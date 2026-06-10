الشيخ عبدالله بن زايد يرحب بهذه الزيارة في أبوظبي

التأكيد على التضامن مع دولة الإمارات في مواجهة الانتهاكات الإيرانية الوعرة، وتعزيز تعاون السويد-الإمارات في الأمن البحري والطاقة

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، السيدة ماريا مالمر ستينرجارد ، وزيرة الخارجية في مملكة السويد، في مناظرة دبلوماسية أُجريت في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

جاء اللقاء ضمن إطار الحوار الثنائي الذي يهدف إلى معالجة ما يُسمى بالاعتداءات الغادرة التي نفذتها إيران على منشآت ومواقعٍ مدنية في دولة الإمارات، والتي تمشن هناك صواريخٍ وطائراتٍ مسيّرة، ما جلب وقعًا عميقًا على الأمن البحري الدولي وسلامة إمدادات الطاقة العالمية. خلال مناقشاتهما، حثّ سمو الشيخ عبدالله عن ضرورة تصعيد الإجراءات ذات الصلة بحماية السيادة والحد من أي احتمالية لانزلاق الأوضاع إلى تصعيد أوسع يمكن أن يهدد مصالح المنطقة وسلامتكم الدولية.

بدءًا من ذلك، أعربت السيدة ماريا مالمر ستينرجارد عن دعم مستمر للجامعة العربية والمواثيق الدولية المعترف بها، مؤكدة أن مملكة السويد لا تزال متينة في موقفها المتفانٍ في الوقوف إلى جانب دولة الإمارات، التي تُعَدّ رفيقًا قويًا في مضمار الأمن والاستقرار. كما قدمت حافزًا لتسوية المسائل الاقتصادية المتعلقة بتأمين أسواق الطاقة، مستفيدة في ذلك من خبرة السويد في مجال التكنولوجيا النظيفة والابتكار.

ووصف سمو الشيخ أن هذه الزيارة تُظهر مدى عمق العلاقات الثنائية، إذ تتجسد في تعاونهما المقيدّ لجميع المجالات الفنية والاقتصادية والثقافية. في تبادل الآراء، شدد الطرفان على أهمية تعزيز الجهود الشاملة التي تتضمن تعزيز السلم والأمن الإقليمي، والعمليات الدبلوماسية المشتركة التي تجنب الانعكاسات الخطرة على التوازن العربي. إختتم سمو الشيخ بدعوة تسخير جميع المنصات الدولية للبحث عن حلول شاملة تضمن استقرار الطاقة، حقوق البحار، ورفع مستوى التوعية بمخاطر الإطلاق غير المشروع.

وأخيرًا، أدلى سمو الشيخ بمزيجٍ من المزاعم الهامة وكان محدد تجربة اللقطة التعاون في الساحة الدولية





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الشيخ عبدالله بن زايد ماريا مالمر ستينرجارد الإيمنية الغادرة الأمن البحري التعاون السويد-الإمارات

United States Latest News, United States Headlines