دولة إفريقية تُعرف بدول حوض النيل، يتغذى المجرى الرئيسي لنهر النيل من ثلاثة روافد رئيسية تلعب دوراً حاسماً في تكوين تدفقه هي النيل الأزرق والنيل الأبيض ونهر عطبرة.

كشفت دراسات جيولوجية أن نهر الأمازون لم يكن دائماً يتدفق شرقاً كما هو الحال اليوم، ففي عام 2006 عثر باحثون على بلورات زركون قديمة في الرواسب النهرية مصدرها مناطق شرقية وليست من جبال الأنديز الحديثة، ما يشير إلى أن النهر كان يجري قديماً من الشرق إلى الغرب وفق ما نشرته مجلة iflscience. كما دعمت حفريات لكائنات بحرية هذه الفرضية، إذ رجّح العلماء أن الأمازون غيّر اتجاهه قبل نحو 10 ملايين عام نتيجة تشكل جبال الأنديز وتغير طبيعة التضاريس.

وفي الماضي اعتُبر نهر مارانيون في شمال بيرو المصدر الرئيسي للأمازون بسبب مساهمته بأكبر كمية من المياه، لاحقاً انتقل هذا اللقب إلى نهر أوكايالي باعتباره الأطول بين روافد الأمازون. ومع تطور تقنيات الاستكشاف وصور الأقمار الاصطناعية، اقترحت دراسة عام 2014 أن نهر مانتارو هو أبعد نقطة لمنبع الأمازون، وهو ما يجعل النهر أطول بقليل من نهر النيل وبالتالي الأطول في العالم.

رغم ذلك يواجه هذا الطرح اعتراضات كبيرة، إذ يتوقف جريان نهر مانتارو لمدة تقارب خمسة أشهر سنوياً بسبب تأثير سد تابلاتشاكا الذي أُنشئ عام 1974. ويرى عدد من الجغرافيين أن اعتبار نهر يجف جزءاً من العام مصدراً لأكبر نهر في العالم أمر يفتقر إلى الدقة، ما أعاد الجدل مجدداً حول المنبع الحقيقي للأمازون. ولحل هذه المعضلة اقترح باحثون اعتماد تعريفين مختلفين لمنابع الأنهار الأول هو أبعد منبع جغرافي والثاني أبعد منبع يتمتع بجريان مستمر طوال العام.

ويعد الأمازون نهراً استثنائياً تغذيه أكثر من ألف رافد أبرزها أنهار مارانيون وأبوريمك ومانتارو، في حين يظل لقب أطول نهر في العالم موضع نقاش بين الأمازون والنيل. وتستمر الأبحاث والدراسات الميدانية لتحديد المنبع الحقيقي، فكلما تقدمت التكنولوجيا تقدمت معها إمكانية اكتشاف منابع جديدة قد تغير الخريطة النهرية. ومن المتوقع أن يستمر الجدل لعقود قادمة، خاصة مع وجود عوامل جيولوجية وهيدرولوجية معقدة تجعل من الصعب حسم الأمر بشكل قاطع.

كما أن التعريفات المختلفة للطول والمنبع تلعب دوراً رئيسياً في اختلاف النتائج، مما يجعل مسألة أطول نهر في العالم ليست مجرد رقم بل قصة علمية مثيرة تعكس تطور فهمنا للأرض





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