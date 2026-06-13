الشرطة الأمريكية تعتقل شخصين بشأن سرقة معدات منتخب إنجلترا قبل كأس العالم 2026

اعتقلت الشرطة الأمريكية شخصين على خلفية سرقة معدات تابعة لمنتخب إنجلترا لكرة القدم أثناء نقلها إلى معسكره الدائم في كانساس سيتي تحضيرا لكأس العالم 2026. وأكد الاتحاد الإنجليزي الحادثة بينما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الواقعة.

أعلنت الشرطة الأمريكية اعتقال شخصين على خلفية سرقة معدات تابعة ل منتخب إنجلترا لكرة القدم أثناء نقلها من ولاية فلوريدا إلى مدينة كانساس سيتي ، التي قرر الاتحاد الإنجليزي اتخاذها مقراً رئيسياً لمعسكره الدائم خلال مشاركته في منافسات كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وقوع حادثة السرقة في وقت ما مساء الجمعة، لكنه امتنع عن تقديم مزيد من التفاصيل بسبب استمرار التحقيقات التي تقوم بها الشرطة. وقال فيل دي مارتينو، المتحدث باسم شرطة مدينة كانساس سيتي، إنه تم القبض على شخصين لهما صلة بالحادث، فيما أشارت السلطات إلى أن واقعة السرقة حدثت أثناء عملية النقل البري للمعدات من فلوريدا إلى مدينة كانساس سيتي.

من ناحيته، كشف عمدة المدينة، كوينتون لوكاس، أن المسؤولين في كانساس سيتي علموا بأن ممتلكات تخص المنتخب الإنجليزي تعرضت للسرقة خلال الرحلة المخصصة لنقلها من فلوريدا إلى منشأة التدريب في المدينة. وأضاف لوكاس: "تعمل الجهات الأمنية المحلية وفي ولاية ميزوري والفيدرالية على تتبع مكان وقوع السرقة داخل الولايات المتحدة وتحديد جميع الأشخاص الذين قد تكون لهم صلة بالحادث".

وسبق أن اختار المنتخب الإنجليزي مدينة كانساس سيتي لتكون مقر إقامته الرئيسي خلال البطولة رغم أن الفريق لن يخوض أي من مباريات دور المجموعات هناك، مستفيداً من موقعها الجغرافي المركزي الذي يسهل التنقل إلى المدن المستضيفة لمبارياته في الأدوار الأولى. ومن المقرر أن يستهل المنتخب الإنجليزي مشواره في البطولة بمواجهة منتخب كرواتيا يوم الأربعاء القادم بالقرب من مدينة دالاس، قبل أن يلتقي منتخب غانا في بوسطن ومنتخب بنما في نيوجيرسي، بينما تظل مدن الساحل الغربي في متناول الرحلات الجوية حال تأهله إلى الأدوار الإقصائية





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كأس العالم 2026 منتخب إنجلترا سرقة معدات كانساس سيتي الشرطة الأمريكية

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