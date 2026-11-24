بروز الشيخ محمد بن نهيان بن زايد آل نهيان كظاهرة رياضية في بطولة أبوظبي للمبارزة، وتأكيد التزامه بالتدريب والتميز مستلهماً دعم والده سمو الشيخ نهيان بن زايد، مع التركيز على الجانب الاستراتيجي للرياضة.

في خضم الحدث الرياضي الكبير الذي استضافته العاصمة أبوظبي ، تميزت بطولة أبوظبي الدولية للمبارزة بمشاركة لافتة للشباب الواعد، والذي برز من بين حشود المشاركين كظاهرة رياضية استثنائية تجسد الطموح والإصرار على تحقيق التفوق.

وقد أثبت الشيخ محمد بن نهيان بن زايد آل نهيان، من خلال هذه المشاركة، أنه ليس مجرد متسابق عابر، بل لاعب يمتلك موهبة فذة وقدرات جسمية وحركية تتجاوز عمره الزمني بكثير، مما جعله يخط لنفسه مساراً واعداً ومشرقاً بين صفوف أبطال النخبة العالمية والمحلية. ولا تقتصر هذه المشاركة على كونه مجرد عنصر إضافي في القائمة، بل حمل معه مع كل ضربة سيف تركيزاً حاداً وانضباطاً رياضياً عالياً، ينم عن شغف حقيقي وعميق بهذه الرياضة النبيلة التي تتطلب تركيزاً عقلياً وجسدياً فائقاً.

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الشيخ محمد بن نهيان يؤكد مسؤوليته تجاه المستقبل

لقد تحولت حركاته السريعة والسيف بين يديه إلى لغة تواصل فريدة وقوية، تعكس بوضوح قوة العزيمة والطموح الكبير الذي يغمر جيلاً شاباً لا يعرف كلمة مستحيل في قاموسه الرياضي، مما جعله يحظى باهتمام خاص من المشاهدين والمحللين الرياضيين. وعلى الصعيد الشخصي والرسمي، أكد الشيخ محمد بن نهيان بن زايد آل نهيان في تصريح خاص ومفصل للصحف المحلية، أن مشاركته الأخيرة في هذه البطولة الدولية المرموقة جعلته يشعر بمسؤولية أكبر وحرصاً مضاعفاً على مواصلة مسيرته الصاعدة في عالم المبارزة.

وقد أبرز أن الداعم الأول والأقوى له في هذه الرحلة هو والده سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير ورئيس مجلس أبوظبي الرياضي، الذين يشكّلون حجر الزاوية في دعم الطموحات الشبابية. وتناول الشيخ محمد في حديثه فلسفته في الرياضة، مشدداً على أن الاستثمار الحقيقي في الموهبة والالتزام الراسخ بممارسة الرياضة هما الأساس الأمثل والأكثر فعالية لصناعة أبطال المستقبل في الدولة.

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وأشار إلى أنه مع كل انتصار يحققه في البطولات المحلية، يعمل جاهداً على ترسيخ مكانته كقوة صاعدة في عالم المبارزة، مع وضع نصب عينيه أحلام كبيرة تتمثل في الوقوف على منصات التتويج الدولية، مستنداً في ذلك إلى قناعته الراسخة بأن الإرادة القوية والصلبة قادرة على تحويل الأحلام البعيدة إلى واقع ملموس يتسم بالاحترافية العالية والريادة في المجال الرياضي. وفي سياق آخر، حول أسباب تميزه ونجاحه في مسيرته الصاعدة، والتي تمثل نموذجاً ملهماً للغاية للنشء في دولة الإمارات العربية المتحدة، أوضح الشيخ محمد أنه لا يدخر جهداً في ساعات التدريب داخل الصالة، ويحرص بكل جدية على الاستفادة القصوى من خبرات المدربين والاستماع إلى توجيهاتهم الدقيقة.

المبارزة لعبة شطرنج تتطلب سرعة بديهة وتحليلا دقيقا

وشدد على أن المبارزة ليست مجرد ممارسة تعتمد على القوة البدنية الخام، بل هي تشبه إلى حد كبير لعبة الشطرنج المعقدة، حيث تتطلب سرعة في البديهة وقدرة فائقة على قراءة تحركات الخصم وتحليلها بدقة قبل أن تبدأ لحظة اتخاذ القرار الاستراتيجي. واعتقد بأن أي لاعب يدرك هذه الحقيقة عميقاً سيصبح بطلاً لا يهاب المواجهة أو الخوض في المباريات الصعبة.

كما أن تألقه في البطولات المحلية ليس وليد الصدفة، بل هو ثمرة جهود مستمرة وتضحيات حقيقية، حيث تمثل حضوره تجسيداً حياً لروح الرياضي الطموح الذي يدرك أن المبارزة هي في جوهرها صراع ذهني يتطلب سرعة بديهة وتخطيطاً استراتيجياً دقيقاً، وهو ما يطبقه ببراعة عالية في كل نزال يخوضه تحت أضواء البطولات الكبرى، مما جعله محط أنظار جميع المدربين والمتابعين المهتمين بمستقبل الرياضة في الدولة.