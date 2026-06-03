الشيخ عبدالله بن زايد يرأس اجتماع اللجنة العليا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز الرقابة المالية

استعرض الاجتماع الثالث والعشرين للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال الإنجازات الرقابية لعام 2025، بما في ذلك تنفيذ آلاف عمليات التفتيش وفرض غرامات بملايين الدراهم لتعزيز الشفافية والامتثال الدولي.

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أعمال الاجتماع الثالث والعشرين للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، في خطوة تعكس التزام الدولة الراسخ بحماية نظامها المالي من كافة أشكال الجرائم المالية المنظمة.

وقد أكد سموه خلال الاجتماع أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمضي قدماً وبخطى ثابتة في سبيل تعزيز وبناء منظومة وطنية متكاملة، تتسم بالفعالية والشمولية، لمواجهة تحديات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وأشار سموه إلى أن هذا التوجه يتم من خلال استراتيجية شاملة ترتكز على تطوير الأطر التشريعية والرقابية والتنفيذية باستمرار، مع التركيز على بناء وتطوير شراكات دولية استراتيجية، وهو ما يساهم بشكل مباشر في ترسيخ مكانة الدولة كشريك عالمي موثوق في الجهود الدولية الرامية إلى تجفيف منابع الجرائم المالية ومكافحتها على نطاق واسع.

وفي سياق متصل، أشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد بكفاءة ومرونة منظومة العمل الوطنية، مشيراً إلى القدرة العالية والجاهزية التامة التي أظهرتها مختلف الجهات المعنية في تنفيذ الأولويات الوطنية المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للفترة ما بين 2024 و 2027، بالإضافة إلى خطة العمل التنفيذية المرافقة لها. وأوضح سموه أن هذه الجهود استمرت بكفاءة عالية رغم التحديات الإقليمية الراهنة، مما يبرهن على صلابة المنظومة المؤسسية في الدولة، وكفاءة فرق العمل الوطنية التي تعمل بتناغم تام لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

وقد اعتمدت اللجنة خلال هذا الاجتماع مؤشرات أداء المنظومة الوطنية لعام 2025، والتي تهدف إلى تعزيز آليات قياس الفعالية وتوثيق النتائج المحققة بناءً على مؤشرات دقيقة ومحدثة تعكس الواقع الرقابي والتشريعي في الدولة. من جانبه، استعرض حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، مجموعة من المؤشرات الجوهرية التي أظهرت تقدماً ملموساً في عدة مجالات حيوية، منها فهم المخاطر المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ورفع مستويات الرقابة والشفافية، وتطوير التحقيقات المالية.

وكشفت البيانات أن المنظومة الوطنية نفذت 781 عملية تفتيش دقيقة استهدفت المؤسسات المالية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، مما أسفر عن فرض غرامات مالية بلغت قيمتها 384 مليون درهم لضمان الامتثال الكامل. كما تم تنفيذ 8900 عملية تفتيش شملت الأعمال والمهن غير المالية المحددة، حيث وصلت قيمة الغرامات المفروضة إلى 160.33 مليون درهم، وهو ما يعكس الصرامة في تطبيق القوانين واللوائح الرقابية.

وفيما يخص التعاون الدولي، سجلت المؤشرات ارتفاعاً في طلبات المساعدة القانونية المتبادلة لتصل إلى 516 طلباً، بينما تم تسجيل 56 تحقيقاً في قضايا تمويل الإرهاب خلال العام المنصرم، مما يؤكد اليقظة الأمنية والقانونية للدولة. كما ناقش الاجتماع مستجدات عملية التقييم المتبادل المشترك التي تجريها مجموعة العمل المالي فاتف ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مينا فاتف، حيث تم الاطلاع على استعدادات فرق العمل الوطنية وجهودها الحثيثة لضمان مواءمة كافة الإجراءات الوطنية مع المتطلبات الدولية ومعايير الفعالية العالمية.

وفي إطار تطوير الكوادر البشرية، اطلعت اللجنة على نتائج البرامج التدريبية المكثفة التي تم تنفيذها لرفع كفاءة الفرق الوطنية وتعزيز قدراتها في مواجهة الأساليب المتطورة لغسل الأموال. وقد شهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى شمل وزراء دولة للشؤون المالية، وتمكين المجتمع، والصحة ووقاية المجتمع، والاقتصاد والسياحة، والعدل، بالإضافة إلى محافظ مصرف الإمارات المركزي ورئيس جهاز أمن الدولة بدبي وقيادات أمنية وإدارية عليا، مما يبرز التكامل الحكومي في إدارة هذا الملف الاستراتيجي لضمان الاستقرار المالي والأمني للدولة





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