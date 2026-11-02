الشرطة المجتمعية تدعو لترسيخ الوعي الوطني في يوم العلم الإماراتي

الشرطة المجتمعية تؤكد أن يوم العلم الإماراتي في الثالث من نوفمبر فرصة لترسيخ الانتماء وتحويل الوعي الوطني إلى سلوك إيجابي يعزز أمن واستقرار الدولة.

في الثالث من نوفمبر من كل عام، تتجه الأنظار نحو علم دولة الإمارات العربية المتحدة، رمز الهوية والانتماء الذي يجمع الشعب تحت راية واحدة. يمثل هذا اليوم لحظة لاستذكار مسيرة اتحاد عظيم، صنعها رجال آمنوا بأن وحدة الصف هي الأساس لبناء الأوطان ورفعتها. يعتبر العلم للناس رابطة تجمعهم تحت مظلة وطن واحد، ويذكرهم بأن الأمن والاستقرار الذي يعيشونه اليوم هو ثمرة رؤية حكيمة وعمل متواصل.

رسائل الوعي في يوم العلم الإماراتي

ترى الشرطة المجتمعية أن المناسبة تحمل رسالة تتجاوز مظاهر الاحتفال التقليدية، لتصبح فرصة لتعزيز الوعي الوطني بين مختلف فئات الشعب. يؤكد القائمون على هذا الدور أن حب الوطن لا يقاس بالكلمات فقط، بل يظهر جلياً في سلوك الإنسان وحرصه على سلامة مجتمعه. يتطلب الأمر من الفرد إدراكاً كاملاً لأهمية تعاونه مع الآخرين وإسهامه الإيجابي في المحافظة على أمن الوطن واستقراره العام.

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الشراكة بين المجتمع والجهات المعنية

تعتبر الأسرة التي تغرس في أبنائها قيم الانتماء والمسؤولية، والمدرسة التي تعزز الهوية الوطنية، والمؤسسة التي تنشر ثقافة الالتزام، شركاء أساسيين في هذه المعادلة. كما يلعب الفرد الذي يدرك أن أمن المجتمع يبدأ من تصرفاته اليومية دوراً محورياً في حماية مكتسبات الوطن وصناعة مستقبله. جميع هذه الأطراف تشارك في بناء حصن متين يحفظ إنجازات الدولة ويعزز استدامة استقرارها على المدى الطويل.

الأمن القائم على الثقة والتعاون

تسعى برامج التوعية المجتمعية إلى ما هو أبعد من إيصال المعلومة، حيث تهدف إلى بناء الوعي وتحويله إلى سلوك إيجابي ملموس. تعمل هذه البرامج على تعزيز جسور الثقة والتعاون بين أفراد المجتمع والمؤسسات الشرطية، مما يخلق بيئة آمنة ومستقرة للجميع. يرى الخبراء أن المجتمع الواعي والمتماسك هو أحد أهم مقومات الأمن، وهو الضمان الرئيسي لاستمرار التطور والنهضة الوطنية.

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إرث القائد المؤسس والقيادة الرشيدة

تجسّد هذه القيم الرؤية التي غرسها الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والتي تواصل قيادتنا الرشيدة ترسيخها في مختلف ميادين الحياة. من هنا تأتي أهمية رفع العلم كواجب ومسؤولية قبل أن يكون احتفالاً، حيث يظهر الانتماء الحقيقي من خلال الإخلاص في العمل والوفاء للوطن. يجب على الجميع الحرص على أن تبقى الإمارات نموذجة يُحتذى بها في التلاحم والتسامح والأمن والتعايش المشترك.

مسيرة المستقبل والتزام القيادة

يظل علم الإمارات راية تجمعنا وقصة فخر نرويها لأبنائنا، وهو عهد نحمله في قلوبنا بأن نظل أوفياء لهذا الوطن حريصين على رفعة سمعته. يمضي الشعب مع قيادته في مسيرة الإنجاز والطموح، حفظ الله الإمارات وأدام عزها وأمنها واستقرارها. يجب أن تظل رايتها عالية خفّاقة، وليبقى الوطن مصدر فخرنا واعتزازنا الدائم، مع الحفاظ على الهوية الوطنية الأصيلة في كل خطوة نخطوها نحو المستقبل.