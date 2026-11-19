وزير التسامح يزور مهرجان العين للكتاب 2026 بحضور 230 دار نشر وأكثر من 110 آلاف عنوان، مؤكداً على دور المهرجان في ترسيخ الهوية الوطنية والقيم الإماراتية للأجيال الجديدة.

زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، فعاليات الدورة السابعة عشرة من مهرجان العين للكتاب 2026، الذي يستمر فعالياته حتى يوم 23 نوفمبر الجاري، ويضم مشاركة 230 عارضاً ودار نشر توفر أكثر من 110 آلاف عنوان أدبي وثقافي.

استراتيجية المهرجان لتعزيز اللغة العربية

يعقد مهرجان العين للكتاب 2026 تحت شعار "واحة الحكايات" وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والمؤسسات الثقافية، ويهدف بشكل أساسي إلى تعزيز حضور اللغة العربية في مختلف المجالات المعرفية والفكرية داخل المجتمع الإماراتي.

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ويشمل المهرجان حالياً مجموعة من البرامج والمبادرات التي تسهم في نشر ثقافة القراءة والمعرفة بين مختلف شرائح المجتمع، مع التركيز على تقديم أحدث الإصدارات في المجالات الأدبية والعلمية والتراثية التي تلبي اهتمامات القراء المتنوعة.

دور صندوق الوطن في بناء الهوية

تفقد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان جناح صندوق الوطن المشارك في المهرجان، حيث اطلع على البرامج الثقافية والتعلمية المصممة خصيصاً للاستثمار في وعي الأطفال وتعزيز ارتباطهم بتاريخ دولة الإمارات وعاداتها الأصيلة.

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ويقدم صندوق الوطن خلال مشاركته تجارب تفاعلية تجمع بين التعلم والترفيه والإبداع، بهدف تنمية مهارات الأطفال واكتشاف مواهبهم، إلى جانب تشجيع مشاركة الأسر في أنشطة مشتركة تعزز الحوار بين الأجيال وترسخ قيم الانتماء.

إشادة بالتنظيم والرعاية الكريمة

أشاد معالي الشيخ نهيان بالمستوى التنظيمي الرفيع للمهرجان، والجهود التي يبذلها مركز أبوظبي للغة العربية والجهات المشاركة في تقديم تجربة ثقافية متكاملة تجمع بين الكتاب والفنون والأنشطة المجتمعية المستدامة.

كما أكد معاليه على الدور المحوري لرعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، التي تمثل دعماً مهماً لاستدامة الحراك الثقافي وتوسيع آفاقه، وتعزيز مكانة العين وجهة رائدة للثقافة والإبداع.

أهداف العام واستدامة الحركة الأدبية

وأكد الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، أن الدورة الحالية من المهرجان تمثل ترجمة حية لاستراتيجية المركز في ترسيخ الإرث الثقافي وتحويل المعرفة باللغة إلى تجربة مجتمعية شاملة ومستدامة لجميع الفئات.

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ويقدم المهرجان هذا العام منظومة برامج متكاملة تواكب مستهدفات عام الأسرة، وتشمل استحداث محاور نوعية جديدة مثل (الشباب والمستقبل) و(صوت العين - بودكاست من أبوظبي) لخدمة مختلف اهتمامات الجمهور.