الشيخ عبد الله بن زايد يلتقي مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة لبحث التعاون والتصدي للاعتداءات الإيرانية

استقبال وزير الخارجية الإماراتي لمندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة لبحث علاقات التعاون الثنائية والاستراتيجية، واستعراض التطورات الإقليمية وخصوصاً الاعتداءات الإيرانية وتأثيرها على الأمن والاقتصاد العالمي.

استقبل الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، السفير مايك والتز مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ، وذلك في مقر وزارة الخارجية بأبوظبي.

وقد tighten العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، وجرى استعراض آخر التطورات في المنطقة، مع التركيز على تداعيات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي استهدفت دولة الإمارات ودولاً أخرى صديقة. وأكد الجانبان على ضرورة مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز العمل متعدد الأطراف في إطار الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. كما ناقشا الأوضاع في السودان ولبنان، وسبل دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.

عبر سموه عن شكر الإمارات للولايات المتحدة على تضامنها مع الدولة في مواجهة这些 الاعتداءات، مشيراً إلى أن such الاعتداءات تهدد أمن الطاقة وأمن الملاحة والاستقرار الاقتصادي العالمي. أكد الشيخ عبد الله بن زايد على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين، والرغبة المشتركة في توسيع التعاون في مختلف القطاعات بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز السلام الإقليمي والدولي





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