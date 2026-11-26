مركز أبوظبي للغة العربية يسلط الضوء على دور الشعر النبطي في توثيق الإرث الإماراتي عبر برنامج ليالي الشعر في مهرجان العين للكتاب 2026.

يؤكد الباحث والشاعر علي العبدان ، مدير إدارة التراث الفني بمعهد الشارقة للتراث، أن الشعر الشعبي المحلي يحمل مكانة استثنائية في التراث الإماراتي، حيث يمثل ديواناً حياً يحفظ إرث الشعوب ووقائعها.

وأضاف العبدان أن مركز أبوظبي للغة العربية يقوم بدور محوري في إبراز هذه الأهمية وتوثيقها من خلال تنظيم برنامج ليالي الشعر الكلمة المغناة ضمن فعاليات مهرجان العين للكتاب 2026.

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ويُعد هذا البرنامج ركيزة أساسية لصون أصالة الشعر النبطي، الذي يعمل كمخزن استراتيجي لحكايات الشعراء وتعبيراتهم وتوصيفاتهم التي تعكس عمق الانتماء الوطني.

منهجية البحث في الشعر الشعبي

بدأ علي العبدان رحلته في الكتابة عن مختلف جوانب الشعر الشعبي عام 2012، وجمع نتاج هذا البحث في كتاب مقالات في الشعر الشعبي الذي صدر عام 2022.

حظى الكتاب بإقبال واسع على مستويين محلي وإقليمي، وهو ما دفع الباحث إلى إعلان خطة لإصدار الجزء الثاني منه بعد عشر سنوات، أي في عام 2032.

ويصف العبدان البرنامج بأنه محطة ثقافية حيوية تجمع بين إلقاء الشعر الإماراتي والنبطي، والعزف على آلة الربابة، فضلاً عن المداخلات النقدية والبحثية.

كما يوفر المنصة فرصاً لاقتناء الدواوين والدراسات، مما يجعله يستقطب الشعراء والمهتمين من داخل الدولة ومن خارجها لزيادة التفاعل الثقافي.

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الروابط الأسرية في الشعر والغناء

يُعد علي العبدان من أبرز الباحثين الذين يثرون برنامج ليالي الشعر بمساهماته المتكررة، معتبراً أن له أثراً كبيراً في تنشيط المشهد الثقافي الإماراتي.

يشير العبدان إلى اهتمام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، بالشعر منذ بدايات النهضة في أبوظبي والإمارات.

وتعد ندوة مهرجان الظفرة للكتاب عام 2023، التي تناولت قصائد الشاعر علي بن أحمد الكندي المَرر، من أبرز المحطات التي شارك فيها العبدان.

كان علي بن أحمد الكندي المَرر نجل الشاعر والملحّن وعازف الربابة الراحل أحمد بن علي الكندي المَرر، الذي تعاون مع الفنان الراحل جابر جاسم في أغنيات خالدة.

من بين هذه الأعمال الفنية الخالدة أغنية سيّد يا سيّد ساداتي، وأغنية شدّوا العربان بالكلّي، وأغنية رمتني من عيونك بندقيّه التي لا تزال تتردد في الأسماع.

الأرشيف الصوتي والتوثيق التاريخي

كشف علي العبدان أنه اطّلع في 7 مارس 2024 في المكتبة الملكية الدنماركية على أرشيف التسجيلات الصوتية التي وثّقها الإثنوموسيقي الدنماركي بول روفسينغ أولسن.

قام بول روفسينغ أولسن بتوثيق هذه التسجيلات في ستينيات القرن العشرين في دولة الإمارات، وهي وثائق أثرية تحفظ الصوت الأصلي للفنانين.

وجد الباحث من بين تلك التسجيلات لقطات نادرة لأحمد بن علي الكندي وهو ينشد ويعزف على الربابة، مما يضفي مصداقية تاريخية على الروايات الشفهية.

يعتبر العبدان أن ندوة مهرجان الظفرة للكتاب عام 2023 كانت امتداداً حياً لما ورثه أبناء أحمد بن علي الكندي المَرر من إجادة الشعر والإنشاد.

تبادل المعلومات حول تلحين القصائد

أثنى علي العبدان على التفرد الذي ميّز جلسات البرنامج الأخيرة عبر استضافة أبناء أعلام الشعر الشعبي الإماراتي البارزين في المشهد الثقافي.

من بين الضيوف جمعة بن ربيع بن ياقوت، وسعيد بن ثاني بن عبود الفلاسي، وعجلان بن سالم الجمري، وعبد الباري بن محمد بن سوقات، وعلي بن أحمد بن علي الكندي.

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كشف استحضار الذكريات مع الحاضرين عن أسرار ومناسبات نُظمت فيها قصائد معروفة، وكيفية الردود عليها ومن لحّنها وغنّاها.

استشهد العبدان بزيارة الفنان علي بن روغة إلى بيت ربيع بن يعقوب لتلحين إحدى القصائد، مما يشكل قيمة كبيرة للباحثين في تاريخ الأغنية الشعبية.

تطوير التراث من جذوره المحلية

تنوّعت محاور الجلسات لتشمل الأدب الشعبي عامة، والغوص في تفاصيل الشعر النبطي من حيث المجاريات والمشاكيات، والبحور والأوزان والقوافي.

ركز النقاش على سمات شخصية كل شاعر وأسلوبه الخاص في صياغة القصيدة، ومدى ارتباط ذلك بالبيئة المحيطة والشخصيات.

تطرق النقاش أيضاً إلى الأغنية الشعبية ومسارات تلحينها، حيث كان بعض الشعراء يقدمون قصائدهم جاهزة بلحنها ليطورها المطرب لاحقاً.

من أبرز الأمثلة تجربة عجلان بن سالم الجمري، ومسار تلحين قصائد عبدالله بن ذيبان الذي يتناوله ابن أخته سلطان الرفيسا.

الجسر الثقافي والحضاري

يرى علي العبدان أن هذا التطوير من داخل التراث يمثل منهجاً أصيلاً يوازي عمل الباحث الموسيقي المصري الدكتور مصطفى سعيد.

قام الدكتور مصطفى سعيد بتطوير القصائد والأدوار القديمة من جذورها من دون استيراد من الخارج، كما فعل سيد درويش.

يعتمد المطربون محلياً على فنون كالونة والسجع والتغرودة لتأصيل ألحانهم ومنحها قبولاً أوسع في المجتمع والثقافة الإماراتية.

يؤمن مركز أبوظبي للغة العربية بأن الشعر النبطي هو الوعاء الحافظ للذاكرة الوطنية واللسان الصادق للأجيال.

تمكنت القصيدة النبطية في دولة الإمارات من التحول إلى جسر للتواصل الثقافي والحضاري، انسجاماً مع استراتيجية المركز والمهرجان.