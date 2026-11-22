كشف الشراع مقر هيئة كهرباء ومياه دبي عن كونه المبنى الحكومي الأعلى والأذكى إنتاجا للطاقة النظيفة في العالم، تجسيدا لرؤية دبي الأفعال والمستدامة.

يقف مبنى " الشراع" الشامخ قبالة مساكن المواطنين في دبي، كرمز معماري حديث يمثل المقر الرئيسي الجديد ل هيئة كهرباء ومياه دبي. يتميز هذا المبنى بتصميمه الفريد الذي يشبه سفينة عملاقة تتأهب للإبحار، مما يجعله مشهدا معماريا استثنائيا يختلف جذريا عن المباني التقليدية المكونة من الحديد والزجاج فقط.

أعلى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم

يُعد "الشراع" المبنى الحكومي الأعلى، والأكبر، والأذكى المنتجة للطاقة الإيجابية على مستوى العالم بأسره. يحقق هذا الصرح الإنجزي إنجازا تقنيا فريدا من نوعه، حيث ينتج طاقة نظيفة تتجاوز كميته استهلاك المبنى لها، مما يجعله نموذجا عالميا للمباني المستدامة التي لا تستهلك الموارد فحسب، بل تمنح الشبكة المزيد من الطاقة النظيفة.

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فلسفة دبي الأفعال والعمارة المعبرة

يجسد المبنى الفلسفة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والمعروفة بـ "دبي الأفعال" Dubai-it. تحولت الرؤية الطموحة إلى مشروع ملموس وإنجاز معماري يروي قصة مدينة لا تتوقف عن الإبحار نحو المستقبل، مستبدلة سؤال "Can you do it" بمفهوم "Can you Dubai it" الذي يعني الإنجاز الاستثنائي والدقيق وفي وقت قياسي.

رمزية الاسم والشراع في الهوية الإماراتية

يحمل المبنى اسم "الشراع" الذي يحمل دلالات عميقة في الذاكرة الإنسانية كرمز للحركة والاكتشاف والمغامرة، وفي ذاكرة الإمارات كجزء من حكاية البحر حيث واجه الإنسان المجهول مستعينا بالرياح. يعود الشراع اليوم إلى دبي بصيغة مختلفة، فهو لم يعد قطعة قماش تحملها الرياح، بل صار صرحا يحمل طموحات مدينة أبحر أهلها قديما بحثا عن الرزق، بينما تبحر اليوم بحثا عن المستقبل.

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تأثير بصري ورسالة مستقبلية للمدينة

يظهر المبنى بتفاصيله المدهشة التي تجمع بين جمال العمارة وجرأة الخيال، مستقبلا أول خيوط الشمس في الصباح، ويصبح لوحة مضيئة من الزجاج في المساء، ويسبح سقفه المتموج كسحابة بيضاء في بحر الظلام ليلا. كل تفصيلة في هذا المبنى تروي قصة تحوّل المدن من أماكن تستهلك إلى أماكن تدير مواردها بذكاء، مما يجعله جزءا من الذاكرة البصرية والوجدانية لمدينة دبي.

المستقبل شراع يرفعه الجميع يوما بعد يوم

تعلم دبي من خلال هذا المبنى أن الجمال ليس ترفا، وأن العمارة ليست مجرد هندسة، وأن المستقبل لا يُبنى بالتكنولوجيا وحدها بل بالخيال الذي يسبقها والإرادة التي تحولها إلى واقع. يشعر المراقبون أن دبي تهمس بحقيقتها الأجمل من خلال هذا الشراع، مؤكدة أن المستقبل ليس ميناءً ننتظر الوصول إليه، بل شراع نرفعه كل يوم لنواصل رحلة التنمية والإنجاز.