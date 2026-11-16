الشيخ طحنون يلتقي الشيخ تميم لتعزيز العلاقات الإماراتية القطرية

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، حيث تم استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين ورؤى القيادة لتعزيز المصالح المشتركة.

استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة في الدوحة، صباح اليوم، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي ومستشار الأمن الوطني، وذلك ضمن زيارة أخوية رسمية تهدف إلى ترابط الشعبين الصديقين. وقد نقل سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان خلال هذا اللقاء الودي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، معبراً عن أصدق تمنياته ل دولة قطر وشعبها الشقيق بدوام التقدم والازدهار في مختلف المحطات.

تبادل التحيات وتعزيز الروابط الثنائية

من جانبه، حمّل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان تحياته الحارة إلى صاحب السمو رئيس الدولة، مشيداً بالعلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين، ومتمنياً لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التطور والنماء والرخاء المستمر. وقد أكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية الاستمرار في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع دولة الإمارات ودولة قطر، والتي تمتد جذورها عبر عقود من التضامن والتعاون المشترك.

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وأشار الشيخ تميم إلى أن هذه الزيارات تأتي تأكيداً على متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشدداً على ضرورة السعي الحثيث لتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين في شتى المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية.

مشاركة كبار المسؤولين في اللقاء

حضر اللقاء من الجانب الإماراتي كل من سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء،以及معالي علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، مما يعكس الطابع الاستراتيجي الشامل لهذا الاجتماع. كما شارك في الاجتماع معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، وسعادة السيد سلطان عبيد اليبهوني المدير العام لمكتب نائب حاكم إمارة أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين الإماراتيين المتخصصين.

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وفي المقابل، حضر اللقاء من الجانب القطري معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين القطريين، مما يدل على的高度重视 من القيادة القطرية لهذا الملف الحيوي.

اجتماعات ثنائية واستعراض التعاون المشترك

وكان سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان قد وصل إلى مطار حمد الدولي في وقت سابق من اليوم، حيث كان في استقباله لدى وصوله معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وعدد من المسؤولين القطريين، في مشهد يعكس عمق الرابط الأخوي بين القادة والبلدين. وقد عقد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان اجتماعات ثنائية مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، حيث تم خلال هذه اللقاءات المباشرة استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية ودعم المصالح المشتركة.

واستعرض الجانبان خلال هذه الجلسات التفصيلية سبل تطوير آليات التعاون في القطاعات الحيوية، مؤكدين على أن تقوية الروابط بين أبوظبي ودوحة تخدم الاستقرار والأمن في المنطقة ككل، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات المشتركة والمشاريع التنموية التي تخدم الشعبين الصديقين. كما تم الاتفاق على الاستمرار في التنسيق الوثيق بين المؤسسات الحكومية والدبلوماسية لتعزيز المواقف المشتركة ومواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.