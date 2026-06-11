الشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم تزور مؤسسات سويدية رائدة في الطفولة والتعليم والابتكار خلال زيارتها الرسمية

في إطار زيارتها الرسمية إلى مملكة السويد، التقت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، قيادات مؤسسة الطفولة العالمية وعدداً من المؤسسات التعليمية والابتكارية البارزة في السويد. ركزت الزيارات على استعراض الجهود في حماية الأطفال رقمياً، واستكشاف النماذج التعليمية المبتكرة، وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي والاقتصاد المعرفي، بهدف تعزيز التعاون وبناء شراكات طويلة الأمد.

ضمن إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي ( دبي للثقافة )، إلى مملكة السويد على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، اجتمعت سموّها مع قيادات مؤسسة الطفولة العالمية لاستعراض أبرز المبادرات والبرامج التي تنفذها المؤسسة في مجال حماية الأطفال وتعزيز رفاههم، مع التركيز بشكل خاص على التحديات المرتبطة بالفضاء الرقمي.

وقد تابعت سموّها شرحاً مفصلًا حول الجهود المبذولة لتوفير بيئات رقمية آمنة للأطفال، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر الإلكترونية، وضمان تمكين الأجيال الناشئة من الاستفادة القصوى من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا مع الحد في الوقت ذاته من الآثار السلبية المحتملة. كما زارت سموّها مدرسة كامبوس مانيلا في السويد، حيث اطّلعت على المرافق التعليمية المتطورة في المدرسة والنموذج التعليمي المبتكر الذي تتبناه لتعزيز تجربة التعلم، وتنمية المهارات الطلابية، وترسيخ المشاركة الفاعلة للطلبة في العملية التعليمية، مع استعراض المنهجيات التي تركز على تنمية التفكير الإبداعي وتشجيع الاستكشاف ضمن بيئة تعليمية حديثة تدعم التطور الأكاديمي والشخصي.

رافق سموّها في هذه اللقاءات والزيارات كل من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، وحصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، إلى جانب أعضاء الوفد المرافق. وعقدت سموّ الشيخة لطيفة سلسلة لقاءات ميدانية أخرى هدفت إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في قطاعات حيوية، واستكشاف فرص بناء شراكات طويلة الأمد تسهم في نقل المعرفة وتطوير السياسات والمبادرات المستقبلية.

كما التقت سموّها رجل الأعمال السويدي البارز ماركوس والنبرغ، لمناقشة أبرز التحولات الاقتصادية العالمية، والعوامل المحفزة للابتكار والاستثمار، ودور القطاع الخاص في دعم التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصادات، مع تسليط الضوء على الفرص الواعدة في القطاعات المستقبلية وسبل جذب المواهب والكفاءات والاستثمارات النوعية. وجدير بالذكر أن سموّها والوفد المرافق زاروا مقر شركة لوفابل المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي، وهي إحدى أسرع الشركات نمواً في مجال تطوير التطبيقات والمواقع الإلكترونية عبر الأوامر النصية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث اطّلعت سموّها على أحدث الحلول والتقنيات التي تطورها الشركة، وآليات توظيف الذكاء الاصطناعي لتبسيط عمليات تطوير البرمجيات وتسريع الابتكار، واستمعت إلى شرح حول رؤية الشركة المستقبلية في توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي لتمكين المبتكرين ورواد الأعمال وتعزيز الاقتصاد الرقمي.

كما شمل برنامج الزيارة جولة في متحف جائزة نوبل في استوكهولم، حيث تعرّفت سموّها إلى تجربة المتحف في توثيق إنجازات الحاصلين على الجائزة، وإبراز إسهامات العلماء والمبتكرين والمبدعين في مختلف المجالات، والدور الذي يلعبه المتحف في تعزيز الثقافة العلمية وترسيخ مكانة البحث والابتكار كركائز أساسية للتنمية والتقدم. وختاماً، زارت سموّها مركز KTH Innovation، الذراع الابتكارية للمعهد الملكي للتكنولوجيا في السويد، حيث اطّلعت على منظومة الابتكار التي يعتمدها المركز لدعم الباحثين والطلبة ورواد الأعمال، وتمكينهم من تحويل الأفكار والأبحاث العلمية إلى شركات ناشئة ومشروعات ذات أثر اقتصادي ومجتمعي ملموس





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