تستضيف أبوظبي بطولة SMK للتنس في نسختها الخامسة عشرة بمشاركة تاريخية من السعودية وقطر، في إطار جهود الشيخة مريم لدعم الرياضة النسائية والتمكين القيادي.

تستعد العاصمة أبوظبي لاستضافة النسخة الخامسة عشرة من بطولة SMK للتنس، التي تنطلق فعالياتها رسمياً في السادس من نوفمبر المقبل وتستمر حتى العشرين من الشهر نفسه. تأتي هذه البطولة الهامة تحت الرعاية السامية لسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون المشاريع الوطنية، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لمجال الرياضة النسائية.

توسع البطولة بمشاركة خليجية تاريخية

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تكتسب النسخة الحالية من بطولة SMK للتنس أهمية خاصة ومميزة، حيث تعلن المنظمون عن استضافة لاعبات من المملكة العربية السعودية ودولة قطر لأول مرة في تاريخ البطولة. يمثل هذا الانفتاح التاريخي خطوة استراتيجية نحو توسيع دائرة المشاركة وتشجيع التفاعل الرياضي بين نساء دول مجلس التعاون الخليجي، في محاولة لربط الرياضيات عبر الحدود الوطنية. منصة لبناء الثقة والقيادة النسائية

أكدت الشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان، المستضيفة للبطولة، أن الحدث يهدف إلى أكثر من مجرد منافسة رياضية على أرض الملعب، حيث يعمل كشراكة قوية مع شركائنا المؤسسيين لتعزيز مكانة المرأة. وصفت الشيخة شيخة بطولة SMK للتنس بأنها أصبحت خلال الـ15 عاماً الماضية منصة راسخة لتشجيع المرأة الإماراتية على المشاركة، وتطوير المهارات، واكتساب الثقة من خلال الرياضة التنافسية المتطورة. أنشطة الصحة والتمكين خارج الملعب

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تم توسيع تجربة البطولة لتشمل برنامجاً مدروساً من أنشطة الصحة والعافية، وورش عمل تعليمية، ونقاشات تركز على تمكين المرأة. تعمل المنظمون مع العديد من الشركاء لتقديم الفرص للضيوف لاستكشاف مواضيع متنوعة بين الصحة البدنية، والتطوير الشخصي، والقيادة، بالإضافة إلى تجارب تفاعلية وأنشطة ثقافية ومبادرات مجتمعية. يهدف هذا الجانب من البطولة إلى ضمان مغادرة كل امرأة تحضر الحدث، سواء كانت لاعبة أو ضيفة، بشيء قيّم يتجاوز التجربة الرياضية البحتة.

الرؤية الطموحة للمستقبل الرياضي

تطرح الشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان تطلعات واضحة لمواصلة بناء هذا الإرث الإلهامي لجيل جديد من اللاعبات، وإثبات أن الرياضة النسائية تستحق نفس الالتزام بالجودة والفرص مثل أي حدث عالمي. تسعى المنظومة إلى خلق مسار دائم يشجع المرأة على اكتشاف رياضة التنس، والاستمرار فيها، وتطوير إمكاناتها، مؤكدةً أن الرياضة تتحول إلى نشاط ذي أثر إيجابي دائم عند توفر البيئة المناسبة.