افتتح سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2026 في أدنيك، بمشاركة قياسية من 1210 عارضين و168 قارباً تحت شعار "آفاق أوسع".

افتتح سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، فعاليات الدورة الثامنة من معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2026 ، الذي يستضيفه مركز أدنيك أبوظبي في قاعة المارينا حتى الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري. تأتي هذه النسخة بتخومها الأوسع تحت شعار "آفاق أوسع للحياة على الماء"، لتؤكد مكانة الإمارة كابناب محورية للصناعات البحرية العالمية، وتشهد مشاركة تاريخية غير مسبوقة.

إرث بحري وابتكارات تقنية في معرض قياسي

تشهد هذه الدورة الأضخم في تاريخ المعرض منذ انطلاقته الأولى، مشاركة محلية وخليجية ودولية بحدود قياسية، حيث يقيم 1210 عارضاً وعلامة تجارية من 57 دولة جناحاً لهم على مساحة تتجاوز 96.000 متر مربع. قام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بجولة تفقدية شاملة في أرجاء المعرض، حيث اطلع مباشرة على أحدث الابتكارات التقنية والمعدات البحرية المتطورة والحلول المتكاملة التي تواكب التطورات السريعة في القطاع، كما تعرّف إلى الفعاليات والأنشطة المصاحبة التي تتيح للزوار تجارب مباشرة لأحدث المنتجات.

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استراتيجية أبوظبي لصناعة القوارب والأنشطة

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن المعرض يحتفي بإرثنا البحري الأصيل ويجسد حرصنا على الحفاظ عليه ونقله للأجيال القادمة، في ظل رؤية قيادتنا الرشيدة وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وأشار سموه إلى أن المشاركة الواسعة تعكس مدى التطور الذي وصلت إليه صناعة القوارب والقطاعات المساندة، مع ثنائه على جهود مجموعة أدنيك في تنظيم الحدث وتعزيز مكانة أبوظبي عاصمةً لصناعة القوارب والأنشطة البحرية في المنطقة.

دور أدنيك في تنمية القطاع البحري الوطني

أوضح حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أدنيك"، أن نجاح معرض أبوظبي الدولي للقوارب لا يتحقق لولا توجيهات ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ودعم القيادة الرشيدة واهتمامها بتنمية القطاع البحري. وأكد أن تواصل هذه الدورة يرسي دور المعرض في إثراء الحياة البحرية، ودعم وتطوير الصناعات الوطنية، وتعزيز تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن الدورة الثامنة شكلت منصة تجمع بين أصالة الموروث البحري وآفاق التطور المستقبلي.

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برامج عائلية وقطاعات جديدة للزوار

يضم المعرض برنامجاً متنوعاً يشمل معرض تأجير اليخوت، ومنطقة التجارب البحرية، ومركز الملاحة، ومنطقة الصيد، وركن المعرفة، إلى جانب قطاعات جديدة هي سوق أصحاب القوارب، ومنطقة أسلوب الحياة واللياقة، ومنطقة الحياة في الهواء الطلق، ومنطقة الابتكار. ومع إعلان دولة الإمارات عام 2026 "عام الأسرة"، تتوسع البرامج لتشمل "البحث عن الكنز"، وأنشطة منطقة الأطفال، وعروض الإنقاذ البحري الحية، مما يخدم أهداف العام المخصص للعائلة.

رؤية الاستثمار في الكفاءات الوطنية البحرية

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن المعرض يتيح تبادل الخبرات واستعراض الحلول والابتكارات التي تسهم في النهوض بواقع القطاع البحري ومستقبله، مع التأكيد على أهمية مواصلة الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتمكين الأجيال القادمة من الإسهام في تطوير صناعة القوارب والأنشطة البحرية. رافق سموه خلال الزيارة الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب، مستشار ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وحميد مطر الظاهري، والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، إلى جانب عدد من المسؤولين.