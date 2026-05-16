الشيخ زايد بن حمد آل نهيان يتفقد القدرات التقنية لشرطة دبي في مكافحة المخدرات

زيارة تفقدية لمعالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان للقيادة العامة لشرطة دبي، اطلع خلالها على تقنيات مرصد المخدرات وأنظمة الطائرات المسيّرة لتعزيز الأمن الاستباقي وحماية المجتمع.

قام معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني ل مكافحة المخدرات ، بزيارة رسمية رفيعة المستوى إلى المقر الرئيسي للقيادة العامة ل شرطة دبي ، حيث كان في استقباله معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام ل شرطة دبي ، وبحضور سعادة اللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، وسعادة اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، إلى جانب كوكبة من المسؤولين وكبار الضباط في الجهاز الأمني.

وقد شهد اللقاء مناقشات معمقة حول سبل تعزيز التعاون المشترك في مواجهة آفة المخدرات، مع التركيز على تطوير منظومة العمل الأمني الاستباقي التي تهدف إلى بناء سد منيع يحمي المجتمع من مخاطر المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى صون أمن وسلامة كافة أفراد المجتمع وضمان بيئة صحية وآمنة للجميع. وفي إطار هذه الزيارة، اطلع معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان على الإمكانيات العلمية والتقنية المتقدمة التي يمتلكها مركز مرصد المخدرات التابع للإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، حيث يضم المركز نخبة من أفضل خبراء السموم والكيمياء المتخصصين في تحليل الجزيئات والمكونات الدقيقة للمواد المخدرة.

وقد تم استعراض الدراسات العلمية الدقيقة التي تُجرى على هذه المواد لفهم مدى تأثيرها الكيميائي والبيولوجي على صحة الإنسان وتحديد الأضرار الجسيمة التي تلحقها بالبنية الاجتماعية. كما تعرّف معاليه على القدرات المتطورة التي تمتلكها شرطة دبي في كشف المواد المخدرة المصنّعة والجديدة، والتي يتم رصدها عبر كوادر متخصصة وأجهزة فائقة التطور قادرة على كشف أي تلاعب كيميائي يجريه المروجون لتغيير تركيبة المواد بهدف تضليل الجهات الرقابية، وهو ما يساهم في إحباط عمليات الترويج وضبط المتورطين بسرعة ودقة عالية.

من جانبها، قدمت الخبير أول ابتسام عبد الرحمن العبدولي شرحاً تفصيلياً حول آليات عمل المرصد، موضحة أن الخبراء يعملون على مدار الساعة لملاحقة التغييرات التي تطرأ على المركبات الكيميائية للمواد المخدرة، مع تحليل الآثار الجانبية الخطيرة مثل تسرع ضربات القلب والهلوسة والتشنجات التي قد تؤدي إلى الوفاة. وأشارت إلى أن جهود المركز تتجاوز مجرد كشف المادة الخام لتصل إلى كشف مستقلب المخدر، وهو الناتج الكيميائي للتفاعلات التي تحدث داخل جسم الإنسان، مما يوفر دليلاً فنياً وقانونياً قاطعاً يُعتد به أمام النيابات العامة والجهات القضائية لإثبات حالة التعاطي، وهو ما يعزز من كفاءة إنفاذ القانون.

علاوة على ذلك، تفقد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان مركز أنظمة الطائرات المسيّرة في شرطة دبي، حيث اطلع على أحدث الأنظمة الذكية والتقنيات المبتكرة المستخدمة في دعم عمليات الكشف عن المخدرات والحد من انتشارها. وتم تسليط الضوء على دور هذه التقنيات في تعزيز العمليات الشرطية الاستباقية، وتقليل زمن الاستجابة للبلاغات الجنائية والمرورية، والمساهمة في تتبع وضبط عصابات الترويج.

كما اطلع معاليه على منظومة الدرون بوكس، التي تتيح الوصول السريع إلى مواقع الحوادث وتزويد مراكز القيادة والسيطرة ببيانات لحظية، بالإضافة إلى أنظمة الرصد والتصدي للطائرات غير المرخصة، مما يرسخ مكانة دبي كواحدة من أكثر مدن العالم أماناً من خلال دمج التكنولوجيا بالعمل الأمني. وفي ختام الزيارة، أكد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان أن دولة الإمارات تضع ملف مكافحة المخدرات على رأس أولوياتها الوطنية، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة في حماية المجتمع ومكتسباته، مشيداً بالدور الريادي لشرطة دبي في تسخير الابتكار لخدمة الأمن.

وأشار إلى أن التكامل بين الجهات المختصة هو الحجر الأساس في حماية فئة الشباب من سموم المخدرات. من جهته، أعرب معالي الفريق عبدالله خليفة المري عن تقديره لهذه الزيارة، مؤكداً التزام شرطة دبي بمواصلة تطوير منظومتها الأمنية وفق أعلى المعايير العالمية، والعمل برؤية استباقية ترتكز على التكنولوجيا الحديثة والكفاءات الوطنية لمواجهة كافة التحديات الأمنية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على المستويين المحلي والاتحادي





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

شرطة دبي مكافحة المخدرات الأمن الاستباقي التكنولوجيا الأمنية دولة الإمارات

United States Latest News, United States Headlines