الشيخ منصور بن زايد يتابع استراتيجية مركز الشباب العربي حتى 2030

سمو نائب رئيس الدولة يطلع على إنجازات مركز الشباب العربي واستراتيجيته الجديدة، استعداداً للذكرى العاشرة لتأسيسه في عام 2027، مع التركيز على تمكين القيادات الشابة.

اطّلع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة، بشكل مباشر على حصيلة الإنجازات التي حققها مركز الشباب العربي منذ تأسيسه عام 2017، بالإضافة إلى استراتيجيته التفصيلية الممتدة حتى عام 2030. وقد جاءت هذه المتابعة الدقيقة في ظل الاستعدادات الجارية للاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس المركز، وهي المناسبة التي ستحل في عام 2027، مما يعكس الالتزام الراسخ بدولة الإمارات العربية المتحدة بدعم الشباب العربي وتمكينهم.

حضور قيادي رفيع ومتابعة الأداء

شهدت جلسة الاستعراض حضوراً قيادياً رفيعاً يضم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، ورئيس مركز الشباب العربي، بالإضافة إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان ونائب رئيس المركز، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب ونائب رئيس المركز. ويأتي هذا التجمع القيادي لتجسيد الرؤية الطموحة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، التي تهدف إلى الاستثمار الفعلي في طاقات الشباب العربي وتوفير بيئة داعمة لطموحاتهم.

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الربط بين التعلّم والخبرة العملية

تضمن العرض تقديمي شفاف من قبل المركز حول أبرز المحطات التي مر بها خلال السنوات الماضية، وما تم إنجازه من برامج ومبادرات هادفة لبناء القدرات وإعداد الكفاءات العربية الشابة. وقد ركز العرض بشكل مكثف على جهود المركز الرامية إلى ربط التعلّم الأكاديمي والتدريب المهني بالتجربة العملية الملموسة، مما يتيح للشباب الوصول المباشر إلى الخبرات والمؤسسات والشبكات المهنية التي تساهم في تطوير مساراتهم الوظيفية.

كما تم استعراض كيفية تحويل الأفكار الإبداعية لدى الشباب إلى مشاريع ملموسة ومساهمات فعالة تخدم مجتمعاتهم المحلية، مما يعزز دورهم كفاعلين أساسيين في عملية التنمية. وقد شمل العرض تقديم مؤشرات الإنجاز الدقيقة، وأعداد المستفيدين من البرامج، بالإضافة إلى توضيح نطاق وصول برامج المركز إلى مختلف الدول العربية، وشبكة الشراكات الواسعة التي أقامها مع المؤسسات الحكومية والخاصة والمعرفية.

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أولويات استراتيجية 2026 إلى 2030

استعرض سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بشكل تفصيلي أولويات استراتيجية المركز للفترة من عام 2026 إلى عام 2030، والتي تركّز بشكل أساسي على تطوير البرامج القائمة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بما يستجيب بشكل دقيق لاحتياجات الشباب العربي. وتهدف هذه التوجهات إلى مواكبة التحوّلات الكبرى التي ترسم ملامح مستقبلهم المهني، مما يضمن استمرار relevance المركز وقدرته على الصمود والنمو في بيئة متغيرة.

وتستهدف هذه التوجهات المستقبلية بشكل مباشر تعزيز قدرة الشباب على المشاركة الفعالة في القطاعات المستقبلية، وتولّي مسؤوليات قيادية بارزة، والإسهام بمعارفهم وأفكارهم المميزة في معالجة التحديات المعقدة التي تواجه مجتمعاتهم. وتجسّد هذه التوجهات رؤية متكاملة لتمكين الشباب، تربط بشكل وثيق بين بناء المهارات الأساسية وبين إتاحة الفرص العملية لتطبيق هذه المهارات في سياقات حقيقية.

التطلع نحو الذكرى العاشرة والمستقبل

مع اقتراب مرور عشر سنوات على تأسيس مركز الشباب العربي في عام 2017، يتطلع المركز إلى البناء على خبراته الواسعة ونتائج برامجه الناجحة لتوسيع نطاق الوصول إلى الشباب العربي في مختلف المناطق. ويهدف المركز إلى تعميق أثر مبادراته الحالية، وتوجيه جهود المرحلة المقبلة نحو فرص تعليمية ومهنية تستجيب لتطلعاتهم الطموحة وتدعم تقدمهم المهني والقيادي بشكل مستدام.

ويواصل المركز، من خلال برامجه المتنوعة وشراكاته الاستراتيجية، ترجمة الدعم المستمر من دولة الإمارات للشباب العربي إلى فرص حقيقية للتعلّم والتطور والإنجاز المهني. وبذلك يعزز المركز بشكل فعلي إسهامات الشباب في تنمية أوطانهم، وصناعة مستقبل مشرق للمنطقة، مما يرسّخ دوره كشريك أساسي وفعال في إعداد جيل قادر وواعد على قيادة عملية التنمية في الوطن العربي.