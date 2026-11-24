تقرير عن موقف الصحفيين العرب من تراجع مقروئية الصحف الورقية أمام سيطرة الإعلام الرقمي، ودافعهم لاستمرار الكتابة رغم العزلة الظاهرة وتغير عادات الجمهور.

يواجه كبار الصحفيين في المنطقة العربية تحدياً وجودياً جوهرياً يتمثل في التراجع الحاد لمقروئية الصحف الورقية، وهو ما يصاحبه تحول جذري في سلوكيات الجمهور نحو سيطرة الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي على ساحة الاستهلاك الإعلامي اليومي. على الرغم من هذا التراجع الظاهري في الأرقام والتفاعل المباشر، يصر عدد كبير من الكتاب والصحفيين المخضرمين على استمرارهم في مهنتهم، متحدين بذلك الإحصائيات التي تشير إلى انخفاض الاهتمام العام بالقراءة التقليدية، ومعلنين عن عزيمتهم على مواصلة كتابة مقالاتهم الصحفية دون كلل أو ملل، بغض النظر عن حجم التفاعل المجتمعي الحالي.

تراجع المقروئية وصعود التحول الرقمي

أظهرت المشاهدات الميدانية والتحليلات الحديثة أن الجمهور قد انتقل بشكل كبير من قراءة المقالات المطبوعة في الصحف اليومية إلى متابعة المحتويات عبر المنصات الرقمية السريعة، مما أدى إلى انخفاض حاد في عدد القراء الذين يتابعون النصوص الصحفية الطويلة بصفتها مادة استهلاكية أساسية. يروي الزملاء المقربون من كبار الصحفيين تفاصيل حول اللقاءات الصحفية المتكررة التي أجراها عدد من الزملاء، حيث كشفت هذه المحادثات أن الصحفيين يشعرون أحياناً بملل عميق وإحباط كبير، بل ويصل بهم الحال إلى الشعور بالمآسي واللاجدوى الكاملة من جهدهم الكتابي في ظل هذا التحول الثقافي الكبير الذي هز أسس العلاقة الكلاسيكية بين الكاتب والقارئ والمادة الصحفية المطبوعة.

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حتى وإن كان هناك بعض الزملاء الذين عملوا في الجرائد لفترات طويلة ولا يزالون يواظبون على قراءة المقالات الحديثة، ويحرصون على التواصل المباشرة لإبداء الإعجاب أو الحفاظ على الروابط الإنسانية، فإن الصورة العامة تعكس تحولاً جذرياً في أنماط الاستهلاك الإعلامي الذي لا يراعي بالضرورة القيمة الأدبية أو الصحفية العميقة التي كانت سائدة سابقاً.

عزلة الكاتب وصعوبة التفاعل المباشر

في السنوات الأخيرة، بدأت تتصاعد مشاعر العزلة الاجتماعية لدى بعض الكتاب والصحفيين الذين كانوا في السابق يتمتعون بمكانة مرموقة وتفاعل مجتمعي واسع، حيث يتساءلون باستمرار عن جدوى استمرارهم في الكتابة طالما أن قلة قليلة من الناس تتفاعل مع نصوصهم أو تحاول التواصل معهم مباشرة. هذا الشعور بالتهميش ليس ناتجاً عن انعدام المهارة أو عدم الجودة، بل هو انعكاس طبيعي لبيئات التواصل الحديثة التي تفتقر أحياناً إلى العمق المطلوب، مما يجعل الكاتب يشعر بالسؤال الملغوم حول الهدف الحقيقي من الاستمرار في النشر وعدم التجاوب المجتمعي الملحوظ.

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تشير الملاحظات النفسية والاجتماعية إلى أن عدم تواصل القراء مع كتابهم لا يعني بالضرورة عدم قراءتهم أو عدم اهتمامهم بالموضوع، بل هناك أسباب نفسية وشخصية واجتماعية معقدة تجعل الكثيرين يقرأون حرفاً بحرف وربما يحفظون النصوص، لكنهم لا يحاولون أبداً التواصل مع المؤلفين، وهو ما يجعل من الخطأ الحكم عليهم بعدم الاهتمام أو اللامبالاة.

فارق عشرين عاماً في ثقافة القراءة العامة

قبل عقدين من الزمن، كان من الطبيعي تماماً أن يتحول أي مقال صحفي مهم إلى مادة متداولة على نطاق واسع بين جماهير المجتمع، وأن يتمكن كاتب متميز من تحويل موضوع بسيط أو قضية معينة إلى قضية رأي عام تثير النقاش والجدل، حيث كان المقال يُقرأ ويُناقش عبر الإذاعات المحلية ونشرات الأخبار المباشرة ومنصات التواصل الاجتماعي الأولية بكل بساطتها وواقعيتها.

اليوم، ومع زلزال التحولات الثقافي الذي أصاب علاقة المجتمع بالقراءة والنصوص، أصبحت هذه الظاهرة نادرة، حيث لم تعد المقالات تستقطب اهتماماً جماهيرياً واسعاً بمجرد نشرها، مما يتطلب من الكاتب البحث عن آليات جديدة للتأثير، أو الاكتفاء بذاته الداخلية ورضاه الشخصي عن العمل الصحفي النبيل الذي يقدمه للمجتمع دون انتظار إشادة فورية أو شعبية واسعة.

ضرورة الاستمرار كحاجة مجتمعية أساسية

يؤكد الخبراء والممارسون في المجال الصحفي أن علينا جميعاً أن نستمر في الكتابة والممارسة المهنية لأن الكتابة تظل من أهم المهارات التي لا يجيدها إلا القلة، ولأن المجتمع والحداثة الصحفية بحاجة ماسة إلى وجود كاتب محترف وواعٍ كحاجته الضرورية للطبيب الماهر والمعلم المتفاني والطيار المحترف في عمليات النقل الجوي المعقدة.

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إن استمرار هؤلاء الصحفيين في الكتابة لا يمثل عملاً زائداً أو فائضاً عن الحاجة يمكن الاستغناء عنه، بل هو ركيزة أساسية للحفاظ على الذاكرة المجتمعية والنقد البناء، ولذلك يجب عدم التساؤل بشكل مستمر عن جدوى هذه المهنة في ظل التحولات السريعة، بل يجب النظر إليها كخدمة مجتمعية أساسية لا غنى عنها لأي مجتمع يطمح للحداثة والوعي الواسع.