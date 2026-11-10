الشيخ محمد بن راشد يكرم الفائزين بجائزة التصوير الضوئي الدولية بدبي

سموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يكرّم الفائزين في الدورة الخامسة عشرة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي التي حملت عنوان "الأسرة" في متحف المستقبل بدبي.

شهد سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، مساء يوم الثلاثاء، الحفل الختامي للدورة الخامسة عشرة من جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي. أقيم هذا الحدث الفني الكبير في متحف المستقبل ب دبي ، وحمل العنوان المركزي "الأسرة" انسجاماً مع الإعلان الرسمي عن عام 2026 عاماً للأسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

إحصائيات تاريخية وتوسع عالمي للجائزة

أعلن علي خليفة بن ثالث، أمين عام الجائزة، خلال كلمته الافتتاحية، أن الأرشيف الخاص بالجائزة قد تجاوز حاجز المليون صورة مستقبلة من مجتمع فوتوغرافي نشط يضم أكثر من نصف مليون مصور من 209 دول حول العالم. وقد ركّز بن ثالث على جهود منصة "هيبا" التعليمية التي أنجزت أكثر من 230 برنامجاً تدريبياً استفاد منها ما يزيد عن 10 آلاف مصور، مما يجعل دبي مدرسة تصوير رائدة في الشرق الأوسط.

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شدد أمين عام الجائزة على أن هذه الإنجازات تمت امتثالاً لرؤية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي وراعي الجائزة، الذي يطالب بمزيد من الابتكار والتأثير الثقافي والفني بين الشعوب. وجاء اختيار عنوان "الأسرة" لترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة ودعم الاستقرار المجتمعي وتمكين الروابط الأسرية لدى الأجيال الصاعدة.

الفائز بالجائزة الكبرى وتصوير المعاناة الإنسانية

تم تكريم المصور البنغلاديشي بينو رحمن بالحصول على الجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 200 ألف دولار. تمكنت عدسة رحمن من توثيق مشهد مؤثر لأسرة نام أفرادها داخل جدران خرسانية صمدت وسط أنقاض منزلهم المحترق. حدث ذلك في منطقة "كوريل" بأحد أكثف المستوطنات العشوائية ازدحاماً بالسكان في مدينة دكا، حيث طال حريق سريع الانتشار أكثر من 1500 منزل.

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يعكس فوز رحمن قدرة التصوير الفوتوغرافي على نقل قصص إنسانية عالمية تتجاوز الحدود الجغرافية، مشيراً إلى قوة الصورة الواحدة في تسليط الضوء على الكوارث الإنسانية وتأثيرها المباشر على حياة العائلات الفقيرة في مناطق النزاع والكثافة السكانية العالية.

تكريم المسيرات الفنية المتميزة والابتكار التقني

نالت الجائزة التقديرية المصور الياباني كازويوشي نوماشي تكريماً لمسيرة فنية تجاوزت نصف قرن من العمل الإنساني والثقافي. اشتهر نوماشي بتوثيق شعوب المناطق النائية ذات المناخ القاسي وعلاقتهم بالأرض والمعتقدات الراسخة، مما وصفته الصحافة العالمية أعماله بأنها "وثيقة قيّمة عن الإنسان والأرض". كما مُنحت جائزة صُنّاع المحتوى الفوتوغرافي للمصور السوري الدكتور علي محمد تقديراً لدوره في تبسيط مفاهيم التكنولوجيا المتقدمة للفنون البصرية باللغة العربية.

في سياق المسيرات المهنية الطويلة، فازت المصورة الفرنسية فيرونيك دو فيغوري بجائزة مصور العام من هيبا. تم تكريمها لمشاريعها الفعالة في إيصال صوت المعاناة الناتجة عن القمع والحروب والنزاعات للعالم، مما يعكس دور الصحافة الاستقصائية والتصوير الوثائقي في كشف الحقائق.

توزيع الجوائز عبر المحاور المتخصصة والمتنوعة

في محور "الأسرة"، حصد المركز الأول المصور الإماراتي حامد عبيد آل علي، تلاه السعودي نواف العصيمي في المركز الثاني، بينما جاء الهندي سوبهاجيت داتا في المركز الثالث. أما في محور الأحلام برؤية الذكاء الاصطناعي، فقد تصدر المصور النيوزلندي تشي هوي تانغ القائمة، تليه الصينيّ فان هو تسانغ والكولومبي برناردو هيرنانديث.

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في محور ملف مصوّر، فاز الفلسطيني يوسف الزعنون بالمركز الأول، تلاه الأمريكي برنت ستيرتون ودون بيتيت. وفي التصوير الرياضي، حصد الصيني هونغبين وو المركز الأول أمام الكويتيّ فيصل حماده والروسي كيريل كودريافتسيف. كما توزعت مراكز محوري العام الملون والأسود بين مصورين من سلوفاكيا وسويسرا وإيطاليا وأستراليا والهند وكندا، مما يعكس التنوع الثقافي الواسع للجنة التحكيم والمشاركين.