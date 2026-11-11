الشيخ محمد بن راشد يحذر في كتاب الرسائل من تراجع المؤسسات من الداخل

يقدم كتاب الرسائل للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلاصة ستة عقود من العمل العام، ويحذر فيه من الكسل العقلي والغرور الاستراتيجي داخل المؤسسات.

يضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلاصة ستة عقود من التجربة والعمل العام في كتابه الرسائل، الموجه إلى رموز وشخصيات وطنية وأجيال مختلفة. يضم الكتاب 26 رسالة، لكل منها مخاطب وزاوية قراءة تمتد أبعد من صفحاته.

تنشر سلسلة الرسائل من التجربة إلى الأثر بشكل دوري كل خميس، وتتناول الأفكار التي حملتها التجربة، وما تكشفه من معانٍ في الحاضر، وما ترسمه للمستقبل. وتقدم السلسلة قراءة لكتاب الشيخ محمد من داخل نصوصه، مع التوقف عند الرسائل التي تحمل دروساً تتجاوز سيرة صاحبها.

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رسائل فريق العمل تحذر من التراجع الداخلي

يوجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ثلاث رسائل من أصل 26 إلى فريق العمل، وهي الرسالة الرابعة والحادية عشرة والثامنة عشرة، موزعة على امتداد الكتاب بفواصل منتظمة. وتتضمن هذه الرسائل تحذيراً من أن التراجع يبدأ دائماً من الداخل، حين تتحول الخبرة إلى يقين والنجاح إلى اطمئنان.

تتخذ هذه التحذيرات ثلاثة أوجه، هي كسل عقلي أمام الآلة، وبطء في التعلم أمام التحولات، وثقة زائدة يغذيها النجاح المتكرر. وتختلف مظاهرها، لكنها تشترك في أثر واحد، وهو أن المؤسسة قد تواصل أداء مهامها بكفاءة وتحافظ على نتائجها الإيجابية، بينما تتراجع تدريجياً قدرتها على اكتشاف ما يحتاج إلى تغيير.

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الذكاء الاصطناعي ومسؤولية الإنسان عن الاستخدام

يلفت الشيخ محمد بن راشد أنظار فريقه إلى خطر الكسل العقلي عندما تزداد قدرة الآلة على القيام بالمهام. وينقل النقاش من كفاءة التكنولوجيا إلى مسؤولية الإنسان عن طريقة استخدامها، لأن سهولة الوصول إلى الإجابات قد تدفع إلى قبولها دون تمحيص أو مراجعة.

مع الوقت، قد يعتاد الموظف قبول ما تقترحه الآلة، فتضعف قدرته على طرح الأسئلة واكتشاف الأخطاء وتقدير ما قد تغفله الحسابات. وعندها يصبح الكسل العقلي خطراً على المؤسسة كلها، إذ تتطور أدواتها بينما تتراجع قدرة فريقها على التفكير المستقل واتخاذ القرار.

درس المطبعة وخطر التمسك بالمألوف

يستحضر الشيخ محمد بن راشد التاريخ أمام فريقه ليقدم شواهد على أمم تأخرت لأنها قاومت تحولات كان يمكن أن توسع معارفها وقدراتها. ومن أبرز هذه الشواهد حكاية المطبعة، التي ظهرت في أوروبا في القرن الخامس عشر، بينما تأخر الترخيص لإنشاء مطبعة تستخدم الحروف العربية في الدولة العثمانية نحو ثلاثة قرون.

تكشف هذه الحكاية كيف يمكن لرفض أداة جديدة أن يؤخر أمماً عن مواكبة تطور المعرفة. ويرى الشيخ محمد أن كثيراً من الأخطاء تبدأ من قرارات بدت معقولة في زمانها، واتخذها أشخاص اعتقدوا أنهم يحمون ما بنوه، ومع مرور السنوات تتغير الظروف وتبقى بعض القناعات على حالها، حتى يصبح التمسك بالمألوف عبئاً على المستقبل.

الغرور الاستراتيجي وأهمية الرأي المخالف

يسمي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حالة الغرور الاستراتيجي، ويصفها بأنها تبدأ عندما يرى القائد العالم من خلال خبراته السابقة وقناعاته الراسخة. ويختصر خطورتها بقوله إن النجاحات المتكررة قد تقتل فضيلة الشك، وهي الفضيلة التي تحمي التفكير من الاستسلام لنتائجه السابقة.

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يصبح هذا الخطر أشد عندما يرتبط بشخص القائد، إذ يكتب الشيخ محمد أن كثيرين ممن بلغوا القمة نسوا أن الأرض لا تزال تحت أقدامهم. ومع الوقت، قد يتعلم المحيطون بالقائد ما يرضيه ويتجنبون ما يزعجه، فتصل إليه صورة عن المؤسسة خالية من كثير من عيوبها. لذلك يحذر الشيخ محمد من إقصاء الرأي المخالف، ومن الاكتفاء بدائرة تؤكد للقائد ما يريد سماعه، لأن التوافق القائم على الخوف من الاختلاف يحرم المؤسسة من معرفة قد تكون حاسمة في تصحيح مسارها.

يكتسب التواضع في هذا السياق معنى يتجاوز السلوك الشخصي، فهو اعتراف عملي بحدود المعرفة وبحاجة القائد إلى خبرات الآخرين مهما امتدت تجربته. ويتوجه الشيخ محمد إلى فريقه بالقول إنه يعتمد عليه، وإنه يتعلم منه ويراهن عليه، فيضع نفسه ضمن دائرة التعلم والمراجعة.

الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات نموذج للمراجعة

تقدم الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات صورة عملية لهذه الفلسفة، إذ وصفها الشيخ محمد بن راشد في اجتماعات عام 2026 بأنها وقفة يراجع فيها الأولويات ويقيم فيها الأعمال ويستعرض فيها التحديات والإنجازات. ويعكس هذا الوصف إدراكاً بأن نجاح المؤسسات يحتاج إلى تقييم مستمر.

يجمع هذا النهج بين مراجعة ما تحقق واستعراض ما ما زال أمامه من تحديات، ويعد ذلك جزءاً من مسؤولية الفريق تجاه المستقبل. وبهذا تتحول المراجعة من إجراء شكلي إلى أداة تحافظ على قدرة المؤسسة على الاكتشاف والتعلم والتكيف مع التحولات.