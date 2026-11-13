الصحة العالمية تحذر من كارثة تنفسية بغزة مع تدهور الأوضاع الإنسانية

منظمة الصحة العالمية تحذر من تصاعد أمراض الجهاز التنفسي بين النازحين بغزة بسبب الأمطار ونقص المساعدات، في ظل تصعيد عسكري مستمر وقصف لمستشفى ناصر.

أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيراً عاجلاً وخطيراً يتعلق بتفاقم الأزمات الصحية في قطاع غزة ، حيث أشارت التقارير الصادرة عنها إلى تصاعد مقلق في معدلات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي بين صفوف النازحين الفلسطينيين. وأكدت المنظمة الدولية أن الوضع الصحي يتجه نحو الأسوأ بشكل كبير، مما يهدد حياة آلاف العائلات المشردة التي تعيش في ظروف بالغة القسوة. يأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه المنطقة هطول أمطار غزيرة ومتواصل، مما أدى إلى غمر آلاف الخيام التي تؤوي النازحين بالمياه، وزاد من حدة المعاناة الإنسانية.

ظروف معيشية ملائمة لانتشار الأوبئة

اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن البيئة المكتظة التي يعيش فيها النازحون في القطاع تمثل أرضاً خصبة جداً لانتشار الأوبئة والمعدويات التي يصعب السيطرة عليها. وأشار الخبراء إلى أن نقص الإمكانيات الطبية واللوجستية يفاقم من حدة هذه المخاطر الصحية، خاصة في ظل عدم توفر وسائل الحماية الكافية ضد البرد والرطوبة. وأوضحت المنظمة أن انتشار الأمراض التنفسية ليس مجرد خطر صحي عابر، بل هو أزمة مستدامة تهدد فئات ضعيفة لا تملك سوى الخيام كملجأ الوحيد.

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ضغوط دولية لفتح المعابر والدعم الطبي

في خطوة دبلوماسية وعملية، طالبت 50 دولة و3 منظمات عالمية، أمس، إسرائيل بفتح جميع معابر قطاع غزة أمام المساعدات الإنسانية والطبية دون أي عوائق أو قيود. وأكدت هذه الجهات المتعددة أن حماية العاملين الصحيين والإنسانيين أصبحت ضرورة حتمية إثر التدهور الخطير في الأوضاع المعيشية مع حلول فصل الشتاء. وشددت الطالبة على ضرورة إدخال مساعدات بكميات كافية تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين، لا سيما مستلزمات الإيواء، والوقود اللازم للتدفئة، ومياه الشرب النظيفة لضمان استمرار الحياة.

تصعيد عسكري وقصف لمركز صحي حيوي

أمنياً، شهد قطاع غزة تصعيداً عسكرياً مستمراً، حيث قتل فلسطينيان وأصيب 8 آخرون بهجمات نفذتها قوات إسرائيلية على القطاع، فجر اليوم. وأفادت مصادر طبية بمقتل فلسطيني برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في حي التفاح شرقي مدينة غزة، وإصابة مسنة ونجلها بقصف مدفعي استهدف مناطق شرقي الحي. كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار والقذائف باتجاه ساحل المدينة، في حين قصفت المدفعية محيط جسر وادي غزة جنوبيها، مما زاد من حدة التوتر.

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تفاصيل ضحايا مستشفى ناصر والعمليات العسكرية

ارتفعت حصيلة قتلى قصف الجيش على مستشفى ناصر إلى 7 فلسطينيين، بعد وفاة الشاب محمد الجزار (20 عاماً) متأثراً بإصاباته الجسيمة. وكان القصف قد استهدف أحد مباني المستشفى فجر أول من أمس، وأسفر عن مقتل 6 فلسطينيين، بينهم طفل وطبيب، وإصابة نحو 30 آخرين من الطواقم الطبية والمرضى ومرافقيهم، وفق وزارة الصحة في غزة. وفي خان يونس جنوبي القطاع، قُتل فلسطيني وأصيب 5 آخرون بغارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على تجمع لفلسطينيين في منطقة المسلخ التركي جنوب غربي المدينة.

تزامن القصف المكثف على المناطق الجنوبية والشرقية مع إطلاق آليات الجيش النار بكثافة باتجاه مناطق شرق خان يونس وجنوبها ووسطها، وقصف مدفعي شرق المدينة. يعكس هذا التصعيد المتزايد من جانب القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى الخسائر البشرية الكبيرة التي لحقت بالمستشفيات والمراكز الصحية، خطورة الوضع الإنساني والصحي في القطاع. تدعو المنظمة الدولية والجهات الفاعلة إلى وقف فوري للعنف لضمان وصول المساعدات وإنقاذ الأرواح قبل فوات الأوان.