الشارقة تعلن عن مشاريع تراثية وسياحية كبرى تشمل تطوير شاطئ اللؤلؤية وترميم أسواق تاريخية

كشف رئيس معهد الشارقة للتراث عن حزمة مشاريع تراثية وتنموية بتوجيهات حاكم الشارقة، أبرزها تطوير شاطئ اللؤلؤية بإنشاء 20 محلاً تجارياً تراثياً، وترميم سوق شرق بخورفكان بنسبة إنجاز 90%، ضمن رؤية متكاملة لتعزيز Tourism والتراث في الإمارة.

أعلن الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث عن مجموعة من المشاريع التراثية والتنموية التي يتم تنفيذها بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة .

تشمل هذه المشاريع تطوير شاطئ اللؤلؤية وترميم مواقع تراثية في خورفكان وكلباء ودبا الحصن، ضمن رؤية شاملة لتعزيز المشهد التراثي والسياحي في الإمارة. وأوضح المسلم أن مشروع شاطئ اللؤلؤية يهدف لإحياء الواجهة الساحلية عبر إنشاء عشرين محلاً تجارياً ذا طابع تراثي يطل على كورنيش اللؤلؤية، ويضم مطاعم ومقاهي ومرافق خدمية للزوار. يتميز المشروع بموقعه الفريد بين الإطلالة البحرية وموقع أثري يعود للقرن الخامس عشر اكتشفته هيئة الشارقة للآثار، مما يحقق تكاملاً بين البعد التاريخي والترفيهي.

وذكر أن تكلفة المشروع تبلغ حوالي ثمانية ملايين درهم ومن المتوقع إتمامه خلال ستة أشهر، ويعتمد على عناصر معمارية مستوحاة من البيئة المحلية تشمل رواقات ومصاطب هوائية توفر التهوية الطبيعية، إضافة إلى المظلات والمماشي والإنارة الجمالية التي تعزز جاذبية الموقع. كما كشف المسلم عن قرب استكمال مشروع ترميم سوق شرق بخورفكان والذي وصلت نسبة إنجازه إلى تسعين بالمائة بتكلفة 8.4 مليون درهم.

يتضمن المشروع ترميم مجموعة من البيوت والدكاكين والساحات التراثية لتخصيصها للحرفيين وقاعات تدريب الحرف الإماراتية، وإعادة تأهيل الواجهة البحرية للسوق بالكامل، ومن المخطط افتتاحه خلال شتاء 2026





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الشارقة معهد الشارقة للتراث شاطئ اللؤلؤية ترميم سوق شرق بخورفكان السياحة التراثية

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ارتفاع في درجات الحرارة غداأبوظبي في 28 مايو / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وتظهر بعض السحب شرقا بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، يصبح رطبا ليلا وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهارا مثيرة للغبار، وستكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم / س. وذكر المركز في نشرته اليومية أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:32 والثاني عند الساعة 02:35 والجزر الأول عند الساعة 09:24 والثاني عند الساعة 20:21، مشيرا إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:20 والثاني عند الساعة 23:30 والجزر الأول عند الساعة 18:15 والثاني عند الساعة 06:14 . وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 39 28 90 15 دبــي 38 27 90 15 الشارقة 38 25 85 20 عجمان 39 27 90 20 أم القيوين 39 24 90 20 رأس الخيمة 40 28 90 20 الفجيرة 40 29 80 20 العين 43 26 65 10 ليوا 42 25 90 10 الرويس 40 25 80 15 السلع 41 22 80 15 دلما 39 24 85 20 طنب الكبرى 38 23 85 20 طنب الصغرى 38 23 85 20 أبو موسى 38 23 85 20 - مل -

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طقس الغد حار نهاراً رطب ليلاًأبو ظبي في 4 يونيو / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً و غائما جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، وحاراً نهاراً ورطباَ ليلاً وصباح الباكر مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. و اوضح المركز في بيانه اليومي ان حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم / س.. ويكون الموج فيالخليج العربي خفيفا سيحدث المد الأول عند 08:57 والمد الثاني عند 22:34 و الجزر الأول عند الساعة 15:28 والجزر الثاني عند الساعة 05:12.. وفي بحر عمان يكزن الموج خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 18:28 والمد الثاني عند الساعة 07:49 و الجزر الأول عند الساعة 12:21 والجزر الثاني عند الساعة 01:27. و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 44 27 95 20 دبــي 42 28 95 15 الشارقة 43 26 90 15 عجمان 39 28 95 20 أم القيوين 39 24 90 20 رأس الخيمة 36 28 90 15 الفجيرة 37 31 80 20 العين 48 31 60 10 ليوا 48 25 90 10 الرويس 44 26 90 20 السلع 47 27 80 20 دلما 39 30 90 35 طنب الكبرى 37 29 85 40 طنب الصغرى 37 29 85 40 أبو موسى 37 29 85 40 -مل-

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الطقس المتوقع غداأبوظبي في 13 أكتوبر / وام / يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض على السواحل، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعةً. الرياح شمالية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم / س. الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:31 والمد الثاني عند **:** والجزر الأول عند الساعة 10:37 الثاني عند الساعة 02:54. بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 15:43 والمد الثاني عند 06:04 والجزر الاول عند الساعة 10:43 والجزر الثاني عند الساعة 22:44 . فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا.. المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 38 26 90 25 دبي 37 26 90 25 الشارقة 36 20 90 20 عجمان 35 25 85 20 أم القيوين 37 20 85 25 رأس الخيمة 37 22 80 30 الفجيرة 35 25 60 25 العين 37 26 75 20 ليوا 38 24 85 25 الرويس 35 24 85 25 السلع 35 26 90 30 دلما 35 27 85 25 طنب الكبرى 37 30 75 25 طنب الصغرى 37 30 75 20 أبو موسى 37 30 75 20 . - مل -.

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طقس صحو غداأبو ظبي في 3 أبريل / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام غائما جزئياً أحياناً نهاراً على بعض المناطق خاصةً شرقا رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. الرياح: شمالية غربية – شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم / س. الخليج العربي: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:22 والمد الثاني عند الساعة 03:08 الجزر الأول عند الساعة 09:00 والجزر الثاني عند 20:53 بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 23:14 والمد الثاني عند الساعة **:** الجزر الاول عند الساعة 17:40 والجزر الثاني عند الساعة 06:00 وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 34 19 90 25 دبي 32 21 90 35 الشارقة 33 21 90 35 عجمان 32 22 90 35 أم القيوين 32 19 90 30 رأس الخيمة 34 19 90 30 الفجيرة 32 22 90 15 العين 38 20 85 15 ليوا 37 18 85 10 الرويس 32 15 80 25 السلع 35 18 85 10 دلما 29 20 85 35 طنب الكبرى 26 20 85 30 طنب الصغرى 26 20 85 30 أبو موسى 26 20 85 30

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طقس الغد صحو بوجه عامأبوظبي في 4 أبريل / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً وتتكون السحب على المناطق الجبلية قد تكون ركامية بعد الظهر، مع ارتفاع طفيف تدريجي في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم / س ..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 16:01 الثاني عند الساعة 03:32 والجزر الأول عند الساعة 09:35 والجزر الثاني عند 21:11 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 23:31 والمد الثاني عند الساعة **:** والجزر الاول عند الساعة 18:09 والجزر الثاني عند الساعة 06:26. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا.. المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 38 19 85 20 دبي 33 21 90 25 الشارقة 34 18 90 25 عجمان 31 21 80 15 أم القيوين 31 18 80 15 رأس الخيمة 37 17 90 20 الفجيرة 31 23 90 35 العين 39 21 50 10 ليوا 40 15 60 10 الرويس 37 15 70 20 السلع 38 16 65 15 دلما 29 19 90 35 طنب الكبرى 28 20 90 35 طنب الصغرى 28 20 90 35 أبو موسى 28 20 90 35 - مل -

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