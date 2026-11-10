الشيخ منصور بن زايد يترأس اجتماعاً لتنسيق جهود حكومة الإمارات 2026 مع أمناء المجالس المحلية

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان اجتماعاً تنسيقياً مع أمناء المجالس التنفيذية المحلية ضمن أعمال حكومة الإمارات 2026 لتعزيز التكامل الفيدرالي والمواءمة الاستراتيجية.

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة، اجتماعاً تنسيقياً هاماً مع أمناء المجالس التنفيذية في الإمارات المحلية، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، حيث ركز هذا الاجتماع على استعراض المتطلبات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة فيما يتعلق ب التنسيق الحكومي بين المستويين الاتحادي والمحلي.

تعزيز التكامل الاتحادي وفق أولويات مشتركة

تضمن الاجتماع مناقشة شاملة سبل تعزيز مجالات التكامل والتعاون، وتوحيد الأولويات المشتركة بين مختلف الجهات المعنية، بما يلبي بشكل دقيق احتياجات المواطنين والمقيمين ويدعم قطاعات الأعمال في الدولة، وقد حضر هذا الاجتماع الرفيع كل من معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي راشد العامري، مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية ومدير قطاع الشؤون الحكومية في ديوان الرئاسة، إلى جانب أمناء المجالس التنفيذية في إمارات أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة، بما يضمن تمثيلاً كاملاً للجهات المحلية.

تقييم كفاءة البنية التحتية والقطاعات الحيوية

شهد الاجتماع إشادة واسعة بالجهود الوطنية المتميزة التي بذلتها الجهات الاتحادية والمحلية خلال الفترة الماضية في التعامل مع الأوضاع الراهنة، وفي مقدمتها القوات المسلحة والجهات الأمنية وفرق الطوارئ والأزمات والدفاع المدني والإسعاف والخدمات الصحية، كما جرى التأكيد على كفاءة وجاهزية البنية التحتية والمنظومة اللوجستية وسلاسل الإمداد، إلى جانب قطاعات الطيران المدني والمصارف والأمن السيبراني والتعليم، وغيرها من القطاعات الحيوية في الدولة التي تشكل العمود الفقري لاستقرار الاقتصاد الوطني.

متطلبات تنفيذية وسرعة في اتخاذ القرار

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن ما تشهده الإمارات من نقلات جديدة في الإنجاز وتحولات في أساليب العمل الحكومي يتطلب مستويات أعلى من التكامل الاتحادي والمحلي والعمل كمنظومة واحدة وفق أولويات وطنية مشتركة مع توحيد المفهوم الأمني الداخلي للجميع، وتعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية بما يخدم أولويات دولة الإمارات وتوجهاتها الاستراتيجية، كما أكد سموه أن التحديات الناشئة عن التحولات العالمية وتلك في المنطقة وما تحمله التطورات المستقبلية من فرص كبيرة تحتاج إلى سرعة في اتخاذ القرار وكفاءة في التخطيط وتكامل في التنفيذ بين الاتحادي والمحلي مع أهمية توفير البيانات والمعلومات التي تطلبها الجهات الاتحادية.

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مشاريع استراتيجية في البنية التحتية والرقمنة

جرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات العمل في عدد من الأولويات والمشاريع والمبادرات الوطنية، ومناقشة مستويات التقدم في تنفيذها، إلى جانب بحث أبرز التحديات التي قد تؤثر في سرعة الإنجاز، واستعراض الحلول والمقترحات الكفيلة بتجاوزها، وتعزيز مواءمة الخطط والاستراتيجيات الحكومية، وتحديد مجالات التعاون التي تتطلب مزيدا من التنسيق وتكامل الأدوار والمسؤوليات خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتسريع تحقيق المستهدفات الوطنية وترسيخ نموذج العمل الحكومي المتكامل على مستوى الدولة.

حوار استراتيجي حول السلاسل الإمدادية والأمن المجتمعي

كما ناقش الحضور عدداً من المشاريع الوطنية الجاري العمل عليها في قطاعات البنية التحتية والبنية الرقمية وشبكة الموانئ والطرق الاتحادية وشبكة قطارات الاتحاد والمنافذ والمطارات، ومبادرات لرفع كفاءة واستقرار سلاسل الإمداد للدولة، إضافة إلى سياسات وطنية لتعزيز الأمن والسلامة المجتمعية، وما تتطلبه من المزيد من التنسيق والتكامل والاتفاق على أولويات وطنية مشتركة، من خلال إطار وطني موحد يدعم المسؤولية التنفيذية المشتركة بين الجهات الحكومية الاتحادية والحكومات المحلية.