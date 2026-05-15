الشيخ محمد بن راشد يدشن مبنى الشراع المقر الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي كأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة عالمياً

تدشين مبنى الشراع في دبي، الذي يعد أيقونة معمارية عالمية وأكبر مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم، ليعكس ريادة الإمارة في الاستدامة والذكاء الاصطناعي.

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، أن إمارة دبي تواصل المضي قدماً في تقديم نموذج عالمي فريد يهدف إلى تحويل مفاهيم ال استدامة من مجرد أهداف استراتيجية مرسومة في الخطط إلى أسلوب حياة حقيقي وممارسة يومية ملموسة تشمل كافة قطاعات المجتمع.

وأشار سموه إلى أن هذا التوجه قد أثمر عن تحقيق قصص نجاح استثنائية تضاف يومياً إلى سجل دبي كمدينة مبدعة ومُلهمة في مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك الطاقة وتسريع وتيرة التحول نحو المصادر المتجددة. وقد جاءت هذه التصريحات خلال تدشين سموه مبنى الشراع، وهو المقر الرئيسي الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي في منطقة الجداف، والذي يمثل أيقونة معمارية عالمية تجسد ريادة دبي في مجالات الابتكار والاستدامة، حيث يصنف هذا الصرح كأعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم، مما يجعله مرجعاً دولياً في كفاءة الطاقة.

وخلال مراسم التدشين، شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أن تدشين هذا الصرح يمثل نموذجاً ملهماً في كيفية توظيف التكنولوجيا المتقدمة لخدمة الإنسان وتعزيز جودة حياته، مؤكداً أن مسيرة دبي الطموحة نحو المستقبل لا يمكن أن تكتمل إلا من خلال الاستثمار المستمر في العقول البشرية والكفاءات الوطنية والبنية التحتية المتطورة، وهي العناصر التي تشكل معاً ملامح الطريق نحو ترسيخ الريادة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي. كما أثنى سموه على الجهود الجبارة التي بذلها فريق العمل لإنجاز هذا المشروع الاستثنائي، داعياً إلى النظر لكل إنجاز كبداية لمراحل جديدة من التميز والابتكار بهدف تقديم أفضل تجربة حكومية على مستوى العالم وبناء مدينة تكون الأفضل للسكن والعمل والعيش.

ويتميز مبنى الشراع بكونه يعتمد على منظومة إدراكية متكاملة تعيد تعريف بيئة العمل الحكومي في العصر الرقمي، حيث يقوم المفهوم المبتكر للمبنى على تكامل الحلول الذكية التي تمنح المنشأة قدرة على التفكير والشعور والاستجابة للمتغيرات. وتعتمد هذه المنظومة المتقدمة على تقنيات إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، حيث تم تزويد المبنى بأكثر من 110 آلاف مستشعر ذكي تعمل على رصد البيانات البيئية والتشغيلية في لحظتها، إضافة إلى وجود أكثر من 1500 نقطة وصول لاسلكية وأكثر من 3200 جهاز شبكي، مما ينتج عنه أكثر من 1.9 مليون أمر تحكم آلي يومياً، وهو ما يساهم في رفع كفاءة الأداء التشغيلي إلى أقصى الحدود.

ومن الناحية البيئية والطاقية، يرسخ مبنى الشراع معياراً عالمياً جديداً للمباني إيجابية الطاقة، وهي المباني التي تنتج طاقة نظيفة تفوق كمية استهلاكها الفعلي. وتبلغ القدرة الإنتاجية للكهرباء في المبنى حوالي 5 ميجاوات، موزعة بين نظامين من الألواح الكهروضوئية؛ الأول يضم 251 لوحاً مدمجاً في الواجهة تغطي مساحة 9000 قدم مربع، والثاني يضم نحو 8400 لوح مثبت على سقف المبنى وزعانف الواجهات ومناطق الظل الشمسية، بمساحة تتجاوز 200 ألف قدم مربع، وبقدرة إجمالية تصل إلى 4.821 ميجاوات.

ويعكس هذا التوجه التزام الهيئة بدعم مستهدفات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050، لتعزيز الاقتصاد الأخضر القائم على الابتكار. علاوة على ذلك، تدار كافة أنظمة المبنى عبر تطبيق الشراع الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يعمل كواجهة تحكم موحدة لنحو 100 نظام مستقل تعمل بتناغم تام.

ويشمل التطبيق 167 خاصية تشغيلية تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وصحة الموظفين وجودة الحياة داخل المبنى، بدءاً من الإدارة الذكية للمواقف والمساحات الديناميكية، وصولاً إلى التحكم في جودة الهواء والإضاءة والتكييف والصيانة الاستباقية. وبفضل العقل الرقمي للمبنى، يتم توجيه الموارد وإدارتها تلقائياً وفقاً للاستخدام الفعلي، مما يقلل الهدر ويعزز الاستدامة الشاملة، محولاً البيانات الضخمة إلى قرارات فورية وعمليات ذكية ذاتية التعلم والتكيف





emaratalyoum / 🏆 1. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دبي استدامة هيئة كهرباء ومياه دبي ذكاء اصطناعي طاقة نظيفة

United States Latest News, United States Headlines