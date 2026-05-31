الشارقة وشباب الأهلي يتصدران كأس الاتحاد للكاراتيه وإطلاق أول بطولة لأصحاب الهمم

اختتم موسم الكاراتيه الإماراتي 2025-2026 ببطولة كأس الاتحاد للكوميتيه التي شهدت هيمنة نادي الشارقة (ذكور) وشباب الأهلي (إناث)، وانطلقت خلالها أول بطولة لأصحاب الهمم بمشاركة 47 لاعبا.

في إنجاز رياضي جديد يعكس المكانة المرموقة ل رياضة ال كاراتيه في الإمارات، تمكن ناديا الشارقة للألعاب الفردية و شباب الأهلي من تعزيز هيمنتهما على الساحة المحلية خلال الموسم الرياضي 2025-2026، وذلك بعد تتويجهما بألقاب بطولة كأس الاتحاد للكوميتيه للفرق للذكور والإناث على التوالي.

البطولة التي أقيمت في صالة نادي الشارقة بالحزانة شهدت مشاركة واسعة بلغت 168 لاعبا ولاعبة يمثلون 9 أندية ومراكز رياضية من مختلف أنحاء الدولة، مما يؤكد التطور الكبير الذي تشهده اللعبة وزيادة الاهتمام بها على مستوى القواعد الجماهيرية والمشاركة المجتمعية. وشهد ختام الموسم حدثا بارزا تمثل في إطلاق النسخة الأولى من بطولة أصحاب الهمم، التي شارك فيها 47 لاعبا ولاعبة يمثلون 8 أندية ومراكز رياضية.

وقد لفتت هذه البطولة الأنظار بفضل المستويات الفنية المميزة التي أظهرها المشاركون، مما يعكس التزام الاتحاد بتعزيز الدمج الرياضي ودعم فئة أصحاب الهمم، وتوفير المنصات المناسبة لإظهار قدراتهم وإبداعاتهم. وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى جعل الرياضة متاحة للجميع، بغض النظر عن القدرات البدنية. وفي نتائج البطولة، واصل نادي الشارقة للألعاب الفردية تألقه في منافسات الذكور، حيث توج بألقاب فئات الناشئين والشباب والرجال، ليحصد درع التفوق العام لهذه الفئات، مؤكدا سيطرته المطلقة على الموسم الحالي.

وحل في المركز الثاني نادي كلباء الرياضي في فئة الرجال، بينما جاء نادي الذيد الرياضي في المركز الثالث. وفي فئة الشباب، تصدر الشارقة يليه الذيد، وتقاسم شباب الأهلي وكلباء المركز الثالث. أما في فئة الناشئين، فكان الشارقة في الصدارة، ثم شباب الأهلي، فالذيد. على الجانب الآخر، فرض شباب الأهلي هيمنته على منافسات الإناث، حيث توج بكؤوس فئات الناشئات والآنسات والسيدات، بالإضافة إلى حصوله على درع التفوق العام لهذه الفئات.

وفي فئة السيدات، حل شرطة دبي في المركز الثاني، وأكاديمية ماغمادور في المركز الثالث. وفي فئة الآنسات، جاء شباب الأهلي أولا، وأكاديمية ماغمادور ثانية. وفي فئة الناشئات، أحرز شباب الأهلي اللقب، متقدما على الفجيرة للفنون القتالية، بينما تقاسمت شرطة دبي ومركز طوروسيان الرياضي المركز الثالث.

وحضر مراسم التتويج عدد من الشخصيات البارزة في المجال الرياضي، منهم المهندس مروان سنكل النائب الثاني لرئيس اتحاد الكاراتيه، والمهندس حميد شامس الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي للكاراتيه، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد يتقدمهم إبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات، وأحمد سالم باصليب نائب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية. كما شهد المنافسات المهندس سليمان الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة الرياضي، ومحمد بورحيمة عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي ورئيس إدارة الاتصال المؤسسي، والدكتور محمد عيسى المازمي عضو شركة الاستثمار بنادي الشارقة، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي لاتحاد الكاراتيه، والخبير هشام سري المدير الفني، والحكم الدولي جابر الزعابي رئيس لجنة الحكام.

وفي ختام البطولة، تم تبادل الدروع التذكارية بين نادي الشارقة الرياضي واتحاد الكاراتيه، إلى جانب تكريم اللجان العاملة والمؤسسات الداعمة والحكام والأجهزة الفنية المتميزة خلال الموسم. ومن بين المكرمين إبراهيم النعيمي، والخبير محمد عباس، والخبير هشام سري، والحكم الدولي جابر الزعابي، إضافة إلى الحكمين الدوليين رادوكو دوفغانيوك وهاني العمايميه كأفضل حكمين.

كما شمل التكريم أمل شهاب أحمد ثاني من نادي شباب الأهلي كإدارية متميزة، والمدرب أحمد الغزالي من نادي الفجيرة للفنون القتالية كأفضل مدرب، ودارين محمد موافي كأفضل متطوعة، إلى جانب الفريق الطبي واللجنة الإعلامية. وتعكس هذه النتائج الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد والأندية لتطوير رياضة الكاراتيه في الإمارات، وزيادة قاعدة المشاركين، وتحسين المستوى الفني للاعبين واللاعبات. كما تؤكد المبادرة الخاصة بأصحاب الهمم أن الرياضة الإماراتية تسير بخطى ثابتة نحو الشمولية والتميز.

ومع انتهاء الموسم الحالي، تستعد الأندية والمنتخبات للموسم الجديد بطموحات أكبر، في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للدولة





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

كاراتيه كأس الاتحاد الشارقة شباب الأهلي أصحاب الهمم

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الشارقة وخورفكان على موعد مع كأس الإمارات للسيدات للسلةبات لقب كأس الإمارات للسيدات لكرة السلة لموسم 2025-2026 مضموناً لأندية إمارة الشارقة،...

Read more »

الجامعة القاسمية تعقد ملتقى الأداء الاستراتيجي الرابعنظّمت «الجامعة القاسمية» ملتقى الأداء الاستراتيجي الرابع للعام الأكاديمي 2025–2026، في...

Read more »

رسمياً أرسنال بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعادل مانشستر سيتيتوج نادي أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026، بعد تعادل منافسه المباشر...

Read more »

ختام مثير لدوري السلة بالكراسي المتحركةتُختتم، السبت، منافسات دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة «5×5» للموسم الرياضي 2025-2026،...

Read more »

قفزة بأسعار المواشي في الأسواق قبيل «الأضحى» وسط اضطرابات الشحنأسعار الأضاحيالنوع 2025 2026 التغييرالنعيمي 1500 1650 10% +النجدي والقبرصي 1100 -...

Read more »

القوة الجوية بطلاً للدوري العراقي.. والشرطة وصيفاًتوج فريق القوة الجوية الأول لكرة القدم بطلاً لدوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2025-2026...

Read more »