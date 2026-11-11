الصحافة الرياضية العربية: من ندوات القاهرة عام 1994 إلى أزمة المدربين الحالية

استعراض تاريخي لندوة الصحافة الرياضية العربية في القاهرة عام 1994 ودورها في التقارب، مع تحليل لأزمة مدرب المنتخب المصري الحالي وضرورة المسؤولية الإعلامية.

في العاصمة المصرية القاهرة، قبل ثلاثين عاماً، التقت نخبة من الصحافيين العرب في حدث إعلامي بارز، حيث نظمت رابطة النقاد الرياضيين المصريين الندوة الأولى للصحافة الرياضية العربية. شاركت في هذا الحدث الذي جمع ممثلين عن سبعة عشر دولة عربية، وحضره كبار الإعلاميين الذين شكلوا عموداً فقرياً للتغطية الرياضية في المنطقة.

من بين الحضور البارزين كان الراحل حمدي النحاس، المعروف بلقب ملك المانشيتات، والذي ترك بصمة واضحة في صياغة العناوين الصحفية خلال تغطيته لدورات كأس الخليج العربي. كان حضوره شاهداً على أهمية الدور الإعلامي في تشكيل الرأي العام الرياضي وتوجيه النقاش نحو مسارات بناءة.

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تاريخ تأسيس ندوة الصحافة الرياضية

عُقدت الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر التاريخي في مقر جامعة الدول العربية، مما أكسبه طابعاً رسمياً ودبلوماسياً يعكس حجم الأهمية التي أولتها المؤسسات الإقليمية للرياضة والإعلام. ثم انتقلت ورش العمل إلى قاعة عبدالخالق حسونة، حيث تم التركيز على الجوانب التطبيقية والتطويرية للعمل الصحفي الرياضي.

هدفت هذه التجربة المشتركة إلى تطوير الصحافة الرياضية وتعزيز دورها الفاعل في تقريب الشعوب العربية من بعضها البعض. كما ركزت الورش على الحد من الحساسيات الجماهيرية التي بدأت تتصاعد بشكل ملحوظ في الملاعب العربية آنذاك، سعياً لبناء جسور تفاهم بدلاً من توسيع الهوة.

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توصيات الندوة وموقف الجهات المعنية

أصدرت الندوة توصيات مهمة جداً، ومن بينها القرار بجعل هذه الندوة حدثاً سنوياً مستمراً لمواكبة التطورات المتسارعة في المشهد الرياضي العربي. ومع ذلك، توقفت هذه الدورة السنوية مع مرور الوقت، رغم أن الحاجة إليها اليوم أصبحت أكبر من أي وقت مضى مقارنة بالماضي.

لم تكن الحساسيات تقتصر على الجماهير فقط، بل امتدت لتشمل بعض المؤسسات الإعلامية والوفود المشاركة نفسها في تلك الفترة. ونتيجة لذلك، غابت التغطية الصحافية عن اجتماعات ناقشت واحدة من أهم القضايا الرياضية العربية، مما أثار تساؤلات حول نوايا المشاركين الحقيقية.

أزمة مدرب المنتخب المصري الحالي

إن ما نشهده اليوم من سجالات حادة حول بعض القضايا الرياضية، وتحديداً قضية مدرب المنتخب المصري للكرة، يؤكد على ضرورة التحلي بالمسؤولية العالية من قبل جميع الأطراف. يجب الابتعاد تماماً عن المبالغة في الطرح وعن التجريح الشخصي الذي لا يخدم القضية الرياضية الكبرى.

فالرياضة العربية بمفهومها الشامل أكبر من خلاف عابر أو جدال إعلامي مؤقت. يقع على عاتق الإعلام مسؤولية كبرى في تهدئة النفوس وإدارة الخلافات بأسلوب مهني، بدلاً من تأجيج المشاعر واستغلال الأزمات لتحقيق مكاسب صحفية ضيقة.

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دور الإعلام في تقوية الكيان الرياضي

علينا أن نتذكر دائماً قاعدة أساسية وهي أن اختلاف الآراء لا يفسد المحبة بين الشعوب والدول العربية. نجاح الرياضة في أي بلد عربي هو مكسب جماعي لنا جميعاً، ويجب التعامل معه بهذا المنطق السليم لتعزيز التضامن الإقليمي.

فلنبتعد عن الحساسيات المفرطة ولنجعل من الرياضة جسراً للمحبة والتواصل، ولا نجعلها ساحة للخلافات والصراعات الشخصية. إن العودة إلى روح الندوات السابقة مثل ندوة رابطة النقاد الرياضيين المصريين قد تكون الحل الأمثل لتجاوز هذه التحديات الحالية.