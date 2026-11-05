الشركة العالمية القابضة تتجاوز إيراداتها حاجز 100 مليار درهم في 2026

تقرير مالي مفصل لأداء الشركة العالمية القابضة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث سجلت إيرادات قياسية وأرباحاً صافية مرتفعة بدعم من قطاعات الطاقة والتكنولوجيا.

حققت الشركة العالمية القابضة نتائج مالية استثنائية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، متجاوزة عتبة الإيرادات البالغة 100 مليار درهم لأول مرة في تاريخها. جاء هذا الإنجاز مدفوعاً بنمو واسع النطاق في مختلف قطاعات أعمالها، بالإضافة إلى التوسع المستمر في استثماراتها الدولية ونجاح أنشطة الإدارة النشطة للمحفظة الاستثمارية.

أرقام قياسية في الإيرادات والأرباح الصافية

سجلت المجموعة إجمالية إيرادات بقيمة 100.5 مليار درهم، مما يمثل نمواً بنسبة 33.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وفيما يتعلق بالربحية، ارتفع صافي أرباحها بعد الضريبة بنسبة مذهلة بلغت 87% ليصل إلى 32.5 مليار درهم. كما أظهرت النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026 ارتفاع الربح الإجمالي بنسبة 35.4% إلى 25.3 مليار درهم.

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وواصلت مؤشرات الكفاءة التشغيلية مسارها التصاعدي، حيث صعدت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 84.2% إلى 35.1 مليار درهم. وبلغت ربحية السهم ذروتها بارتفاع قدره 129.6% لتصل إلى 9.71 دراهم، بينما حقق العائد على حقوق الملكية نسبة 20.8%. تعكس هذه الأرقام قوة الأداء التشغيلي للمجموعة واتساع قاعدة أنشطتها الاستثمارية بشكل ملحوظ.

نمو قطاعي العقارات والطاقة يقود المشهد المالي

جاء نمو الإيرادات مدعوماً بأداء إيجابي قوي في سبعة من قطاعات الأعمال الثمانية التابعة للشركة، وهو ما يشير إلى تنوع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على مصدر واحد. واصل قطاع العقارات والبناء تصدره قائمة المساهمين الرئيسيين في الإيرادات، مسجلاً قيمة 33.3 مليار درهم، مع تحقيق نمو بنسبة 12.8% بفضل أنشطة التطوير العقاري وقطاعات البناء المتنوعة.

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في حين سجل قطاع الإنشاءات البحرية وأعمال التجريف إيرادات بلغت 22.4 مليار درهم، بزيادة طفيفة نسبها 3.7%. لكن الأكثر إثارة كان أداء قطاع الطاقة والتعدين الذي حقق أكبر معدلات النمو بين جميع القطاعات، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة هائلة بلغت 295.1% لتصل إلى 19.3 مليار درهم. ويعزى هذا الارتفاع الحاد إلى التوسع الكبير في أنشطة تجارة المعادن والمواد الهيدروكربونية.

كما شهدت القطاعات الأخرى معدلات نمو مبهرة، حيث ارتفعت إيرادات قطاع الضيافة والترفيه بنسبة 93.7% إلى 7.8 مليارات درهم. ونمت إيرادات الخدمات المالية بنسبة 53.7% لتصل إلى 4.4 مليارات درهم، فيما سجل قطاع الأغذية نمواً بنسبة 25.7% ليصل إلى 5.1 مليارات درهم. كما ارتفعت إيرادات قطاع التكنولوجيا بنسبة 20.5% إلى 2.9 مليار درهم.

تعزيز المركز المالي واستراتيجيات الاستثمار الذكي

على صعيد المركز المالي، ارتفع إجمالي أصول الشركة العالمية القابضة بنسبة 13.4% ليصل إلى 485.9 مليار درهم بنهاية سبتمبر. ونمت حقوق الملكية بنسبة 9.9% لتصل إلى 275.4 مليار درهم، بينما ارتفعت حقوق الملكية العائدة إلى مالكي الشركة بنسبة 11.5% إلى 170.5 مليار درهم. حافظت المجموعة على مستويات مرتفعة من السيولة النقدية والأرصدة المصرفية، بلغت 76.6 مليار درهم.

وفي إطار توسيع محفظتها الاستثمارية، ضخت المجموعة نحو 25 مليار درهم خلال الفترة في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة والأصول المالية والعقارات الاستثمارية. وارتفع صافي الدين إلى 30.4 مليار درهم نتيجة الحصول على تمويلات لدعم البرنامج الاستثماري الطموح، مع احتفاظ المجموعة بنسبة سيولة سريعة بلغت 2.6 ضعف، ونسبة دين إلى حقوق الملكية عند 0.4 ضعف.

توجهات استراتيجية في الذكاء الاصطناعي والفضاء

قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، إن تجاوز الإيرادات حاجز 100 مليار درهم يمثل محطة بارزة في مسيرة المجموعة. وأشار إلى أن نمو سبعة قطاعات من أصل ثمانية، إلى جانب ارتفاع الإيرادات الدولية إلى أكثر من ضعف مستواها السابق، يؤكد مرونة الأعمال واتساع نطاقها الجغرافي والاستثماري.

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وأضاف أن المجموعة تواصل ترسيخ نهجها القائم على الانضباط المالي والتوظيف المدروس لرأس المال، من خلال استثمارات وشراكات استراتيجية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الفضاء والطاقة والتعدين والبنية التحتية والخدمات المالية. تهدف هذه التحركات إلى بناء شبكات قيمة متكاملة تفتح آفاقاً جديدة للنمو المستدام وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين.

على المستوى الاستراتيجي، عززت المجموعة استثماراتها في شركات عالمية متخصصة في قطاع الذكاء الاصطناعي، من بينها "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" و"سيريبراس". كما حققت سيولة من استثمارها المبكر في "سبيس إكس" عقب الرفع التدريجي لقيود حظر البيع التي أعقبت الطرح العام الأولي للشركة.

في قطاع الفضاء، أعلنت المجموعة عزمها الاستحواذ على حصة تبلغ 80% في "مارلان هولدينغ آر إس سي ليمتد"، بما يوسع حضورها في البنية التحتية للأقمار الاصطناعية والتصنيع المتقدم. كما برزت مبادرة "الطائر - الجيل الجديد" التي تقودها "مارلان سبيس" و"لوفت أوربيتال" بالتعاون مع "ميسترال إيه آي" باستثمارات تبلغ مليار دولار لتطوير بنية تحتية للأقمار الاصطناعية العاملة بالذكاء الاصطناعي.

في الخدمات المالية، نفذت المجموعة برنامجاً استثمارياً بقيمة مليار دولار في الهند عبر "سمان كابيتال"، لترتفع حصتها فيها إلى 26.67% بنهاية سبتمبر. كما أتمت الاستحواذ على "فرست وومن بنك ليمتد" في باكستان، في أول عملية خصخصة لبنك في البلاد ضمن تعاون بين الحكومتين. واستحوذت "جودان فايننشال" على حصة 50.1% في "ألفا ويف جلوبال"، التي تتجاوز الأصول الخاضعة لإدارتها 35 مليار دولار.

امتد التوسع إلى قطاعات الطاقة والموارد والبنية التحتية، حيث اتفقت "إنترناشيونال ريسورسيز هولدينغ" مع مجموعة "أداني" على تأسيس مشروع مشترك مناصفة لتطوير مشروع متكامل للألمنيوم في ولاية أوديشا الهندية، باستثمارات تبلغ 11 مليار دولار، مما يعكس التزام المجموعة العميق بتطوير البنى التحتية الصناعية العالمية.