ألقت السلطات الأمريكية القبض على شخصين بتهمة سرقة معدات تابعة للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم أثناء نقلها من فلوريدا إلى كانساس سيتي، المقر الرئيسي للمنتخب خلال كأس العالم 2026..

أعلنت الشرطة الأمريكية اعتقال شخصين على خلفية سرقة معدات تابعة للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم أثناء نقلها من ولاية فلوريدا إلى مدينة كانساس سيتي ، والتي اختيرت لتكون المقر الرئيسي للمنتخب خلال مشاركته في كأس العالم 2026 المقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفقًا لتصريحات مسؤول شرطة كانساس سيتي، فيل دي مارتينو، تم القبض على Individualين له صلة بالحادثة، بينما أكدت السلطات أن عملية السرقة وقعت خلال ساعات المساء الجمعة خلال النقل البري للمعدات. عمدة المدينة، كوينتون لوكاس، صرح بأن مسؤولي المدينة علموا بتعرض ممتلكات المنتخب الإنجليزي للسرقة أثناء رحلة النقل من فلوريدا إلى منشأة التدريب في كانساس سيتي.

وأضاف لوكاس أن الجهات الأمنية المحطة، وعلى مستوى الولاية، والأ联邦ية تعمل بشكل مشترك لتحديد مكان ومدة حدوث السرقة داخل الأراضي الأمريكية، وتتبع جميع الأفراد الذين قد يكونون مرتبطين بالواقعة. من جانبه، أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حادثة السرقة، مشيرًا إلى أنها وقعت في وقت ما من مساء الجمعة، ولكنامتنع عن إصدار أي تفاصيل إضافية بسبب استمرار التحقيقات الشرطية.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الإنجليزي اختار مدينة كانساس سيتي كمقر إقامة رئيسي له خلال البطولة رغم أنه لن يخوض أي مباراة من دور المجموعات في تلك المدينة، مستفيدًا من الموقع الجغرافي المركزي لها والذي يسهل التنقل بين المدن المستضيفة لمبارياته. ستبدأ إنجلترا مشوارها في كأس العالم بمواجهة كرواتيا يوم الأربعاء المقبل في منطقة دالاس، ثم ستلتقي غانا في بوسطن، وبنما في نيوجرسي، بينما تبقى مدن الساحل الغربي within نطاق الرحلات الجوية في حال تأهلها إلى الأدوار الإقصائية





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