الشارقة يتصدر دوري الشباب لليد برصيد 21 نقطة بعد جولة ثامنة حاسمة

فريق الشارقة يحافظ على الصدارة في دوري الشباب لكرة اليد برصيد 21 نقطة بعد الجولة الثامنة، بينما يتصدى النصر للوصل في المركز الثاني بفوز كاسح.

حافظ فريق الشارقة على صدارة ترتيب دوري الشباب ل كرة اليد ، بعد انتهاء منافسات الجولة الثامنة التي أقيمت يوم الخميس، ليستمر بقميص الصدارة برصيد 21 نقطة وعلامة كاملة، رغم النتائج القوية التي حققتها الفرق المنافسة. وقد شهدت الجولة انتصارات كاسحة للفرق المتصدرة، مما زاد من حدة المنافسة على المراتب الأولى في الترتيب النهائي للدوري، حيث أظهرت الفرق قدرتها على تجميع النقاط بشكل مستمر.

تفوق الشارقة والنصر يتصدران الترتيب

يواصل فريق النصر مطاردته لفرق الصدارة، حيث رفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني، عقب تحقيقه فوزاً كبيراً على فريق كلباء بنتيجة 52-28، مما يعزز موقعه في صدارة المنافسات ويضعه على أعتاب اللحاق بالفرق المتصدرة. كما عزز نادي الشباب الأهلي موقعه في المركز الثالث برصيد 17 نقطة، بعد فوزه على فريق مليحة بنتيجة 50-37، ليثبت جاهزيته للتنافس بقوة على المراكز الأولى في البطولة.

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الوصل يحرز أكبر فوز ويصعد لرابع الترتيب

جاء فريق الوصل في المركز الرابع برصيد 15 نقطة، بعد عرضة هجومية قوية وحقق الفوز العريض على فريق الظفرة بنتيجة 60-15، ليكون هذا هو أكبر فوز في الجولة الثامنة، مع الإشارة إلى أن الفريق يمتلك مباراة مؤجلة قد تزيد من رصيده في الجولات القادمة. وقد أظهر اللاعبون في هذا المباراة روحاً جماعية عالية وحماساً كبيراً، مما يعكس استعدادهم للمراحل القادمة من الدوري.

البطائح والجزيرة يتنافسان على المراكز المتقدمة

احتل فريق البطائح المركز الخامس برصيد 13 نقطة، عقب فوزه على فريق الوحدة بنتيجة 42-20، في أداء مميز يعكس تطور مستوى الفريق. وفي بقية النتائج، فاز فريق دبا الحصن على فريق الوحدة بنتيجة 48-14، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس، وبفارق الأهداف جاء فريق الجزيرة سابعاَ بالرصيد نفسه بعد فوزه على فريق العين بنتيجة 36-24.

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ترتيب الفرق المتعثرة والمستقبل الرياضي

تراجع فريق كلباء إلى المركز الثامن برصيد 12 نقطة رغم خسارته أمام النصر، واحتلت فرق مليحة والعين والظفرة المراكز التاسع والعاشر والحادي عشر برصيد 6 نقاط لكل منها، بينما جاء فريق الوحدة وفريق بني ياس في المركزين الثاني عشر والثالث عشر دون رصيد من النقاط. وفي هذا السياق، أعرب سعيد راشد، مدرب فريق الوصل، عن تفاؤله بمسيرة الفريق خلال الموسم الحالي، مؤكداً أن الفوز الكبير على الظفرة يعكس الروح الإيجابية والإصرار الذي يتحلى به اللاعبون، وقال: "نمتلك فريقاً تحدوه الطموحات والرغبة في تقديم موسم مميز، ونعمل على تطوير الأداء من مباراة إلى أخرى، وهدفنا المنافسة بقوة على المراكز المتقدمة واعتلاء منصات التتويج".

التفاؤل بمستقبل الدوري والفرق المنافسة

يؤكد المدرب سعيد راشد أن اللاعبون يعملون بجد من مباراة إلى أخرى لتطوير الأداء الجماعي والفردي، مما يضعهم في وضع تنافسي قوي أمام الفرق الأخرى المتصدرة للترتيب. ويأمل المدربون ولاعبو الفرق المتصدرة مثل الشارقة والنصر وأهلي دبي في الحفاظ على هذا الزخم وتحقيق النتائج الإيجابية في الجولات المتبقية، لضمان تحقيق أهدافهم في التتويج بلقب الدوري. ويعكس هذا الجهد الجماعي الالتزام العالي الذي يتحلى به اللاعبون في مختلف الفرق المشاركة في هذه المسابقة الرياضية المهمة.